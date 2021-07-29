原标题：高考季，让我们分享动人的“青春选择”

随着一封封精美的录取通知书叩开家门，众多毕业生将开启人生新阶段。“少年强则中国强，少年进步则国进步。”青年的未来关乎国家和民族的未来，在人生大厦的奠基时刻，他们的选择往往牵动着时代的命运。青春如朝日，也如白驹过隙稍纵即逝，在这最宝贵的青春年华里，他们解答着一道又一道没有标准答案的选择题。他们说，青春之选择是将自身发展融入国家未来，在实现中国梦的路上造就精彩人生。

“我们每一个人都不可能脱离时代而存在……希望与国家同呼吸共命运。”海南中学高中毕业生吴京泰，选择为民族复兴铺路架桥。海南省高考第一的成绩，让他在专业方面有充分的选择权，但他出乎大家意料地放弃了高薪酬、好就业的热门专业，毅然决然选择清华大学“数理基础科学+微电子科学与工程”理工双学士专业，只因他了解到芯片技术是我国目前面临的“卡脖子”难题。当年“两弹一星”让中国人挺起了脊梁，如今，“实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程！”世界面临百年未有之大变局，吴京泰选择主动承担社会责任，将自身发展与国家需要相结合。

正值中国共产党成立百年之际，来自成都石室中学的王艺瑾放弃了香港大学法学院的全额奖学金，而是坚持自己的初心，选择北京大学的马克思主义理论专业。对于她来说，马克思主义理论专业不仅是一个简单的文凭，更是新中国的壮阔历史，也是将自身选择融入党和人民事业的决心。一百年前，一群新青年高举马克思主义思想火炬，在风雨如晦的中国苦苦探寻民族复兴的前途。一百年后，马克思主义仍然闪耀着真理的光芒，吸引着当年中国青年的关注和追寻。

当然，有的人用奋斗自律开启“开挂”人生，也有人迎面撞上命运扔来的一个个重担。即便如此，他们也没有想过放弃。如同悬崖裂缝中生长出来的植物一样，他们也选择在苦难中积聚力量，用超出常人的努力来挣脱命运的桎梏。他们说，青春之选择是即使世界以痛吻我，我仍要报之以歌。

安徽六安中学毕业生周桐在高二不幸遭遇车祸，左小腿截肢，前后共经历八次手术。那天，他正为报考中科大少年班去拍证件照，厄运却悄然降临。面对命运的玩笑，周桐没有丧气。他在病房里坚持看书学习，最终“王者归来”，一年多后以684分的成绩入学清华。

“袖珍女孩”肖盼13岁被诊断为成骨不全、双下肢骨骼畸形、双上肢变形，双腿严重变形，无法正常行走。当别人在教室里上课时，前后经历九次手术的她可能正躺在手术台上。她说，一遍记不下来的知识，就花五遍、六遍。今年，她被第一志愿湖南科技大学录取。一路走来，坎坷曲折不断，但她仍然保持乐观，想学更多知识帮助别人，回馈她得到的爱。

他们攀爬的人生高山或许比别人更加陡峭，有着更多荆棘，但是他们凭借自己坚定的信念，超凡的决心，一次次“通关”。而对于另外一部分人来说，青春可能更多是失败和迷茫。他们普通得不能再普通，平凡得不能再平凡，他们经历过多次失败，一直在弯绕的小路里寻找答案。就像一直在奔跑的支流，只要他们没有停止脚步，迟早有一天会汇入大海。他们说，青春之选择是在迷茫中试错，走过的路都算数。

达娃卓嘎花了7年，从一名中专生变成武警士兵，再到武警警官学院的大学生。一直都被看成“后进生”的她，初来不会说普通话、留队考核勉强过、射击成绩3个月都是0环……天资平平的她靠的是心中的一团火焰和满腔热血。每天总结失败原因、把自己憋在冷水里锻炼心智、趴在地上几小时提升耐力……她一步一步，不徘徊，不迷茫，把失败变成她内心的火焰，等待时机浴火重生。

18岁选择从大学辍学的王威，时隔8年，二次参加高考，重返大学。当年，王威出于对未来的迷茫，放松了对自己的要求，沉迷游戏，导致生活失序。最后，他选择退学来面对困境，尝试各种低门槛的工作。八年时光，他没有消沉、颓废，而是认真对待工作，慢慢认识自己，逐渐寻找到生活的意义，选择再次入学参加高考。当查分知道自己高考623分后，他显得很平静，继续送外卖。他说：“来路我不会再辜负。”达娃卓嘎和王威用历经风雨见彩虹的经历，让我们看到人人都能复制的成长之路。

青春是奋斗的、积极的、拼搏的，但同样也是多元的、变幻的。高考只是青春的一环，大学只是青春的一站。手持录取通知书踏入象牙塔固然可喜，但与之失之交臂也不用悲观，一个人能否成才，并不在于是否上过大学，而在于是否拥有真才实学。也有一些青年人活跃在校园以外的地方，或是家乡的田野上，或是城市的工地中……这些认真、勤劳、踏实的身影，同样也散发着青春的光芒。只要不愧对自己，坚持自己的选择，处处都是青春的田野，人人都是青春的模样。（评论员张博令）

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