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北京中招统招录取结果今可查

2021年07月29日08:26 | 来源：北京青年报
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原标题：北京中招统招录取结果今可查

　　本报讯（记者武文娟）北京青年报记者从北京教育考试院获悉，2021年北京市高级中等学校招生录取统一招生批次录取结果7月29日可查，各高中的录取分数线即录取的最后一名考生分数出炉。值得关注的是，今年未被录取的考生首次可在规定时间通过网上填报征集志愿方式参加补录。

　　今年，本市首次实施初中学业水平考试，即初中毕业考试和高中招生考试“两考合一”。中招录取总分为660分，计入总分的考试科目为语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物和体育与健康，其中历史和地理、化学和生物分别选择分数高的一门计入。因此，今年的分数与往年没有可比性。

　　今年中招录取按照提前招生录取、校额到校招生录取、统一招生录取顺序，采取网上录取方式进行。在统一招生阶段未录取满额学校可以申请参加补录，29日考试院统一公布参加补录的学校、专业和计划。学校（专业）补录的条件、范围以及录取方式与统一招生相同，其中有加试要求的专业，不能再进行专业加试，只能补录已在考试院备案的未被录取的加试合格考生。

　　根据安排，7月30日，未录取考生网上填报征集志愿；31日本市将完成志愿征集初录。8月1日，考试院公布录取结果，招生学校发放录取通知书。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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