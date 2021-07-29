王 笙

日前，法国高等教育署举办一系列《法国欢迎你》在线讲座，旨在帮助中国学生顺利开启法国留学生活。那么，留学法国，到底需要做哪些准备？

如何租到合适的房子

找到一处称心如意的住房对顺利开启留学生活至关重要。那么，对中国学子来说，如何才能寻找到合适的房源呢？首先，寻找房源的主要途径有三类：当地华人租房微信群、留学中介、海外租房机构。其次，在房源选择中，应考虑交通是否便利、地理位置是否安全等因素。如果住在交通便利的地方，可以在一定程度上提高安全系数。

值得一提的是，在确定租房前，要仔细阅读租房合同条款细则，以保证自身权益。

医疗机构怎么选

留学生身在异国他乡，医疗保险必不可少。

法国的医疗机构有公立医院、特约私立诊所、普通私立诊所等几种类型。它们之间的区别不在于医疗质量的高低，而是在于医疗费用报销比例上的差异。公立医院和社会医疗保险机构特约私立诊所可以报销80%的就诊费用，而非特约的私立诊所只能报销10%左右。

此外，大学医务室是留学生就医相对便捷的选择，一般需要提前一到两个工作日进行电话预约。同时，大学医务室还提供医学健康体检、口腔诊断等医疗服务。

入境需提供哪些材料

2021年6月9日起，法国发布国际学生及科研学者入境新举措，新举措涉及的中国学生包括：注册2021-2022学年法国高校专业项目的学生、注册2021-2022学年法国语言培训学校项目的学生、接到法国高校入学口试/考试的学生、受科研机构/实验室邀请且必须赴法进行科研活动的学者及家属和子女。

赴法中国学生需要提供：72小时内的新冠核酸测性阴性证明或48小时内的新冠抗原检测阴性证明；个人声明——承诺没有出现新型冠状病毒肺炎症状，在出发前14天内没有接触过新型冠状病毒肺炎的确诊患者，并且承诺到达法国后接受新冠核酸检测。这一声明同时证明旅行者承诺到达法国后遵守7天隔离的规定，并在隔离期满后再次进行新冠核酸检测；《国际破例出行证明》并填写赴法理由；可以证明赴法理由的一份或多份材料。

(责编：郝孟佳、熊旭)