本报记者 赵晓霞

对有计划赴海外读大学的学子来说，高考成绩日益重要。日前，启德教育发布的《中国学生低龄留学白皮书—本科篇》（以下简称《白皮书》）显示，中国的高考成绩被越来越多的海外高校认可和接受。

高考成绩国际化

《白皮书》数据显示，越来越多的海外院校将高考成绩纳入其认可的申请材料范围。包括剑桥大学、伯明翰大学、英国女王大学、邓迪大学、肯特大学、莱斯特大学、斯旺西大学在内的多所英国大学认可中国高考成绩，接受用高考成绩申请直读本科。同时，美国的一些院校也开始接受中国高考成绩。

相关专家表示，目前澳大利亚超过一半的大学认可中国高考成绩，包括澳大利亚国立大学、悉尼大学、新南威尔士大学等院校都接受中国学生用高考成绩直接申请本科大一。“通过高考成绩直接申请澳大利亚高校本科大一，尤其适合学习成绩较好并在国内参加高考的同学。”该专家说。

热门留学目的国加拿大也有多所高校认可中国高考成绩，比如麦吉尔大学、多伦多大学、英属哥伦比亚大学、女王大学、麦克马斯特大学、滑铁卢大学、西安大略大学等就把中国学生的会考成绩和高考成绩列为重要申请材料。

另据《白皮书》相关数据，2019年以后中国高中毕业生高考分数达到总分的70%，即具备德国大学本科相关专业的申请资格。

标化成绩仍然重要

申请海外院校，平均学分绩点（GPA）、语言成绩对申请者来说同样至关重要。《白皮书》数据显示，加拿大医博类&综合类知名院校的录取学生中，GPA 成绩85分以上的占比为68.60%；英国知名院校的录取学生中，GPA成绩85分以上的占比为41.85%。

“语言成绩确实重要，是入读国外高校的敲门砖。随着中国出国留学人员数量日益攀升，海外高校对申请者的雅思、托福等标化成绩的要求也逐渐提升。”今年即将赴英留学的王娜说，“其实，如果你的标化成绩不好，即使到了国外，跟上课程进度也会遇到很大的挑战。”

相关专家表示，雅思成绩主要用于申请英国、澳大利亚、加拿大等国的高校。从以往英国、澳大利亚、加拿大等知名院校录取学生的标化成绩看，其雅思成绩都非常高。同样，美国热门高校录取学生的托福成绩也很高。

《白皮书》数据显示，准留学生们在选择院校时最关注“综合排名”“专业排名”“国内知名度”“毕业生就业率”。“学费”在2021年的调研里排名第九，而在2019年的调研中，这一项因素排名第三。

相关专家表示，一般来说，美国、英国、澳大利亚等热门留学目的国的留学费用较高。亚洲地区留学费用（学费+生活费）相对较低。此外，欧洲热门留学国如法国、德国等，公立学校免学费，但收取注册费，从这个角度而言，留学性价比较高。

值得关注的是，2019-2021年本科留学意向比例保持稳定。《白皮书》数据显示，超五成受访的中国学生在高中阶段产生了在读本科时留学的想法。教育质量、就业前景以及安全因素是本科留学生最关注的三大因素。

新闻链接

英国高等教育统计局（HESA）数据显示，2019/2020学年在英国就读的中国内地留学生人数达到141870人。另据英国大学招生服务中心（UCAS）发布的数据显示，截至2021年1月29日，申请英国大学本科的中国内地学生人数达25810人，较去年同期增长了21.46%。

2020《美国门户开放报告》数据显示，2019-2020年，共有372532名中国学生就读于美国本科、研究生、非学位及OPT项目，其中40%为本科留学生。

澳大利亚移民与边境保护局数据显示，2019年赴澳大利亚留学的中国学生批签数为51896。

加拿大移民局公布的学习许可持有者数据显示，2019年度约有14.14万中国学生在加拿大留学。

(责编：郝孟佳、熊旭)