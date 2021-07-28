人民网北京7月28日电 （宋子节）今天上午，记者在民政部2021年度第三季度例行新闻发布会上了解到，民政部、发展改革委、市场监管总局定于今年下半年，对行业协会商会乱收费开展专项清理整治。

此次专项清理整治将社会和企业反映强烈的15项问题确定为工作重点，大致分为四类：

一是整治强制收费。强制收费的情形主要包括强制或变相强制入会并收取会费，强制会员单位参加各类会议、培训、考试、展览、评比评选、出国考察等收费活动，强制市场主体提供赞助、捐赠、订购有关产品或刊物等。

二是整治重复收费。主要包括只收取会费不提供服务，或者是对会费所包含的基本服务项目再重复地收取费用，或者是利用分支（代表）机构多头收取会费等。

三是整治违规收费。主要包括采取“收费返成”等方式吸收会员、收取会费，利用法定职责或者行政机关委托、授权事项违规收费，通过评比达标表彰活动收费特别是借庆祝建党100周年之机违规评选评奖收费，通过职业资格认定违规收费，以设立分支机构、代表机构的名义收取或变相收取管理费、赞助费，以担任理事、常务理事、负责人的名义向会员收取除会费以外的其他费用等。

四是整治不规范收费。主要包括会费和一些强制性经营服务性收费项目的收费标准未按规定程序制定或修改，实行市场调节价格的经营服务性收费项目收费标准不合理等。

(责编：郝孟佳、秦华)