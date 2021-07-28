原标题：青少年法治教育的“欠账”该如何补

7月19日，北京市正式启动暑期托管服务。学校开展托管服务的内容，主要包括辅导学生完成暑假作业、阅读和锻炼身体等。多位司法人员及法学专家表示，法治教育亟须从青少年抓起，通过培养提升法治意识，让青少年养成学法、守法的行为习惯；学校暑期托管班不组织补课、不讲新课，恰可以对学生开展法治教育，补上法治教育这堂课。（《法治日报》7月26日）

青少年正是世界观、人生观、价值观形成的重要时期，也是规则意识生成、巩固和强化的黄金时段。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中明确提出，“把法治教育纳入国民教育体系，从青少年抓起，在中小学设立法治知识课程”。我国预防未成年人犯罪法也作出规定，对未成年人应当开展预防犯罪教育，增强未成年人的法治观念，树立遵纪守法和防范违法犯罪的意识。

借举办暑期托管班这股“东风”，强化对青少年的法治教育，算是一个不错的办法。不过，托管班毕竟只有区区十几天、二十几天，并且不是所有学生都参加，因此，开展法治教育，依然功在日常。

在现实中，未成年人法治教育还有不少阙如：师资力量欠缺，许多学校没有专职“道德与法治”课的教师，多为学科任课教师兼任；重视程度不够，很多学校虽然设置了“道德与法治”这门课，却存在被其他“重要”科目占用的现象；讲授技巧偏弱，一些老师讲道德多，讲法律少；教材是什么，讲授就是什么，缺乏生动活泼的经典案例，对学生缺乏吸引力。暑期托管班固然可以在一定程度上解决被“占用”的问题，利用这个时期把欠下的法治教育“账”补回来，但并不能解决师资力量、专业素养等方面的“先天不足”。

强化法治教育，对于主管职能部门，一方面需要加强顶层设计和监督引导，及时纠正各种“占用”法治教育时间的不良倾向；对于育人主阵地的学校，需要有的放矢，加强队伍建设，培育引进法治专业背景的师资力量。另一方面，各类主体也应解放思想、更新观念，结合自身实际，探索新鲜的教育路径。

比如，把法治教育嵌入其他课程，设置互动性质的法治游戏，排练法治情景剧，组织模拟法庭等，于无形间增强青少年的法治意识；树立“不为所有、但为所用”的人才理念，多邀请校外司法工作者、律师、法律专业的大学生授课，让专业人士发挥更积极的作用，进一步完善政府、司法机关、学校、社会、家庭共同参与的青少年法治教育新格局。(刘婷婷)

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