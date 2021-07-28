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排查学校从业人员 把“大灰狼”拦在校外

2021年07月28日09:09 | 来源：中国青年报
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原标题：排查学校从业人员 把“大灰狼”拦在校外

　　据媒体报道，截至今年6月，江西检察机关共联合教育、公安部门对19万余名教职员工开展违法犯罪记录查询，排查出有违法犯罪记录人员186人，均得到相应处置。

　　近年来，随着校园内侵害未成年人恶性案件的频发，加强未成年人保护成为地方教育主管部门和学校面临的紧迫问题。各地各学校虽能坚持“发现一起，处理一起”“教育一批，警示一批”等原则，也在惩罚告诫、警醒示范、严肃追责等层面不断强化保护工作，但对此类事件还缺乏有效的排查管控措施，无法及时清退“潜在危险人群”。此类教师待在未成年人身边，危险性可想而知。

　　开展教职工违法犯罪记录查询，是将未成年人保护工作重心前移，具有防微杜渐之效。一来，对存在违法犯罪记录的教职工开展排查有备无患，对早期招聘时存在简历造假或隐瞒犯罪事实的情况要严肃处理；二来，排查也应该涵盖多个范围，比如医务人员、保安、门卫等与学校工作密切相关人员，这些人与学生日常接触较多，且招聘门槛相对较低，不能成为监管死角；三来，排查也不能“一棍子打死”，不排除一些人痛改前非，既要集中排查也要分类处理。在排查中可以广泛征求教师、学生和家长的评价意见，视情况决定人员去留。

　　江西检察机关此举也做到了有法可依，有法必依。2020年8月20日，最高检、教育部、公安部联合印发《关于建立教职员工准入查询性侵违法犯罪信息制度的意见》，要求学校拟聘用人员应当在入职前进行查询，对经查询发现有性侵违法犯罪信息的，教育行政部门或学校不得录用。在职教职员工经查询发现有性侵违法犯罪信息的，应当立即停止其工作，按照规定及时解除聘用合同。此政策一出，全国各地都在教师招聘环节加强审查力度，但对于已入职教职工的“回头看”审查却未全面铺开。但从法律要求看，保护未成年人，需要一场合理合法的拉网式排查。

　　未成年人保护工作重在预防，要从源头入手，多做准备工作。既要开展排查整治，在客观上减少潜在威胁，也要加强法律教育，强化未成年人自我防范意识。从长远来看，全国各地检察机关应该紧随江西之后，展开精准排查，对地区所辖范围内的学校教职工进行犯罪记录集中审查，加强校园法治宣传教育，增强学生的法律意识和自我保护意识，全面构筑起未成年人保护的坚固防线。（强德平）

(责编：熊旭、薄晨棣)

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