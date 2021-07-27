原标题：给电动自行车配备“充电宝”

华东理工大学艺术设计与传媒学院的楼振罡是一名在校研究生，也是一名创业者。他带领团队历经3年多的探索和实践，通过“30秒站点换电”替代“8小时直充系统”的思路，解决电动自行车的充电痛点，用“飞喵换电”项目重新定义电动自行车出行。

我国电动自行车社会保有量接近3亿辆，堪称“国民级出行工具”，却也面临着一个巨大的难题——充电。“充电桩着实难找！”“放在楼道充电太危险了！”据应急管理部消防救援局统计，全国每年平均发生电动自行车火灾约2000起。

“安全意识不能总是靠一次次火灾和悲剧来唤醒，创新才是最有效的‘灭火器’。”楼振罡说。2018年开始，他和团队成员利用课余时间走访了上海、浙江两地的20余所高校，拍摄收集了大量真实场景，并着手分类研究一线、二线和三线城市的电动自行车用户需求。

经过近一年的深入调研后，他们发现，电动自行车的充电难题主要表现为充电时间长、充电空间拥挤、“拉飞线”存在安全隐患等，归根结底是充电桩不足以及充电效率过低的问题。

他们的初步构想是：能不能像加油站一样，设立站点提供秒换电池服务，提高出行效率？

2018年9月，在学校组织的创业培训活动启发下，团队规划了从人工换电小规模试点、自动换电系统研发，再到扩大市场路径的落地时间节奏。

他们开始与厂商合作，进行了小成本的人工换电试验，以快速掌握用户接受度——开设实体店售卖具有换电功能的电动自行车，通过人工手动进行换电。这次试点，14天卖出了300辆换电车。过程中，既验证了用户需求，也发现了亟需降低人工运营成本的问题。

下一步，团队开始尝试“自助换电柜”。3个月后，热插拔万能接口、换电柜、换电车、XPower电池芯和寻站小程序等成果出炉。作为核心技术，热插拔万用接口打通了铅酸和锂电池的接口，仅需两分钟，就能够将传统电动自行车改成“飞喵换电车”。用这种技术，可改装市面上80%的铅酸电池电动自行车。

两个月内，他们就布置了线下4个站点，日均换电近百次。用户无需购买电池，按次付费，省钱；30秒换电，里程翻倍，更便捷；充电智能监控，更安全。

经过多轮沟通谈判，“飞喵换电”与社区充电龙头企业、园区、外卖物流方顺利达成合作，现已在华东地区落地换电站点10个、拥有用户近1300余名、保障11万次换电0安全事故、节省88万小时充电时长、助力1000余组铅酸电池规范回收。

2020年12月，“飞喵换电”项目在第12届“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛中荣获全国银奖。

潘聪聪 中青报·中青网记者 王烨捷

(责编：郝孟佳、秦华)