原标题：80后女教师辞职回大山“玩转”木制品

方红（右三）和工厂工人们一起展示产品。受访者供图

“用18年时间走出了这片大山，决定回来，只用了几天时间。继续在这片土地上扎根奋斗，已经有7年。”这是安徽省岳西县响肠镇返乡创业青年方红的真实经历。

一身休闲装、常年扎着马尾辫的方红不爱化妆，但对工艺品的“打扮”却精益求精。

老家响肠镇不仅有柳条，还有茶枝、桑枝、瓜蒌藤、秸秆等作物，方红回乡创业，将这些原材料变为精美的工艺品，销往国内外市场。

“利用好家乡的天然资源，不仅能圆自己的创业梦，还能帮乡亲们在家门口挣钱。”方红说。

从大城市的教师到山里的篾匠

学商务英语专业的方红大学毕业后，在上海一所国际学校从事英语教学。2013年，她因公差前往广州，此时正值第114届广交会举办期间，出于好奇，方红入场参观。她发现，木制工艺品在国际上有广阔市场，大到柜子、家具，小到垃圾桶、花篮，精巧实用。方红也发现，这些工艺品大多都用柳条、藤条制成，她家里祖辈就是篾匠。从小看着长辈编筐、编篓、编农具的她内心就嘀咕：“这材料也未免太单一了吧，我老家的原材料可比这个丰富多了。”

2014年年初，方红回乡创立了安徽红方工艺品有限公司，初次创业的艰辛让方红记忆尤深。“哪些原材料量大，哪些种类适合编织，取材如何实现差异化？烘干、脱脂的火候、温度如何把握？这些都必须考虑在内。”她坦言，原材料的选择和手艺的打磨是重中之重，也是最大难点。

为了寻找最独特的适合原材料，方红翻山越岭，请教林木专家，亲手收集试验。最终她发现木姜子的枝条韧性好，是用来编织工艺品的好材料，山合欢树心呈深褐色，可用作工艺品装饰。

“在我眼里，稻草秸秆、茭白秸秆、泡桐、玉米包衣等都是不可多得的原材料。”方红发现，响肠镇每年新生林抚育、茶桑修剪所遗留的梢头枝丫、枯桩烂蔸，都可以变废为宝。

创业之初，她跟随有着20多年经验的老木匠、篾匠学技术，学习他们的韧劲，也把年轻人的想法和思维传递给他们，分解产品工艺，互相“磨合”。

她从安徽省阜阳市请来柳编老师傅，从设计、用料到原材料脱脂、制作、风干，陪着老师傅一点一点打磨精细。

发力国际市场，每一份订单都来之不易

工艺品成品做好后，就要考虑如何销售。商务英语专业毕业的她，敏锐地发现了中国工艺品在海外更受欢迎的实际情况，于是将目光投向国际市场。为了更好地展示自家的工艺品，方红第一时间就想到了广交会平台。

“开了十几小时车带了100多款产品去广州，前三天都没人来问询。”方红当时有些焦急，便硬着头皮主动询问参会的外国客商，这才知道自己的产品样式在国外都已经“过时”了。经过一番交谈后，那位客商表示：“如果你的公司能做出我们企业网站上的产品，且能保证质量，下一季订单就给你做。”

于是，方红带着她的设计团队根据图纸打样，历经40多天的13次改版，终于拿到了那家公司的订单。

赚到第一桶金，也让方红逐渐摸清了外贸出口的一整套流程。她学习、了解产品渠道和消费需求，专门成立设计和销售团队，根据国外市场需求，引进时尚的设计理念。

2014年秋季，她又拿下247万美金的订单。

工艺品外贸生意越做越大的同时，一些细节问题也随之暴露。2015年下半年开始，方红的公司产品订单超负荷，有时为了赶工期、节约成本，一味求快，公司在质量把控上出了问题。

木质手工艺品最怕淋雨、发霉、生虫，因此，在加工中，对脱脂等处理工序要求严格，再加上国际贸易路途远、时间长，带有诸多不可控因素，工艺品很容易出现质量问题。

一次，由于集装箱顶破洞漏雨水，导致一箱产品大部分发霉发潮，运到德国时，已不能销售。“为了把货补上，我们所有人吃住在厂30多天，终于把货重新补齐。”这也给方红上了一课。她汲取经验教训，严把质量关，对于工艺品的选择、脱脂、晒干等工序严格要求，全面监控、检查。

近年来，方红团队已研发出近3000款不同风格的草编、竹、木、藤类等产品系列，销往美国、英国、意大利、德国、韩国等30多个国家和地区。

事业蒸蒸日上，她始终挂念家乡

“我创业后始终难忘家乡，是社会和家乡帮助了我，回馈家乡是应尽的本分。”近年来，方红积极响应政府号召，不遗余力地协助解决贫困群众实际困难。公司采取“扶贫工厂+居家就业示范基地”模式，为贫困户提供生产工具、原材料，将订单分散到农户家中，统一组织培训和生产标准，由农户代加工。县里也向企业下发用工补助和资金补贴。

随着公司规模扩大，方红也不断吸纳周边劳动力就业。每年6月到8月的农闲，也是红方工艺品有限公司最忙碌的时候。

“要让贫困乡亲们活出自己的价值，凭手艺吃饭。”方红介绍，自2014年以来，公司从大别山区农民处收购茶枝、桑枝、玉米、茭白、瓜蒌、瓜果等原材料，并雇佣留守妇女、贫困人口、残疾人士等600余人，每户年均增收两万元左右。同时，公司组织开展来料加工技能培训班，帮助更多人熟练掌握技能。“很多村民在家门口有了工作，可以照顾家庭，经济收入增加了，家庭矛盾少了。”方红说。

谈到未来发展，方红表示，公司开始瞄准国内市场。“最近一直忙内销，白天跑市场，晚上聊订单。只要能为乡村振兴尽一份力，一切辛苦都值得。”

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 实习生 汪涛

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