朱旭东

原标题：教师获得感幸福感成就感逐年提高

【专家观点】

一年一度的高考招生总会牵动着国人对于专业选择的神经，专业选择的热度直接反映在专业分数线的高低上。今年的师范专业选报出人意料地成为“热门”事件，师范大学、师范专业的分数线出现了高于一些知名大学的现象，这背后的原因是什么？值得探讨。通常在讨论其原因时会归结为整体就业形势严峻，相对于其他职业，教师作为一个社会职业并不会因为经济发展状况的波动而影响其就业的刚性需求，因而给师范专业毕业生提供了可选择的稳定机会；同时随着国家经济发展水平的不断提高，国家对教育重视程度日益增强，整体教育环境不断改善，教师社会经济地位也日益提升，尤其是沿海发达地区教师收入水平大有高于其他职业的趋势，师范专业选择热的现象符合个体对于专业选择的规律。同时，师范专业选择热背后也存在以下几个原因。

一、全社会尊师重教的氛围越来越浓厚。进入新时代以来，习近平总书记关于教师的重要论述一直引领着我国教师队伍建设，对于全社会形成尊师重教的浓厚氛围、树立教师良好的社会形象和确立教师较高的社会地位起到了精神指引的作用。2014年教师节前夕，总书记来到北京师范大学考察并与师生代表座谈时强调，全国广大教师要做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的好老师。2016年教师节前夕，总书记到北京市八一学校看望慰问师生时提出，广大教师要做学生锤炼品格的引路人，做学生学习知识的引路人，做学生创新思维的引路人，做学生奉献祖国的引路人。2016年12月，总书记在全国高校思想政治工作会议上强调，教师要坚持教书和育人相统一、坚持言传和身教相统一、坚持潜心问道和关注社会相统一、坚持学术自由和学术规范相统一。2021年4月19日，总书记在清华大学考察时强调，教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人。总书记关于教师重要论述增强了教师的专业理想、职业信念，为社会选择教师作为职业生涯目标增强了信心。

二、党和国家新时代教师队伍建设政策的有效实施增强了教师职业的社会吸引力。近年来，我国颁布了一系列有利于教师专业发展、职业环境改善的政策并得到了有效落实，这在客观上形成了政策上支持、实践上推进、社会上关注的有利环境。2015年，国务院颁布了《乡村教师支持计划（2015—2020年）》，极大地提高了乡村教师的经济和社会地位；2018年，中共中央、国务院发布了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，有力地推动了提升教师专业发展的支持力度；2018年，教育部等五部门联合发布了《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》，大幅度提高了教师培养经费。

三、教师教育院校的改革发展，激发了社会选择师范专业的积极性。由于党和国家高度重视教师队伍建设，教师教育院校也不负新时代赋予的历史使命，不断地在教师培养上进行卓有成效的改革，投入大量的资源，通过培养模式的创新、课程和教学内容的更新，使教师教育师资队伍质量得到提升，使教师培养的条件和环境得到优化。尤其是像北京大学、清华大学、南京大学、上海交通大学等一流大学的教育学院、教育研究院、教师教育学院也纷纷地进入教师培养的大学队列，整体提升了师范专业的社会地位，形成了教师教育院校的社会声誉，这就增强了社会对于师范专业的选择倾向性。

四、教师专业发展的持续、稳定、长期的支持政策反哺了社会对师范专业选择的热情。教育事业的发展提升了教育作为国计民生的良好社会氛围；教师的获得感、幸福感和职业生涯的成就感也在逐年提升；从中央到地方，从国家到各省市，从高校到社会，对教师专业发展的完善支持体系的建构，为其专业水平的提升起到保驾护航的作用，对师范专业选择也起到了促进作用。

师范专业热背后的原因是多样的，但这种热度越来越高是国家的期待、社会的期盼，是新时代高质量教育体系建设的需要，让一流的人才选择师范专业、教育专业也是全社会共同的愿望。

（作者：朱旭东，系教育部普通高校人文社会科学重点研究基地北京师范大学教师教育研究中心主任）

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