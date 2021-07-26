人民网北京7月26日电 近期，河南省连降暴雨，防汛形势十分严峻。郑州工商学院高度重视，闻“汛”而动，与“豫”同行，坚实筑牢防汛救灾安全屏障，用实际行动彰显责任担当。

作为学校一支准军事化管理的学生组织，郑州工商学院兄弟连全力协助交警部门在郑开大道疏散交通，配合保障受灾群众的生命安全，同时做好救援车辆、人员的指引和安全转移。

22日晚，学校利用空余学生宿舍，为参与阜外华中心血管医院抢险救灾的950余名解放军战士、200余武警官兵提供休整、休息场所。为全力做好对人民子弟兵的后勤服务保障，学校连夜准备了热腾腾的绿豆汤、牛奶、面包等食物及被褥等生活用品。几天的暴雨也造成学校周边一些村庄被淹，接到当地村庄的避险请求后，学校积极安排宿舍，为周边几十名受灾群众提供避险场所，并安排食宿。

在新乡卫辉遭受暴雨并出现险情时，学校通过河南青少年发展基金会向灾区捐款10万元；多方组织筹措1000箱水、300件救生衣、50套被褥、200套床单被罩、100份热饭、若干包装方便食品，手电筒头灯等第一批应急物资共计5吨，驰援卫辉防汛救灾。在校师生主动帮助搬运援赠官兵物资，积极为人民子弟兵做好后勤服务保障。

郑州工商学院兰考校区20级数字媒体2班班长表示，大灾面前，每个人都不应该是旁观者，而是要积极行动起来，共同努力。只要我们守望相助，共克时艰，相信一定能够迎来更好的明天。

19级学生张明坤表示，当代军人和大学生在家乡、国家、民族遭遇苦难时那一腔热血和努力向前的精神永远都是我们民族的希望，真是可爱之青春、可爱之未来，为他们点赞加油。

(责编：郝孟佳、秦华)