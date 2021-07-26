原标题：最高检：强化未成年人综合司法保护

本报北京7月25日电（中青报·中青网见习记者 韩飏）根据最高人民检察院今天发布的2021年1-6月全国检察机关主要办案数据显示，今年上半年全国检察机关共受理撤销监护人资格案件281件，同比上升1.4倍，未成年人综合司法保护切实强化。

最高检案件管理办公室负责人介绍，1-6月，全国检察机关共受理审查起诉各类犯罪1102975人，案件总量已超过2019年同期水平，表明疫情防控常态化后刑事犯罪发案量重新呈上升趋势。

该负责人表示，新修订的“两法”确立了检察机关对涉及未成年人的诉讼活动、未成年人重新犯罪预防工作等开展法律监督的职责。检察机关坚持宽容不纵容，高度重视对涉罪未成年人的教育感化挽救工作，严格落实未成年人特殊程序和特殊制度。

全国检察机关今年1-6月针对未成年犯罪嫌疑人共开展社会调查27671次，同比上升92.3%；开展帮教回访、心理辅导、家庭教育指导等形式的特殊预防983次，同比上升27.5%；深化未成年人检察业务统一集中办理，切实强化未成年人综合司法保护，支持个人起诉93件、支持单位起诉63件、撤销监护权124件，切实推动了监护责任的有效落实。

今年1-6月，全国检察机关以多种形式广泛开展未成年人法治宣传教育，对未成年人开展法治讲座13853次，受众4575万人；开展法治巡讲7084次，参观法治教育基地833次。

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