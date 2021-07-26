原标题：一支永不凋谢的“格桑花”

6月10日，在湖北文理学院的毕业典礼上，校长丁世学用“格桑花”赴藏支教团队的故事勉励毕业生，到祖国和人民最需要的地方去建功立业。

2014年，学校组建第一支“格桑花”支教队赴西藏山南市琼结县，开展义务支教。连续7年，11批58人次爱心接力，与大山的孩子们结下了深厚的友谊。截至目前，有7名支教队员毕业后重返西藏，扎根基层，在那里就业安家。

以支教结缘，湖北襄阳与西藏山南人民联系更加紧密。7年来，两地开展互访交流活动35次，现有55名西藏籍学生选择就读湖北文理学院。

“只要心里装着这片热土，一切困难都显得那么的渺小”

2015年3月，第二批支教队员涂波经过两天两夜的颠簸，到达了“世界屋脊”。琼结县位于藏南谷地，三面环山，平均海拔3900米。刚到时，强烈的高原反应和干燥的气候，让他头痛睡不着觉、口干舌燥。“那段时间，我的队友柯常松就像个奶爸，随身带着卷纸，因为我随时都会流鼻血。”涂波回忆。

高寒缺氧，并没有让支教队员退却。涂波在支教日记中写下：“只要心里装着这片热土，一切困难都显得那么的渺小……”

刚适应这里，支教期就快结束了。临走前一天，平常不怎么爱说话的土多热旦跑到柯常松面前，紧紧地拉住他的手说：“老师再给我们上两节课吧，你们别走了，行吗？”其实，柯常松也舍不得孩子们，说着说着，眼泪就流下来了。在给母校的信中，他写道：“支教时间太短了，刚适应就要走，而祖国的边疆正需要年轻人。”毕业后，涂波和柯常松放不下孩子们，选择重返西藏工作。

有两次支教经历的吴顺喜觉得自己的事业就在西藏，认为这里广阔天地大有作为。毕业后，他放弃大城市的工作机会，义无反顾地重返西藏。目前，吴顺喜是山南市琼结县琼结镇仲堆社区的第一书记。

刚到仲堆时，他记不住乡亲们的名字，藏族同胞们的名字中相同的字很多，容易记混。为了加深印象，闲暇时他常去乡亲们家坐坐，了解他们的家庭情况、有什么困难、需要社区解决什么问题。农忙时，他主动下田，帮乡亲们收青稞、小麦，挖土地，话收成，一来二去就和乡亲们都熟了。当听到一声声“书记啦，突切其”（“谢谢书记”的意思），他更加坚定了自己的志愿。

2019年，吴顺喜的事迹入选全国大学生就业事迹展，组委会评价他“将个人发展融入国家的发展和边疆建设中，展现了当代大学生甘于奉献、开拓创新的精神风貌”。

近几年，湖北文理学院一批又一批学生爱上西藏。在“格桑花精神”感召下，湖北文理学院33名非支教队毕业生进藏就业创业，像格桑花一样扎根在雪域高原。

2016年，任宇鑫放弃北京的工作机会，选择成为一名西藏基层公务员。工作中，她总是想着为老百姓多做些什么。她结合自己的特长创办了“吉雄镇藏爱义务舞蹈培训班”，利用下班时间义务教藏族小朋友跳舞。

学校还创办了“格桑花之家”。“以前的支教队员来湖北出差或路过湖北时，都会专程回家看看。”支教队指导老师、学校团委副书记龚丽丽介绍，每年开学，学校举办面向新生的“格桑花”事迹报告会，每次招募活动都有500多人报名，以支教为核心的志愿服务，已成为湖北文理学院的新生第一课。

“在他们身上，我看到了新时代大学生的青春担当”

“格桑花”支教队缓解了琼结县教学师资不足的压力，也丰富了孩子们的校园生活。

支教队员们创新教学方式，主动承担了电教式教学的示范课任务，让课堂成为孩子们了解外面世界的窗口。针对文化课基础薄弱的问题，第一批支教队员和风帆、王松创办了毕业年级补习班。2015年，琼结县中考考取内地西藏班的人数从2013年的1人增加到28人，中考成绩在地区12个县中排名第一。

九年级的加措英语“跛腿”，影响了综合成绩。吴顺喜利用每天中午休息时间给加措辅导，不间断地持续补了两个月的课，期末考试，加措的英语成绩提高了40多分，总成绩排名年级前十，如愿顺利考入武汉西藏中学。

7年间，支教老师编辑出版了琼结中学第一份汉文校报，举办了第一届艺术绘画展，组建了第一支合唱队、第一支武术队、第一个葫芦丝演奏团、第一支国旗护卫队，成立了绘画社、足球社、科创社等学生社团，丰富了学生的第二课堂。不仅如此，湖北文理学院为琼结县中学捐赠了10台编程机器人，激发了孩子们的实践创新意识。琼结中学在2017年“北斗领航梦想”全国青少年北斗科技实践系列活动中，获中学组一等奖。

鼓声、歌声、加油声、欢笑声……自从有了“格桑花”支教老师，每天下午第四节课是孩子们最期待的。各类文体活动让校园欢腾起来，学校一些原本闲置的乐器设备也被“激活”。

身为支教老师的大学生们，通过公益众筹，集资建立“格桑花·心桥”心理辅导工作室，聚焦留守儿童心理健康；种植“格桑林”，以景观实物教育引导当地学生感恩社会立志成才；募资设立了近8万元的“格桑花支教爱心基金”，资助困难学生，有效提升了学生的学习能力和兴趣。

7年来，队员们以支教实践为基础编写的《西藏学生自主学习能力的培养》《如何培养中学生的科技创新能力》等多篇论文发表，调研文章《西藏走上了繁荣发展的正确道路》为政府开展基层治理提供了参考素材；《浅谈西藏“宾顿白面藏戏”及其传承》《西藏琼结“久河卓舞”的保护与传承研究》等学术论文为藏族传统民俗文化提供了宝贵的研究资料。

琼结中学校长王奇君对支教队充满感激之情：“这些90后甚至00后的大学生，为了孩子们甘于奉献青春智慧。在他们身上，我看到了新时代大学生的青春担当。”

2019年，湖北文理学院“格桑花”支教队荣获中宣部授予“最美支边人物”荣誉称号，是全国唯一获奖集体。湖北省委宣传部、高校工委表彰“格桑花”支教团队，并评价“在援藏支教中服务当地成长自我，是新时代新青年投身建功立业中国梦的典范，是践行社会主义核心价值观的楷模”。

“格桑花”支教队在雪域高原“含苞”“绽放”“流芳”，影响着一批批毕业生到西部去，到基层去，到祖国最需要的地方去。湖北文理学院党委书记唐峻说：“我们会把爱心支教接力下去，发扬支教精神，培养更多热爱祖国、团结民族、心系人民的时代新人。”

（本报记者 夏静 本报通讯员 晏华华）

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