本报记者 吴 月

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称《意见》），教育部有关负责人就《意见》有关问题作了解读。

减轻学生过重作业负担，进一步提升课后服务水平

谈及《意见》出台的背景，教育部有关负责人表示，近年来，按照党中央、国务院决策部署，各地深入开展减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担（以下简称“双减”）工作，取得了积极成效。但现在义务教育最突出的问题之一还是中小学生负担太重，短视化、功利性问题没有根本解决。

该负责人表示，在作业负担方面，目前一些学校还存在作业数量过多、质量不高、功能异化等突出问题，既达不到温故知新的效果，又占用了学生正常的锻炼、休息、娱乐时间。

此次“双减”工作提出明确要求，旨在有效减轻学生过重的作业负担。一是减少作业总量，坚决防止学生书面作业总量过多。二是提高作业质量，通过系统设计符合年龄特点和学习规律、体现素质教育导向的基础性作业，布置分层作业、弹性作业和个性化作业，坚决克服机械、无效作业，杜绝重复性、惩罚性作业。三是强化教师职责，教师要指导小学生在校内基本完成书面作业、初中生在校内完成大部分书面作业。四是减轻家长负担，严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长检查、批改作业。

长期以来，义务教育学校特别是小学“三点半”放学现象，带来了家长因未到下班时间接孩子难问题。《意见》对加强课后服务提出保证服务时间、提高服务质量、拓展服务渠道等明确要求。例如，课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间；对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务；初中学校工作日晚上可开设自习班。加大对课后服务教师和人员的激励，通过制定学校课后服务经费保障办法，将课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助等。

全面规范校外培训行为

教育部有关负责人表示，近年来，按照党中央、国务院决策部署，教育部联合相关部门开展了校外培训机构专项治理，取得了阶段性成效，但仍有一些问题没有得到根本解决。目前校外培训机构规模总量庞大，违法违规情况突出，被资本裹挟状况严重，破坏了教育正常生态。

为此，《意见》提出，坚持从严审批机构，要求各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，对线上学科类培训机构改为审批制。对非学科类培训机构，《意见》要求各地区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。

严禁资本化运作。《意见》要求学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产。已违规的，要进行清理整治。

建立培训内容备案与监督制度。《意见》要求严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外教育课程，依法依规坚决查处超范围培训、培训质量良莠不齐、内容低俗违法、盗版侵权等突出问题。

严控学科类培训机构开班时间。《意见》要求校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。

学科类收费纳入政府指导价。学科类培训机构统一登记为非营利性机构后，对其收费纳入政府指导价管理，由各地政府科学合理确定计价办法，明确收费标准，首先在试点地区实行，之后逐步在全国范围内推广。

该负责人表示，针对校外培训机构管理方面出现的新情况、新问题，国家将进一步完善相关法律法规和制度。

提高学校教育质量，确保学生在校内学足学好

减轻中小学生过重课外负担，不仅要严格管理校外培训机构，更要提高学校教育质量，让学生在校内学足学好，缓解社会焦虑，降低家长送孩子参加校外培训的冲动。

《意见》明确提出，要扩大义务教育优质资源。要求通过积极开展义务教育优质均衡创建工作，促进新优质学校成长，积极推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，扩大优质教育资源。同时，做强做优免费线上学习服务，提供高质量的专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，扩大优质教育资源的使用率和覆盖面。

提升课堂教学质量。《意见》要求教育部门指导学校健全教学管理规程，提升学生在校学习效率。学校要开齐开足开好国家规定课程，严格按课程标准零起点教学，做到应教尽教。

降低考试压力。针对当前义务教育阶段考试次数过多、考试形式单一、考试质量不高和“唯分数”倾向等问题，《意见》要求学校不得有提前结课备考、违规统考、考题超标、考试排名等行为，考试成绩呈现实行等级制，降低学生的考试压力。教育部正在研制考试管理相关文件，对此作出进一步部署。

同时，严肃查处教师校外有偿补课，加大教师校外有偿补课查处力度，发现一起查处一起，直至撤销教师资格，形成警示震慑，切断课外违规补课等经济链条。

如何确保“双减”工作取得实效？《意见》提出，加强党对“双减”工作的领导，明确部门工作责任，强化督促检查和宣传引导等。

教育部有关负责人谈道，“双减”工作是一项系统工程，涉及众多利益群体，涉及众多部门职责，必须由党委和政府高位统筹、各部门通力合作，才能确保各项举措切实落地。同时，需要家长和社会共同配合，要通过家长课程、父母大讲堂等方式，以线上线下等形式，对家长进行家庭教育指导、咨询和辅导，引导家长掌握科学的教育理念和方法。要发挥各方资源力量，为学生开拓视野、全面发展、实践锻炼提供重要平台。

《 人民日报 》（ 2021年07月26日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)