“恰同学少年——留苏档案见证百年复兴路”主题展在京开幕式上，与会嘉宾正在观展。

本报记者 孙亚慧摄

本报电 （记者孙亚慧）近日，欧美同学会“恰同学少年——留苏档案见证百年复兴路”主题展正式开展。此次展览在北京、上海两地设展，通过展览全面回顾了不同历史时期中国共产党领导下的“百年留苏”历史进程，集中展现了留苏学子在立党、兴党、强党的百年征程中所做出的突出历史贡献。

全国人大常委会副委员长、民盟中央主席、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长丁仲礼指出，广大留学人员要始终听党话、跟党走，凝聚爱国报国的政治共识；始终保持艰苦奋斗的昂扬精神，汇聚砥砺奋进的磅礴力量；始终紧跟时代步伐，争做勇立潮头的时代先锋，在感悟时代、紧跟时代中珍惜韶华，做到志存高远、本领高强、敢于担当，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

“恰同学少年”主题展由欧美同学会、中共上海市委统战部、上海市档案局（馆）、上海市欧美同学会（上海市留学人员联谊会）主办，欧美同学会留苏分会承办。据悉，本次主题展览资料的收集工作历时两年多，征集活动得到了全国留苏老学长以及社会各界人士的积极响应。展览分为“求索”“奋斗”“报国”3部分，展出了从全国各地征集的实物档案180余件、图片及文献档案400余件。

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