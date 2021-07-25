中国学生在申请出国留学时，除了少数申请者完全选择DIY之外，大部分学生还是会偏向于委托留学中介来办理学校申请和签证等相关事宜。不可否认的是，一些留学中介违规操作、损害学生利益的情况时有发生，干扰了留学服务市场的正常秩序。

面对如今留学服务市场里为数众多的中介机构，学生和家长又应如何理性选择呢？

关注“专业性”

“正规合法的服务资质证明、明码标价列清依据的收费价格、详尽的问题解答和专业服务能力……这些是我在选择留学中介时非常看重的条件。”穆晓琳2019年在英国伦敦国王学院获得硕士学位，海外院校申请季时，她曾成功收到了包括曼彻斯特大学、利兹大学等几所英国知名高校的录取通知。申请结果顺利，来向她取经的师弟师妹也不少。穆晓琳说，怎样判断中介“靠不靠谱”，常常是大家关注重点。

比较留学中介，专业性是关键，也是成功办理出国留学申请的基础。主要比较维度包括中介往年的签证成功率、留学顾问的从业经历、机构所提供的学校资料和招生及签证信息是否可靠、能否为学生合理规划学业，等等。

一些中介能够提供“一站式”留学服务，从留学咨询到材料准备、完成申请，甚至还包括学生到达海外后的接机、安置、找房、学校报道注册等环节，为学生和家长省心、省时。

毕业于美国北卡罗来纳州立大学的李思恩建议，学生与家长一定要避免只凭中介机构规模大小来选择，而是要看中介的代理强项是否与学生自身需求相符。

“有的中介规模大、受雇人员多、代理国家多，但实际上大型中介的留学顾问并非每个人都经验丰富，其中也有一部分人缺乏从业经验，是行业新手。留学顾问的业务水平往往依靠经验积累，有的留学顾问自己就曾是留学生或者在国外相关教育机构做过代理，经验更丰富，从而能够提供更全面的服务。”她说。

李思恩表示，有的中介虽然人员不多、可能只代理某国的留学或某类院校的留学，但留学顾问分工细，业务精，能够针对性更强地帮助学生，最终的申请成功率反而更高。

比较“加分项”

除了判断留学中介机构总体的专业服务能力，中介如果能提供更多与学生目标院校有关的资源，也会是赢得准留学生及其家长青睐的“加分项”。

一位学生家长告诉记者，自己在为准备留学的女儿选择中介机构时，比较看重对方是否能够提供“校友网络”。“女儿当时心仪的院校在中国招生人数很少，留学顾问帮我们联系到了一位成功申请到这所院校的中国留学生，让女儿有机会与对方细聊，更细致地了解学校情况。也能为我们择校提供参考。”这位家长这样说道。

由于这家中介每个顾问服务的学生很少，所以有充分的时间和学生交流，挖掘每个学生的特点，在学校选择、文书构思等方面给予有针对性的专业指导。在确定择校名单时，顾问也非常注重挖掘学生的兴趣和潜力，提供专业的建议，让学生自己做主选择喜欢的学校。

选择留学中介服务时还需注意的是，不要太过迷信留学中介宣传的申请成功案例。“中介可能会拿出一些非常出彩的申请案例来宣传自己，比如学生被藤校录取，还拿到全额奖学金……这种情况很大程度上是因为该名学生自身就极其优秀，其申请结果不可能在每个学生身上复制。总之，还是应多关注成功案例的院校平均水平，在不同中介间作一下比较。”穆晓琳说。

本报记者 孙亚慧

(责编：郝孟佳、王欲然)