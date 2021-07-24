原标题：教育部：中小学要将心理健康教育课纳入校本课程

据教育部网站消息，近日，教育部办公厅印发《关于加强学生心理健康管理工作的通知》(以下简称《通知》)，提出加强心理健康课程建设，高校要面向本专科生开设心理健康公共必修课，原则上设置2个学分；中小学要将心理健康教育课纳入校本课程，同时注重安排形式多样的生命教育、挫折教育。

《通知》明确，要加强源头管理，全方位提升学生心理健康素养。加强心理健康课程建设，高校要面向本专科生开设心理健康公共必修课，原则上设置2个学分(32—36学时)，中小学要将心理健康教育课纳入校本课程，同时注重安排形式多样的生命教育、挫折教育。大力培育学生积极心理品质，充分发挥体育、美育、劳动教育以及校园文化的重要作用，全方位促进学生心理健康发展。及早分类疏导各种压力，针对学生在学习、生活、人际关系和自我意识等方面可能遇到的心理失衡问题，主动采取举措，避免因压力无法缓解而造成心理危机。增强学校、家庭和社会教育合力。

《通知》要求，要加强过程管理，提升及早发现能力和日常咨询辅导水平。做好心理健康测评工作，加快研制更符合中国学生特点的心理测评量表，高校每年在新生入校后适时开展全覆盖的心理健康测评，注重对测评结果的科学分析和合理应用，县级教育部门牵头负责组织区域内中小学开展心理健康测评工作，每年面向小学高年级、初中、高中开展一次心理健康测评。强化日常预警防控，高校要健全完善“学校-院系-班级-宿舍/个人”四级预警网络，重点关注学生是否遭遇重大变故、重大挫折及出现明显异常等情况，辅导员、班主任每月要遍访所有学生寝室，中小学教师要与家长进行密切沟通，共同加强心理疏导。加强心理咨询辅导服务，高校要强化心理咨询服务平台建设，设立心理发展辅导室、积极心理体验中心、团体活动室、综合素质训练室等，县级教育部门要建立区域性的中小学生心理辅导中心，定期提供业务指导、技能培训。

《通知》要求，要加强结果管理，提高心理危机事件干预处置能力。大力构建家校协同干预机制，对于入学时就确定有抑郁症等心理障碍的学生，学校组织校内外相关专业人员进行研判，及时将干预方案告知家长，与家长共同商定任务分工。积极争取专业机构协作支持，持续强化教育部门和各级学校与精神卫生医疗机构协同合作。妥善做好学生突发事件善后工作，学生因心理问题在校发生意外事件后，学校要立即启动应急工作预案，第一时间联系学生家长，并在当地教育、公安等部门指导下核实情况、及时处理。

《通知》强调，要加强保障管理，加大综合支撑力度。配齐建强骨干队伍，高校按师生比不低于1:4000比例配备心理健康教育专职教师且每校至少配备2名，加大心理健康教育培训力度，对所有辅导员每3年至少开展1次心理健康教育专题培训，支持辅导员攻读心理学相关专业第二专业硕士学位，每所中小学至少要配备1名专职心理健康教育教师，县级教研机构要配备心理教研员。落实场地和经费保障，学校应在年度预算中统筹各类资金保障心理健康教育工作基础经费，确定生均标准，足额按时拨付，并视情建立增长机制。

(责编：黄子娟、吴楠)