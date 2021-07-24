原标题：市教委公布民办高校年检结果

本报讯（记者 李祺瑶）市教委日前公布2020年度民办高等学校及其他民办高等教育机构办学状况检查结果，57所学校年检结果为“通过”或“基本通过”，准予在2021至2022学年度招生；13所学校不通过，停止招生。

本次年检共有75所民办高等学校和其他民办高等教育机构参加，包括11所民办普通高校、5所独立学院及59所民办非学历高等教育机构。另有5所学校未按要求参加年检。

北京市民办高校办学状况年度检查工作领导小组委托专家组对各学校提交的自查报告、办学状况调查表及2020年度财务审计报告等材料进行审核，会同相关部门对相关学校卫生安全、食品安全和安全稳定工作进行了专项检查。综合考虑相关部门和专家组的评审意见，结合日常管理、招生宣传监测、章程备案、信访投诉处理等情况，评定39所学校年检结果为“通过”等次，包括北京城市学院、北京文理研修学院、北京计算机专修学院等；北京现代音乐研修学院、北京金融研修学院等18所学校为“基本通过”等次；北京应用技术专修学院等10所学校为“暂缓通过”等次；北京民族大学、北京经贸研修学院等13所学校为“不通过”等次。

按照要求，年检结果为“通过”和“基本通过”等次的学校，准予在2021至2022学年度招生。年检结果为“暂缓通过”等次的学校，在2021年9月20日前限期整改，整改期间暂停招生活动。学校应针对目前存在的问题，制定切实可行的整改方案和措施，在整改期限内达到要求，准予恢复招生。年检结果为“不通过”等次的学校，须停止招生活动，有针对性地解决存在的问题，切实维护学校安全稳定。

13所年检不通过学校名单

1、北京世贤研修学院

2、北京民族大学

3、北京黄埔大学

4、北京东方大学

5、现代管理大学

6、北京经贸研修学院

7、北京兴华大学

8、北京新亚研修学院

9、北京京海研修学院

10、北京东方研修学院

11、北京逻辑语言研修学院

12、中国农民研修学院

13、北京美容研修学院

(责编：吴楠、黄子娟)