人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

北京市教委公布民办高校年检结果 13所学校被停止招生

2021年07月24日08:43 | 来源：北京日报
小字号
原标题：市教委公布民办高校年检结果

　　本报讯（记者 李祺瑶）市教委日前公布2020年度民办高等学校及其他民办高等教育机构办学状况检查结果，57所学校年检结果为“通过”或“基本通过”，准予在2021至2022学年度招生；13所学校不通过，停止招生。

　　本次年检共有75所民办高等学校和其他民办高等教育机构参加，包括11所民办普通高校、5所独立学院及59所民办非学历高等教育机构。另有5所学校未按要求参加年检。

　　北京市民办高校办学状况年度检查工作领导小组委托专家组对各学校提交的自查报告、办学状况调查表及2020年度财务审计报告等材料进行审核，会同相关部门对相关学校卫生安全、食品安全和安全稳定工作进行了专项检查。综合考虑相关部门和专家组的评审意见，结合日常管理、招生宣传监测、章程备案、信访投诉处理等情况，评定39所学校年检结果为“通过”等次，包括北京城市学院、北京文理研修学院、北京计算机专修学院等；北京现代音乐研修学院、北京金融研修学院等18所学校为“基本通过”等次；北京应用技术专修学院等10所学校为“暂缓通过”等次；北京民族大学、北京经贸研修学院等13所学校为“不通过”等次。

　　按照要求，年检结果为“通过”和“基本通过”等次的学校，准予在2021至2022学年度招生。年检结果为“暂缓通过”等次的学校，在2021年9月20日前限期整改，整改期间暂停招生活动。学校应针对目前存在的问题，制定切实可行的整改方案和措施，在整改期限内达到要求，准予恢复招生。年检结果为“不通过”等次的学校，须停止招生活动，有针对性地解决存在的问题，切实维护学校安全稳定。

　　13所年检不通过学校名单

　　1、北京世贤研修学院

　　2、北京民族大学

　　3、北京黄埔大学

　　4、北京东方大学

　　5、现代管理大学

　　6、北京经贸研修学院

　　7、北京兴华大学

　　8、北京新亚研修学院

　　9、北京京海研修学院

　　10、北京东方研修学院

　　11、北京逻辑语言研修学院

　　12、中国农民研修学院

　　13、北京美容研修学院

(责编：吴楠、黄子娟)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部