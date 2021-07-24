原标题：团市委启动中小学生暑期托管服务

本报讯（记者 代丽丽）团市委近日全面启动“盛夏有爱 团助成长”暑期志愿公益关爱行动，引导和帮助中小学生度过一个“安全健康、快乐充实、意义丰富”的假期。其中，社区青年汇少年实践团服务活动将组织志愿者带领家庭确有看管需求及看护困难的一至五年级小学生，开展5类主题活动。

暑期志愿公益关爱行动将以校外空间为活动实施场所，协调整合红领巾实践营地、博物馆、公园等社会资源，提供有梯度、有特点、有聚焦的“菜单式”服务项目，纳入北京共青团“我为青年办件事”清单，与教育部门开设的学校托管班功能互补、形成合力。

活动将面向中小学生重点组织开展思想引导、社会实践、素质拓展、科技创新、美育培养五大类活动。首批启动了首都“星火少年团”暑假集训、社区青年汇少年实践团、暑期欢乐创享营、创新部落科技主题夏令营、“美绘梦想”美育培训托管计划等7大项22期项目。每期集中封闭3天开展的首都“星火少年团”暑假集训、“美绘梦想”美育培训托管等项目重点围绕国防军事教育、科技艺术创新等主题开展。依托社区青年汇开展的项目，除在社区空间内开展主题活动外，还组织了生动有趣的参观体验和社会实践活动。

据了解，在做好疫情防控的前提下，社区青年汇少年实践团服务活动按照就近就便、自愿参与原则，连续3周、每周选取两个工作日，组织志愿者带领家庭确有看管需求及看护困难的一至五年级小学生，重点关注困境青少年及新兴青年子女, 围绕红色教育、自然体验、传统文化、文体健康、科技创新等5类主题开展活动。

暑期欢乐创享营首批将在全市近50家社区青年汇开展，按照实际居住地址，坚持自愿参与原则，招募社区青年汇“四至”范围内家庭有需求的一至五年级学生，特别是困境青少年及新兴青年子女，由社区青年汇社工带领志愿者，围绕思想引导、安全教育、创新教育、文体健康、兴趣拓展、美育培养等板块开展相关志愿公益托管服务。同时，还组织动员首都共青团系统各区、各战线、各领域团组织围绕青少年暑期托管服务积极作为，创新部落科技主题夏令营、“美绘梦想”美育培训托管计划等项目同步开展，首批直接服务青少年超3000人，部分项目还将通过提供线上课程资源、线上直播、与京外青少年实践基地连线等形式开展，覆盖更多的青少年群体，帮助中小学生度过一个健康、快乐、充实的假期。

(责编：吴楠、黄子娟)