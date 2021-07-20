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第十六届全国大学生智能汽车竞赛华北赛区在北科大天津学院举行

2021年07月20日14:16 | 来源：国际在线
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原标题：第十六届全国大学生智能汽车竞赛华北赛区在北科大天津学院举行

7月16日上午，第十六届全国大学生智能汽车竞赛华北赛区在北科大天津学院体育馆举行。

天津学院院长王斌代表承办单位致辞，王院长首先对各位领导、嘉宾、老师和选手们的到来表示热烈欢迎，对精心筹备此次大赛的工作人员表达了诚挚的谢意。他表示，北科大天津学院已先后承办第十四、十五届全国大学生智能汽车竞赛华北赛区比赛，积累了丰富的办赛经验，第三次承办此次大赛，既是对北科大天津学院科技创新教育工作的肯定，更是对北科大天津学院的鼓励和鞭策。学院会竭尽全力为大赛提供最优质的服务，努力把本次竞赛办成一次友谊与团结之赛、和谐与奋进之赛、学习与创新之赛。

宣布大赛奖项设置情况

竞赛组委会秘书处成员任艳频宣布第十六届全国大学生智能汽车竞赛华北赛区奖项设置情况。本次竞赛将按照“分赛区普及、全国赛提高”的原则，在分赛区、省赛区每个组别分别按照相同的比例设置奖项，艳频公布了华北赛区一、二等奖比例以及三等奖和优秀奖的评定选择，并公布了各组别进入分区决赛的队伍数。

第十六届全国大学生智能汽车竞赛华北赛区在北科大天津学院举行

竞赛现场

本次华北赛区比赛由来自天津大学、北京科技大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京交通大学、北京邮电大学、中国矿业大学（北京）、中国地质大学（北京）、北京化工大学、太原理工大学、华北电力大学（保定）、河北工业大学等高校在内的77所高校、近300支代表队、近1300名参赛选手参加。竞赛秉承“立足培养、重在参与、鼓励探索、追求卓越”的指导思想，至今已成功举办了十五届，参赛学生总规模超过35万人次，竞赛品牌内涵不断丰富，体系建设不断延展，科创氛围不断厚植，取得了丰硕的成果。

此项竞赛激发了大学生从事工程技术开发和科学研究探索的兴趣和潜能，倡导理论联系实际、求真务实的学风和团队协作的人文精神，进一步促进了高等学校加强对学生创新精神、协作精神和工程实践能力的培养，提高学生解决实际问题的能力，为优秀人才的脱颖而出创造了有利的条件，提供了有效的平台。（图/北科大天津学院）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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