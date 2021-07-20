原标题：又有留学生被骗 中国驻法使馆再次提醒警惕电信诈骗

据中国驻法国大使馆微信公众号消息，日前，中国驻法国大使馆已通过多平台多次发布安全提醒，警示在法中国公民谨防电信诈骗。令人遗憾的是，近期又有多名在法中国留学生遭遇诈骗，经济损失严重，主要诈骗方式包括但不限于：

一 交友理财类

不法分子通过社交平台与受害人交友、网恋，取得信任后，诱骗受害人在虚假投资平台投资、下注。此类平台往往使用蝇头小利诱骗用户不断追加投资，或缴纳大额保证金，然后携款逃之夭夭。

二 冒充公职人员类

不法分子冒充中国驻法国大使馆或国内公检法机关，通知接电人因其涉及信用卡诈骗、跨境洗钱等卷入重大刑事案件，已被国内公安机关通缉，并通过社交软件发送伪造的“警官证”、“逮捕令”、“保密函”等文件，以“帮助证明清白”为诱饵，诱骗威胁其汇款。

此类诈骗还可能包装成为通知接电人护照或居留卡到期，或要求接电人来使馆领取“居留卡”等包裹等类似形式。

三 虚拟绑架类

不法分子以“案情保密”和“维护家人安全”为由，通过恐吓等手段操控受害人暂时外出躲避并切断与亲友的一切联系，进而致电受害人家属，谎称受害人被绑架索要赎金。受害人在不法分子威胁恐吓下，亦会录制语音、拍摄视频等，联络家属称自己被绑架。家属很容易信以为真，盲目转账，最后上当受骗。

针对有关具体情形，中国驻法国大使馆郑重提醒在法中国公民：只要陌生人让汇钱，就要绷紧安全弦！

一、中国驻法国大使馆不会以电话方式通知当事人涉及信用卡诈骗、跨境洗钱或其他刑事案件，不会以电话方式要求转账汇款，不会要求接电人回拨任何电话号码与所谓“国际刑警中心”或国内公检法机关等机构进行下一步联系，不会电话通知当事人护照过期、居留卡过期，更不会通知来使馆领取包裹或公文。

二、切勿在电话里向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。如遇陌生人来电要求“不要与家人和朋友联系，以保证他们的安全”，或提出其他不合常理的要求，应务必保持警惕，切勿上当受骗。

三、树立正确理财观、恋爱观，警惕各类“一夜暴富”的理财陷阱，切勿仅因为“网上聊得来、懂自己”就盲目向素未谋面的陌生人转账汇款。

四、如无法辨别是否为诈骗电话，请及时向中国驻法国使领馆或外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心(+86-10-12308)核实。如不幸上当受骗，应及时向法国警方报案，并同时向国内公安机关报警。受害人无法直接向国内公安机关报案的，可通过国内近亲属及时报案，并向国内报案地反电信网络诈骗中心请求帮助(拨打110即可)。

(责编：郝孟佳、温璐)