原标题：党史教育接地气 思政课变热门课

“今天课上要播放我们自己拍的微电影，大家早点去占个好位置。”“这节课不是我们班的，能去旁听吗？”连日来，东北林业大学的思想政治理论课异常火爆。思政课何以有这么大的吸引力？“不断丰富的教育手段，让思政课从枯燥变得鲜活，接地气的党史教育内容，让更多的学生爱上了真理的味道。”东北林业大学党委书记张志坤如是说。

情感共鸣

在感动中坚定信仰

“他们与我们年龄相仿，却用信仰之光点燃了青春的理想与激情，为革命、国家和人民献出宝贵的生命。哪有什么岁月静好，我们应该珍惜现在的盛世和平，为祖国的建设贡献力量。”作为《五四运动回忆录》微电影的主演，在拍摄过程中，会计学2018级1班学生刘峥深刻了解了那段波澜壮阔的历史以及那个年代青年人的使命担当，受到了深刻的精神洗礼。

和刘峥一样，今年东北林业大学有800余名学生参与40余部党史微电影的创作，这是学校思政课实践报告的“命题作文”。“当代00后青年思维活跃，喜欢新鲜事物，给他们留这样的作业，就是希望他们在亲身参与的过程中重温党的历史。”毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课教师许婕说。学生们有的选择了《中共一大》，有的选择了《星星之火 可以燎原》，在准备道具、化装、拍摄的过程中，学生们仿佛走进了那个年代。“江姐和战友们在狱中绣红旗的片段中有一场哭戏，之前觉得一定很难拍，但当你真正进入到角色的情境中时，泪水不自觉地就流下来了。”江姐的扮演者、学校俄语专业2018级1班学生张月表示。

张志坤指出，只有引发情感共鸣，才能增强情感认同，思政课堂作为思想政治理论教育的主阵地，只有用心用情，才能入脑入心。

除了拍摄微电影外，东北林业大学还在5门思想政治理论课中开展了诵经典、讲党史、情景剧、成就展等形式多样的教育活动，覆盖本科三个年级的7000余名学生。“让同学们用自己的话语，讲述中国共产党为什么能。”主讲毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程的教师王越芬表示。

“我们要举行婚礼了，让反动派的枪声来作为结婚的礼炮吧!”市场营销2018级1班赵龙辉讲述的《刑场上的婚礼》让王越芬的印象最为深刻。“当时，很多同学的眼睛都湿润了，课后与学生们交流时，他们表示幸福生活来之不易，更要倍加珍惜。”

从思到悟

在交流中增进理解

激发情感共鸣只是思政教育的第一步，知其然还要知其所以然。东北林业大学利用“翻转课堂”，引导同学们深入思考“理论到底有什么用”。

在“理论热点面对面”讨论中，马克思主义学院副教授于海涛结合课程布置了“从党的奋斗历程看如何实现共同富裕”等多个主题，让同学们在课堂上来场大讨论，同学们争相阐述自己的观点，于海涛也适时进行引导和点评，讨论气氛热烈。“牢记党史，警惕历史虚无主义”“中国共产党建党一百年的伟大历史瞬间”“结合新中国史，谈谈东北林业大学与塞罕坝精神”等都是老师们精心挑选的讨论主题，同学们积极准备，踊跃发言。自觉主动学、带着问题学、交流讨论学让问题理解更深刻。

马克思主义学院教授杨丽艳在“翻转课堂”中开展了“红色经典诗词我来讲”活动，同学们将红色经典诗词元素融入教材知识点，先解读思想内涵，再诵读诗词内容，从“教师讲”变为“我来讲”，课堂一下子活跃起来。

“准备过程也是学习过程，有挑战、有思考，但更多是有感悟、有触动。”公共事业管理2018级2班学生马一辰表示。《少年中国说》《党旗颂》《沁园春·雪》……诵读的选材跨越了中国革命、建设、改革的不同时期，大家饱含深情的演绎，激发了学生们的爱党、爱国情怀。

实践力行

在付出中感受收获

肩负时代重任，行胜于言。东北林业大学的学子们主动将所学理论知识，转化为服务社会的实践，到基层了解国情、接受磨砺。

在学校党史学习教育中，已有5万余人次师生参与“我为师生办实事”实践活动，同学们志愿打扫教室、清扫校园、为离退休老教师进行一对一的上门服务。林学院的党员志愿者们与离退休教师建立点对点联系，陪他们谈心，介绍学校、生活的变化。“回忆起老爷岭建立森林生态定位研究站时，先生们谈到老爷岭荒无人烟，生活非常艰苦，那时候大家喝的是河水，吃的是窝头大碴子粥加白菜汤，既没有电灯，也没有电话。但凭着一腔热血、一份责任，他们在极端艰苦的环境下书写出了生态林业的大文章，深深触动了我。”一名学生党员志愿者感慨道，“未来，我也要像前辈们一样投身祖国需要的地方，为国家生态文明建设出一份力。”

学生们与尚志市帽儿山镇中心小学五年级学生一起参与东北林业大学庆祝中国共产党成立100周年植树活动，用实际行动守护绿水青山。黑龙江省第四十届“爱鸟周”期间，野生动物与自然保护地学院学生宣讲团到带岭第一小学，为小学生们带去生动有趣的爱鸟护鸟专题讲座，宣扬生态文明理念。学生们在校园里广泛开展“学党史，颂英雄”宣讲活动，为同学们讲述英雄模范人物的故事。

东北林业大学抓住课堂主阵地，打造丰富多彩的“理论课堂”“互动课堂”。极具思想性、趣味性、时效性和感染力的教学环节，直观鲜活有温度有色彩的党史教育，有效提升了思政课教学的吸引力和代入感，引起学生共鸣，使思政课成为00后学生们追捧的热门课。（张士英 刘甜甜）

(责编：李依环、温璐)