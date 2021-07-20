原标题：放假了，运动吧

陕西千阳县燕伋小学学生进行足球训练。

内蒙古呼和浩特市中小学“冰雪运动进校园”旱地冰壶比赛。丁根厚摄/光明图片

山东青岛通济实验学校的学生进行篮球训练。新华社发

青少年每周运动频次

教育部等十五部门今年5月联合印发的《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》提到，全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度，引导家长营造良好的家庭体育运动氛围。刚刚到来的2021年暑假，是方案执行的第一个假期，各地各校采取了哪些落实措施，如何养成学生良好的运动习惯，体育教育的改进空间又在哪里？记者进行了采访。

体育家庭作业，引导家长养成好的健康和亲子习惯

江苏省南通市虹桥第二小学今年为全校1500多名学生制定了低段、中段、高段三本学生体质健康达成手册，作业菜单包括俯卧撑、立定跳远、多人合作跳绳、掰手腕等，并给出具体的练习时间和训练量。

北京市人大附中经开学校，今年的体育作业叫作“12345”，学生每天可在跳绳、仰卧起坐、立定跳远、社区健身点运动30分钟、其他训练（跑步、打球等）30分钟等5个项目选中一种打卡，前三项按年级不同分设组数及每组次数。记者调研发现，各地各校身体素质训练类作业项目较集中，也鼓励学生因地制宜开展活动。

在更高年级的暑期体育作业中，体育进中考的指挥棒正在发挥作用。北京市166中学为初三年级设计了针对性练习。166中学体育教师黄鹰说：“北京中考必考长跑，选考仰卧起坐、引体向上、实心球之一和三大球的一项，指导老师都是根据选考科目专门配备的，家长每天需上传一分钟的练习视频，老师对每个学生的薄弱环节进行点评纠正。”

体育作业布置了，如何打卡检查？南京市对全市417所小学体育家庭作业情况的调查显示，227所小学实行视频指导，190所做纸面布置。黄鹰介绍，打卡主要是家长在群里上传运动截图。“3个体育老师负责一个年级十个班，有需要指导的老师会私信家长。”

由于填表、照片、录像等打卡需要家长参与，有网友担心，布置体育作业会给家长带来负担。对此，受访的体育老师均表示，作业自愿不强迫，是希望给亲子运动创造一个契机。“学生跟家长去跳广场舞、甩龙、远足等我们都很鼓励。学校还开发了背子蹲起、抢杯子等学生与家长合作的趣味项目。”人大附中经开学校体育教师宋瑞说。

江苏省2017年开始统筹推广家庭体育作业。教育厅相关负责人介绍，适宜于家庭体育锻炼、可操作性，有针对性是家庭体育锻炼项目的标准。

“体育家庭作业监督的可能性很小，哪怕是大学生跑步考勤也存在代刷，更不用说家里的事了。”云南大学体育学院院长王宗平表示，说是作业，其实是引导家长养成好的健康和亲子习惯。“想让孩子动，家长要带头，要改变意识，把对孩子健康的责任担起来。”

保持锻炼的常态，为亲近体育创设条件

中国青少年研究中心的一份报告指出，随着年龄增长，青少年对运动的重视程度逐渐降低，且跑步和散步等简单运动更受青少年青睐，挑战大、难度高的运动受欢迎比例低。

“刚开始运动都是为了身心健康，能否坚持取决于从运动中得到的乐趣。”华东师大体育与健康学院院长季浏说，“少儿爱动、兴趣广泛，随着年龄增长，人的兴趣面收窄，更加集中，这是客观规律。但如果有专长技能，会形成正反馈，增强运动乐趣，促进运动投入。”

“单个素质练习无疑是比较枯燥的，也很难坚持。技能性运动就不同，例如打羽毛球，步伐不行自然会练短跑，高远球不行，自然会补力量、核心。这样身体素质的提升就从枯燥被动转变为积极主动了。”黄鹰说。

首都体育学院社会体育教研室主任茹秀英观察到，大学也办了很多校级赛事，但往往成为特长生的活动，在普通学生中关注度并不很高。“体育能力的培养有‘即时性’，错过了就很难补上。小学是完善身体的基本素质能力，初高中形成技能性运动能力，如果基础没有打下来，运动能力不达标，到了大学有了比赛也参与不进去、热情自然不足。应该说，要改革，根子还是要从中小学把底子打好。”

茹秀英介绍，根据国际经验，体育俱乐部是青少年运动技能教授的重要载体。俱乐部又分两种，一种是政府购买服务、普惠性的，另一种是商业俱乐部，服务高收入和走专业发展的人群。“普惠性俱乐部有些类似我们的课后托管，是综合性的，以体育为主导。课程专家分类编写技能手册，有专长的社区志愿者根据手册分解技术步骤，带着孩子训练，这样既保证了训练的专业性，也比学校体育课有时长优势。”

此外，根据学生年龄对运动做出适应性改造也很重要。“在日本，设计团队对足球的材质、直径做出改造，设计了适合不同年龄阶段的四种规格，增强了儿童踢球的适配度和趣味性。”茹秀英还指出，当前国内商家热衷赞助大型体育赛事，而在海外，青少年运动也是商业赞助的重要流向。“目前，关注点都在学校体育，其实，无论是体育类协会还是潜在消费者培育，青少年体育产业开发还有很大空间没有挖掘。”

季浏表示，外部条件尚不具备的情况下，学校的督促考评作为一种有效手段，也有改进空间。“过程性打卡的体育作业可以引入结果评价，开学后做一个体测，看成绩进步了还是倒退了；中考体育可以改为过程性评价，而不是一次性考过，而是初一初二初三各考一次计分，保持锻炼的常态。”

塑造完善的人格，发掘体育综合育人效果

习近平总书记在2018年全国教育大会上提出，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。多位专家表示，对体育“四位一体”的定位真正把关注点从单纯的身体素质转向了育人的综合效果。

“体育来源于游戏，即对自发的玩注入规则。”茹秀英说。一个孩子拍篮球，五分钟就无聊了，注入规则成为有组织的玩，再分组注入竞争因素，就变得有趣味了。竞技体育和打架只有一线之隔，这条线就是规则，公平精神、集体意识都由此生发。

北京家长张先生的孩子曾去小区的篮球场打球，但去了两天，孩子怎么也不愿意去了。一问，别人都打得好，他几乎摸不到球，也没有人传给他。茹秀英说，这反映出育人理念缺失，队长角色的学生应该兼顾集体，而如果有教练把不同水平的人放在一组，就没有秉持公平原则。“学校运动场比其他地方更能见德性，体育精神和育人契机在运动情境中大量存在。”她举例，四人跑接力，一人掉棒了，老师要看其他三个人是什么反应，适时引导。起跑前有人故意蹭线，老师当没看见，学生就会养成只顾赢不顾人、投机取巧的习惯，长此以往成为精致的利己主义者。

“培养人格最合适的教育就是体育，青少年心理脆弱问题高发，也与运动强度不足，缺乏快乐体验有很大关系。”王宗平指出，乐趣不足的原因除了不愿比赛、展示，还与运动强度不足有关。“马拉松看起来也很枯燥无味，但运动员还是乐此不疲，因为中等以上强度运动（心率达到最大值的70%以上）30分钟后，脑化学反应会让内啡肽等快乐因子释放出来。有强度、连贯、持续性的运动才能发挥让学生爱上体育，也让学生面对困难时更具韧性。”

“放开运动，让强度上去，家长也不能太矫情，总担心磕着碰着。注重安全很必要，但不能太注重舒适度。”王宗平说，“青少年是体育运动的黄金期，体育锻炼出的意志品质、交流交往精神都会影响人一生的发展。只有跑起来、动起来、玩起来，才能释放天性，发展完善的人格。”（记者 刘博超）

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