原标题：儿童暑期托管有了组合“菜单”

“小朋友们眼睛看着老师，我们吃完香蕉后要把香蕉皮扔到这个绿色的小桶里。”日前，浙江省宁波市北仑区新蕾幼儿园的教室里，柴丽楠老师正在教吃完课间餐的小朋友如何处理果皮。教室外，戴九华老师领着手牵手排着队的孩子准备开始今天的建构活动课。

“同学们，你们知道中国的十大名花有哪些吗？”同一时段，北仑区横杨社区、横河工业社区“四海之家假日学校”正式开班。三十几个学生在大碶中学老师的带领下，通过观察、感知、操作等形式，学习科学趣味实验课程。

7月4日开始，北仑区的孩子们开启了暑假生活。孩子们欢天喜地的同时，不少家长却犯了难，这两个月谁来照顾孩子？

面对家长难题，北仑区多部门合作，探索构建小学、幼儿园、社区假日学校三位一体暑期托管体系，为家长开出了可自由选择的“服务菜单”。7月5日起开设幼儿园托管班、假日学校，7月10日起开设小学托管班，帮助家长解决后顾之忧。

“有需求的学生均可报名参加。各校每个年级计划开设1个班级，每班不超过45人。如学校规模较小、报名人数少，可开设混合班；如家长需求高，报名人数多，可根据实际决定是否增设服务班级。”北仑区教育局相关负责人介绍。

暑期托管谁来管？怎么管？北仑区规定，托管管理者以本校教师为主，在校教师自愿报名，倡导党员教师带头参加。学校也可招收一定数量的特长教师或志愿者参加托管服务。为保障托管期间的安全和秩序，各校根据班额情况设立2到3个管理岗位进行管理。已经建成投用的校园智能安防系统也将继续使用，其人脸识别、无感测温、自动发送信息等功能为学生安全保驾护航。

暑期托管教什么？会不会成为变相补课？北仑区规定，托管班主要是解决看护难问题，学生自愿报名参加。托管坚持公益性、服务性，坚持学生全面发展，不上新课。幼儿园课程要符合幼儿身心发展的特点，教学形式以游戏为主，避免与日常教学课程一致，避免小学化倾向。小学以辅导假期作业、带领阅读、组织体育运动、参加劳动、学习科学知识、培养课外兴趣、拓展课外知识为主，不超前教学。托管过程中，学校操场、图书馆、教室等功能设施都对学生开放。

社区假日学校是北仑区近年来依托关工委、街道社区、成人学校进行的暑期看护探索。今年，北仑更是在全区10个街道开设了73家假日学校办班点，为近3000名学生提供免费托管服务，实现了街道全覆盖。此外，区教育局广泛发动在职教师担任假日学校志愿者，根据个人特长，开设各类特色课程，辅导学生暑期学习。目前已有1100余名教师报名参与假日学校志愿服务，成人学校也统筹协调老师赴各办班点开展教学。

与此同时，北仑团区委组织青年志愿者进入暑期托管学校开展宣讲。围绕党史故事、身边榜样、革命历史等主题，为同学们讲好“暑期思政课”。此外，团区委还开设“流动青少年宫”，以展览、培训、社会实践等形式，送艺术进校园，让更多孩子享受到优质的社会教育资源。

“我们家有两个孩子，大宝在小学，小宝上幼儿园。暑假里我们双职工根本没有时间照顾孩子，之前都是送进社会上的托管班。我们选择的是中档托管班，两个孩子加起来都要六千多元。现在，我们给他们两个分别报名了托管服务，教师更专业，伙食更卫生，安全也有保证。”在新蕾幼儿园门口，来送孩子的家长吴明说。

（记者 曾毅 本报通讯员 金鑫星）

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