原标题：暑期托管服务 每天锻炼2小时

在图书馆阅读、做眼保健操，到体育馆跳绳、“快乐跳”, 在教室中观看《闪闪的红星》等红色教育电影……北京市学生暑期托管服务昨天正式启动。根据安排，全市确有需求的小学一年级至五年级学生可参与托管，托管时间从今起至8月20日，分两期，每期12天。

昨天上午10点，北京青年报记者在承担首期托管任务的中关村三小南校区看到，学校为接受托管的同学们安排了丰富的暑期活动。“我们的暑期托管服务以看护为主。本次托管学生都是自愿报名，分别来自四所不同的学校，共计60人，分成了两个班进行看护。”中关村三小常务副校长陈俊荣介绍，学校托管服务内容主要包括提供学习场所，开放图书馆、阅览室，有组织地开展体育活动等，不组织学科培训和集体授课。

“第一次来到中关村三小，活动很丰富。早上我在学校里做了运动，阅读了书籍，还认识了新朋友，收获很多。”八一学校四年级学生高同学告诉北青报记者，她的父母平时工作比较忙，今天来托管班可以让她的假期丰富起来，生活也比在家里更有规律。

每天不少于2小时体育锻炼

陈俊荣介绍，在学校每天给学生安排了不少于2个小时的体育锻炼、2个小时的自主阅读时间，同时还借助“海淀区中小学资源平台”安排了“安全教育、科学探索、人文赏析、红色影片”等视频欣赏和互动交流的时间。学校为了让孩子们体育活动、阅读更方便，特意选择了离绘本馆、操场近且相对大一点的两间教室，两间教室对面还安排了一间备用教室，以便生病、发烧的学生使用。

由于昨天上午下雨，学生的体育锻炼转为室内。北青报记者在该校体育馆看到，五六名来自不同学校的学生为一组，在中关村三小体育老师的带领下，正在挑战速叠杯。据中关村三小体育部主任李兵介绍，速叠杯的设计锻炼了学生控制手指的精确度和手眼配合的能力，让孩子在安静的环境下能够把杯子摞得很高，对于培养学生集中注意力及平和的心态具有良好的促进作用。“但其实孩子在这其中，遇到更多的是失败。失败后，孩子是怪罪于别人，还是重新再来一次，老师要在一次次的失败和成功中引导好学生控制情绪的能力。”李兵说。

李兵还介绍，不仅如此，学校还设计了很多有趣的体育游戏，同时也准备了丰富的器材，包括力量类、灵敏协调类、团队合作等多种类型，希望孩子们在这一期的所有服务当中能够得到很好的锻炼。“快乐跳、双人跳绳、阅读绘本等这些活动特别有趣，我都特别喜欢。而且在这里学习效率比较高。”中关村三小四年级学生陈昊琦说。

学校轮流安排教师参加服务

据悉，学校有百余名老师志愿报名参加暑期托管服务，学校党员干部、骨干教师主动带头参加。“根据学生报名情况，为减轻教师负担，学校轮流安排教师参加服务，每位教师最多看管一天，学校干部做好对接工作。”陈俊荣说，这样，在完成好托管服务任务的基础上，老师们也能够在暑期得到一定调整，同时完成学习、培训、备课任务，为新学期做好准备。 陈俊荣还介绍，学校每天还都安排了校医、保洁、保安、领导干部值班，保证学生在校园的安全，以及突发事件的解决。

中关村三小教师张昆告诉北青报记者，早上8点多迎接学生入校，然后带领孩子进行一小时自主学习，而后是眼保健操、体育锻炼、午餐。下午，依然安排丰富的体育活动和学生自主学习。 有着多年教育教学和班主任工作经验的张昆认为，参加暑期托管服务谈不上压力，但是责任重大。“这是一项利好的惠民政策，身为教师，必须要把这件事情做好，让孩子度过一个安全、踏实、有意义而又有点儿新鲜感的暑假。”

学校定期向家长反馈托管情况

此外，为了促进家校间的合作，学校通过“家长信”的方式，告知学生应该带齐的相关用品以及防疫物品，还有相关注意事项；我们通过“接送卡”，保证学生在家长和老师之间的安全对接；告知家长学校负责人的联系电话，畅通家校联系，定期向家长反馈学生托管情况和确保突发事件的解决。

学校在暑期托管服务上下足功夫的同时，暑期亲子关系培养，家长陪伴更为重要。“我觉得假期里，如果家长条件允许还是应该多陪陪孩子，增加亲子关系。”一位没有让孩子参与暑期托管的家长告诉北青报记者，她特意将年假安排在了暑期，就是跟孩子一起过暑假。“我们已经安排好了假期活动。上午我们在家学习，下午我带着孩子打篮球、骑车，晚上一起看夜景。” 同时，这位家长还表示,老师们一学期的工作非常辛苦，特别是疫情期间，工作“翻倍”，暑期应该好好休息。（记者 武文娟）

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