原标题：院校、部队结对互帮 拉近教与战的距离

仲夏时节，陆军第83集团军某旅豫北驻训场，一场炮兵专业多要素协同演习训练激战正酣。演习训练现场，来自陆军炮兵防空兵学院的第三批结对互帮教员正指导营连骨干一起复盘研究演练中暴露的问题。与此同时，皖中腹地，该集团军结对互帮工作组走进院校、走进课堂，从部队建设发展和备战人才需求视角，与院校专家教授共商人才培养大计。一场院校融入部队、部队反哺院校的强军图景正生动演绎。

谈及陆军党委组织的院校和部队结对互帮活动，该集团军某旅政委秦义平深有感触：“部队和院校联建共育，不仅大大拉近了教与战的距离，更有效促进了部队与院校有机融合和深度耦合，对人才培养和备战都大有裨益。”

据悉，该集团军和院校创新落实陆军党委决策部署，经过一年多3批次的实践摸索，确立了学习上互帮、训练上互帮、装备上互帮、人员上互帮、场地上互帮、经费上互帮和育才上互帮共7个互帮46项具体内容，探索形成了协商会商、联合攻关、联教联训、数据共享和质量反馈的基本工作模式，部队选派工作骨干检查指导院校教学，院校选派教学英才分赴部队调研学习，从组织层面有效增强了院校和部队、教学与打仗、育才与砺才的质量效益。

“这次来部队当兵蹲连，和战士们实行‘五同’，终于让我补上了没有部队经历的‘缺课’。”该学院郑州校区某系鲁旭阳教员在经历了军营生活后感慨道。该学院郑州校区某系梁峰主任介绍，今年学院的多个科研立项，都针对部队急需和人才培养需求，院校和部队正在发生着全面、深入、系统的“化学融合反应”。

据了解，自活动展开以来，困扰部队的新装备教学资料匮乏、毕业学员水土不服、战法创新层次不高等多个具体问题正在加速破解；院校存在的教员不了解部队、教学科研设计不紧贴实战、正规化管理偏松偏软等9大方面70多个问题正在不断获得矫正，院校转型升级动力更强劲。当前某旅提出部队装备训练缺乏系统教程规范意见后，“6种不同型号装备操作指导手册”已成为陆军炮兵防空兵学院重点研究课题。（宋 鑫 胡金华）

(责编：李依环、任一林)