原标题：暑假托管服务不得组织集体补课讲授新课

本报讯（记者 张航）教育部日前印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作。通知明确要求，暑期托管服务应以看护为主，不得组织集体补课、讲授新课。

教育部要求地方教育部门从本地实际出发，鼓励有条件的学校积极承担学生暑期托管服务工作。地方教育部门和学校要积极引导和鼓励教师志愿参与学生暑期托管服务，不得强制，对志愿参与的教师应给予适当补助。要统筹合理安排教师志愿参与托管服务的时间，保障教师权益，既要保障教师暑假必要的休息时间，也要给教师参与暑期教研、培训留出时间。

暑期托管服务坚持学生自愿参加，主要面向确有需求的家庭和学生，并由家长学生自愿选择参加，不得强制要求学生参加。要合理安排暑期托管服务内容，应以看护为主，开放教室、图书馆、运动场馆等资源设施，合理组织提供一些集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务，不得组织集体补课、讲授新课。有条件的地方和学校要积极拓宽资源渠道，充分利用当地红色教育基地等社会教育资源，积极吸纳大学生志愿者、社会专业人士等参与学校托管服务。

通知还要求暑期托管服务坚持公益普惠原则，可参照课后服务相关政策，采取财政补贴、收取服务性收费或代收费等方式筹措经费。实行服务性收费或代收费的，收费标准由地方教育部门商请有关主管部门制定，并向社会公示、做好宣传工作，学校不得违规收费。地方教育部门和学校要完善安全管理制度，明确参与托管服务人员安全责任，制定安全应急预案，加强安全卫生教育和常态化新冠肺炎疫情防控工作，消除托管场地安全隐患，确保师生人身安全。

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高招录取期间谨防“招生陷阱”

本报讯（记者 张航）2021年普通高校招生录取已经开始，一些不法分子利用考生和家长等待录取信息的紧张急切心理，设置“招生陷阱”诱骗考生和家长。为此，教育部公布部分诈骗案例，提醒广大考生和家长：只有高考成绩达到报考高校录取分数要求的才会被高校录取，勿存侥幸心理、勿信不实传言，避免上当受骗。

教育部提醒：高考录取期间，一些不法分子往往利用家长盼子成龙、盼女成凤的心态，通过伪造文件、私刻印章、设立报名处和咨询电话等方式，假冒高校招生人员、校领导亲戚等，谎称手中掌握高校“内部指标”“机动计划”“定向招生计划”“低分高录”“补录”等实施诈骗。事实上，教育部“三十个不得”禁令中明确要求不得擅自扩大高校招生规模或调整高校招生计划，不得无计划或擅自突破计划规模进行招生或违反计划管理要求调整计划。因此，高考录取过程中不存在所谓的“内部指标”。考生及家长要从正规渠道了解、确认考试招生政策和信息，切勿轻信蛊惑，以致上当受骗。

还有一种骗局是故意混淆学历教育与非学历教育。教育部提醒：一些不法分子或中介故意混淆学历与非学历教育之间的区别，以自考助学班、网络教育班、合作办学等入学通知书蒙骗考生及家长。部分办学机构打着学历教育的幌子，实际招收非学历教育学员。

教育部表示，普通高等学历教育学生须通过高考招录。那些非学历教育班的录取通知书，根本不是国家承认学历的普通高校录取通知书，“入学”后也不能进行新生学籍电子注册，更拿不到普通高校的毕业证书。

(责编：吴楠、宋美琪)