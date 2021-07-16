原标题：一些单位的团建活动为何不受年轻人喜欢

近日，#年轻人为什么反感团建#登上微博话题热搜榜。在该话题下，一名网友发起的“你反感团建吗？”的投票，吸引了3.6万人参与，其中有3.2万人选择“反感”。

“团建”，通常指单位为了提升团队沟通能力、协作能力、控制能力，实现业绩最大化而开展的“团队建设”活动。为何单位费钱费力、精心组织的集体活动，非但没得到年轻员工的青睐和肯定，反而被不少人“吐槽”，中青报·中青网记者为此采访了10多个职场青年，听听他们内心的想法。

有些团建约等于变相加班

对于26岁的韩蕾来说，团建意味着需要挤出休息时间来完成日常的工作。韩蕾在广州一家自媒体公司上班，每天要一个人完成撰写微信公众号文章、排版、统计后台数据等工作。

“团建不是聚餐就是跑步、爬山。”韩蕾有些厌倦这种老套的团建模式。今年4月，韩蕾刚接种完新冠疫苗，公司通知团建日活动是万米长跑，不喜欢运动的她却不得不咬牙参加。

万米长跑当天，韩蕾和一个女同事一起结伴走完全程。结束后，她拖着疲惫的身子回到公司，开始搜集素材，编辑微信公众号。一切准备就绪，韩蕾把第二天要发布的文章设置好预发布时间，一看表已经是22时。

在“加班风”愈演愈烈的如今，一些不合理的团建活动让“打工青年”感觉休息时间被挤占。不少团建活动安排在周末，让平时难得睡个懒觉的年轻人不得不在休息日拖着疲惫的身躯出门参加活动，甚至因为路途遥远，比平时上班起得还早。

一般来说，团建是作为公司福利而存在的。企业管理者重视团建，是希望借此提升员工的“敬业度”和“团队精神”。

李亮是一家小型网络科技公司的老板，他认为作为公司领导，带着员工进行团建可以增进彼此之间的了解，也有利于加强员工的向心力。

但由于公司业务繁忙，为了不耽误工作进度，李亮大多会选在晚上下班后邀请员工进行团建聚餐。对于这样的安排，员工也有质疑，“公司里已经成家的同事比较多，下班后都想回家照顾家人，每次出来聚餐大家因为时间所限都难以尽兴。”

李亮说，对于这种让年轻员工苦恼的团建，如果拒绝的话，往往要背负比工作日请假更重的心理负担，诸如不合群、不具备群体意识、格局小，甚至有离职心思等。

过时的团建内容设计成“槽点”

除了占用休息时间外，一些过时的团建内容也是年轻人吐槽的“槽点”。

在广州一家日化用品公司上班的王佳说，工作3年来，公司差不多每半年会举行一次团建，“虽然单位出钱让大家放松挺不错，但有时候像老年旅游团，太乏味了。”

王佳是一个旅行达人，她平时特别喜欢旅游，因此她对公司团建选择的项目也比较挑剔。王佳还记得，有一次公司团建去广州周边摘葡萄，“天气实在太热了，还在大棚里，像蒸桑拿。”她觉得这类团建活动在策划时，完全不考虑实际情况，设计不太合理。

相比于户外活动式团建，聚餐式团建是目前较为普遍的一种团建方式。在上海工作半年后，赵帆总结了八字真言应对聚餐式团建的尴尬局面，“面带微笑，默默吃饭”。

“每次吃饭大家都在尬聊，抛出一个话题后很快就冷场了，全程都要依靠领导来带气氛。”赵帆告诉中青报·中青网记者，每次团建时，总是由领导来主导流程，全程指派每一个人该干什么，员工的决策权很少。

刚进公司时，赵帆也曾提议团建时选择当下年轻人喜爱的剧本杀等方式，然而不少老员工告诉她，部门领导平时比较严肃古板，选择以吃饭喝酒的方式进行团建成为部门成员的一种默契。

资深从业者董克上已经做团建教练16年，在从业过程中，他也发现有一些年轻人不喜欢团建，甚至流传着这样一种说法：团建是老板的一厢情愿，人事的满腹抱怨，员工的不情不愿。

董克上觉得年轻人反感团建的原因在于，现在的年轻人都比较有个性，不喜欢在团建过程中被灌输所谓的心灵鸡汤。因此他在设计团建活动时，会充分了解单位员工的年龄结构、兴趣爱好、身体素质等信息，设计最适合大部分学员的团建方式，做带队教练时也尽量尊重每个学员的要求。

有趣才是团建的灵魂

“谈建兴叹”“闻建即躲”等现象的出现，让一些单位的“团建”成为鸡肋活动，领导象征性地搞，员工硬着头皮上。但记者在采访中了解到，大部分年轻人其实不反对“团建”，反对的是管理上的形式主义、表面化、简单化，更多年轻人期盼参加真正以员工需求为中心的团建活动。

“每次看到别人家的公司带着员工团建玩儿剧本杀、密室逃脱就很羡慕，既能增进感情联系，又不会觉得拘束。”王佳表示，相比于吃饭、喝酒、爬山，她更希望领导能选择年轻化一点的团建方式。

董克上经常到全国各地组织团建活动，最近他要到腾格里沙漠组织沙漠越野挑战赛。董克上介绍，团建近几年尤其受到关注，现在团建的形式越来越多样化，包括运动会、家庭日、野外扩展、户外漂流等，不单单只是烧烤、聚会，而是更注重参与者的体验度和个人感受。

董克上观察到，像上海这样的城市，很多单位的团建理念比较先进，公司看重员工的幸福感和参与度，也愿意花钱请专业人士设计团建活动。反之有一些地方的企业在团建中过于强调公司的领导力，用喊口号的方式搞团建，而忽略了参与者本身的感受，甚至用一些简单粗暴的方式组织活动，“这无疑会让很多年轻人难以接受”。

就团建行业而言，董克上了解到有些团建教练培训两三年就开始带队，他认为团建教练水平良莠不齐，也可能导致团建遭人诟病。而一个有经验的团建教练不仅需要具备良好的身体素养、应急救援知识，还要能歌善舞，声音有穿透力、感染力。

中铁四川生态城投资有限公司的张静思认为，对于青年员工来讲，企业组织团建活动有利于青年提高自身的能力与素质，是助力青年成长的举措之一。如何利用团建满足青年员工需求，是目前企业面临的问题。可以从经济提升需求、工作归属感需求、被尊重的需求、实现自我发展需求四个方面来策划团建活动的内容，让青年员工在参与活动的过程中有更多的获得感。

“让老员工爬上爬下，让年轻人坐在会议室里听领导没完没了地讲话，这样的团建能成功地得罪全公司的员工。”陕西铁路工程职业技术学院教师张威曾撰文《团建：走心才能上演一出好戏》，在他看来“有趣才是团建的灵魂，想做好团建需要费一番心思”。

张威认为，为了活动而活动的团建项目很难坚持下去。对于人力资源负责人来说，想要组织一次让老板、员工都满意的团建活动，需要考虑时机和目的性，不仅员工要拥有适当的选择权，形式更要顺应人心。

“一般而言，一个季度一次团建最易为员工所接受。此外，在团队发展的关键节点组织团建也是不错的选择。”张威表示，一次成功的团建还要考虑员工的参与度和意愿，“新入职的应届毕业生充满活力与激情，更适合一些具有竞争性且需要体力的运动项目。而相对稳定的团队，成员多为老员工，可能户外露天聚会，或者在风景优美的景区安排内容更适合”。

（应受访者要求，文中韩蕾、李亮、王佳、赵帆为化名）（见习记者 韩荣 记者 石佳）

(责编：温璐、郝孟佳)