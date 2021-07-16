原标题：给“倔驴”孩子“顺毛”

“倔驴”型孩子往往有着未被满足的、强烈的内在需要，渴望被看到、被尊重、被理解。

临近期末的一天，我跟教体育的同事G老师交流关于“倔驴”学生小L的情况，他小学时就作为全市最小的运动员被选入体校，参加每年寒暑假的集训，而且很有希望成长为国家二级运动员。按理说前途很光明，但这个孩子偏偏是个“倔驴”，喜欢某老师，这个科目就认真学，不喜欢就不学，怎么说都不行，跟老师对着干。

正说着，他的语文老师怒气冲冲地走进来：小L在语文课上随便说话，老师提醒他，他还公然顶撞，闹得不可开交，全班都无法继续上课。由于班主任老师正在上课，没法协助处理，语文老师无奈之下求助我，于是我们三人一同前往教室。

到了教室里，小L正坐在座位上掉眼泪，同学们窃窃私语，目光都投在我们身上。我对小L说：“小L，你先出来，跟我说说你的委屈好吗？”没想到小L拒绝了：“我不走，不让我上课，大家就别想上课。”我马上安抚小L的情绪，温和地告诉他，不是想给他停课，而是老师也需要听听他的想法，了解发生了什么，他是什么感受……小L没吭声，我微笑着试着调侃了一句：“你不想起来，要不让G老师抱你出来吧？”小L身子动了一下，说：“他抱不动。”G老师很配合地说：“怎么抱不动，我连你和桌子椅子都抱得动。要不我这20年体育岂不是白练了。”在场的人都被G老师逗笑了，小L才起身跟我来到咨询室。

坐下来之后，小L讲述了刚刚课上发生的事情，越说越生气，梗着脖子说：“大不了就是请家长，反正我喜欢的东西，家长该没收的都没收了，再打我一顿就是了！”我安慰他：“小L，你先别激动。看得出你是有很多情绪的，都是因为今天这一件事吗？还是有其他事也让你感到不舒服？”

于是，小L向我吐槽近几天正在跟家长进行的对抗，前段时间英语、数学老师纷纷找他家长谈学习问题，于是家长没收了他的手机和平板电脑，让他感到很不爽。他气鼓鼓地说：“我不想再努力了，爱咋地咋地吧。”

我说：“有这么多没有处理好的情绪积压在一起，怪不得你今天的表现这么激烈。” 小L“嗯”了一声，眼圈有点红，我告诉他：“没关系，如果你觉得有委屈，在这里你可以放心地哭出来。”他流着眼泪说：“老师，其实我也不想这么犯浑，但我感觉他们就是欺负我。”

我问他：“你之前遇到过类似的情况吗？是怎么解决的呢？”

小L说：“爸妈的话我不听，老师越找我家长我就越抵触。唯一能管得了我的就是我的教练，我只听教练的。”

“哦，愿意给我讲讲你和教练的故事吗？”我说。

小L点点头，给我讲述了他入队训练的过程，教练对他们的关爱有加，但也很严格，要求队员们训练认真刻苦，在校学习成绩也必须全科优秀，更神奇的是，小L师兄们也的确全面发展，都达到了教练的要求，自己备受鼓舞，也备感压力，想努力，可是还力不从心……

说到这些，小L的情绪逐渐缓和了下来。我也从他的讲述中，发现了他很多宝贵的心理品质：比如重感情，不愿意辜负自己在乎的人；再比如，对自己认准的事会全力以赴，也有能力做得非常出色。我把我的发现反馈给他，小L脸上的表情放松了下来。

我问他：“如果以后再遇到这样的事，是否可以思考一下，你的教练会希望你怎么做呢？”

小L说：“教练肯定希望我控制好情绪，不发火，可是我根本做不到。”

我说：“控制情绪就好比你在赛场上接球，以你的能力，一个球是可以接住的。但问题是，你怀里还抱着很多个球，所以就处理不了。就像今天的事，其实只是一个导火索，关键还在于你前段时间积压了一大堆没有处理的情绪。”

小L点点头，说：“嗯，老师，我明白了。我只有跟您说完，才感觉把那些球放下了。”

我夸他：“你的悟性真棒！那你觉得以后遇到这样的情况怎么办呢？”

小L说：“接到一个球就先赶紧扔出去呗，这样腾出手来接下一个。”他笑了，果然是个小运动健将，我给他竖起了大拇指。

“那你有什么好办法扔球，也就是处理掉已经存在的情绪呢？”我问。

“一般我会找朋友吐槽一下，或者写到日记里，再或者去好好吃一顿就没事了。其实我自己也能处理，但有时候就是咽不下这口气。”小L说。

“不服输是运动员精神，我也很欣赏你这一点。但是，除了倔强，运动员也需要变通和灵活处理比赛中遇到的情况吧？如果只是一根筋，也不会有太好的成绩和表现，对吗？”

“那倒也是。”小L不好意思地挠挠头，笑了。

咨询师感悟：

从我接触到的个案来看，“倔驴”型的孩子往往有着未被满足的强烈的内在需要，比如文中的小L，他其实是很渴望被看到、被尊重、被理解的，咨询结束之后还很舍不得离开，希望在咨询室多待一会儿。

面对这样的孩子，家长和老师的“顺毛攻略”有三步：首先，需要尝试着去理解他们激烈行为表现背后的“理由”，这种理解给了他们足够接纳、安全的环境，来“抱持”他们的情绪；其次，需要帮助他们激活自身解决问题的“资源”，而不是替他们解决所有问题，要相信这样的孩子本身就是解决自己生命问题的专家；最后，就是允许他们在解决问题的过程中有反复，不要操之过急，他们的进步总是“螺旋式上升”的过程。

核心秘笈一条：保持对自己状态的觉察，不被他们的情绪卷入，陪伴和观察就是最好的帮助。（小月儿）

(责编：温璐、郝孟佳)