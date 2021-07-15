人民网北京7月15日电 （李依环）14日，首都教育系统服务保障中国共产党成立100周年庆祝活动首场宣讲会在北京理工大学举行。9位学生宣讲员现场讲述了他们亲身参与庆祝活动的故事和体会，引发了到会师生的强烈共鸣。

北京大学政府管理学院2017级本科生柏艾辰是广场合唱团成员。“正是因为有每个人一点一滴的奉献，合唱团才能以青春之声与厚重历史共鸣，汇成中国青年的共同心声。北大学子将矢志不移听党话，感党恩，跟党走，在党和人民最需要的地方绽放青春之花。”谈到感受时，柏艾辰说。

中国传媒大学播音主持艺术学院2018级本科生、广场献词团领诵冯琳说，身为一名预备党员，能在“七一”当天紧贴着祖国的心房，代表青年在天安门广场为党献词、致以青春的礼赞，是自己上过的最生动、最刻骨铭心的一次党史学习教育课。

“100年前，我们党成立的时候，您在现场；100年后，建党百年庆典，我在现场。您渴望看到的场面，我替您看到了。”北京林业大学生物学院团委书记夏芸枫，是中国共产党的创始人之一、中共一大代表陈潭秋的后代，她在《一封穿越百年的家书》中与革命先辈“隔空对话”。

北京舞蹈学院创意学院编导系2018级本科生、文艺演出演职人员谢普凯提·艾热提表示：毕业以后，将继续坚持以人民为中心的创作理念，努力创作出讴歌党、讴歌人民、讴歌祖国、彰显社会主义核心价值观的作品。

首都师范大学附属中学初一学生彭友馨是广场献词团的领诵。庆祝活动当天，14亿人被彭友馨那句领诵词“妈妈对我说”深深地感染。她说：“我就要上中学了，要争取早日加入共青团。”

“我们向世界展现了中国青少年的样子，让世人看见了中国未来的样子。”中央财经大学国际经济与贸易学院2017级本科生、广场献词团领诵赵建铭说。

9位宣讲员的讲述在现场参加宣讲会的师生中引发强烈反响。北京科技大学国际贸易学专业硕士研究生二年级学生杨登杰表示，能够了解每一个参加这场庆典的人的心路历程，对他来说是一次深刻的爱党爱国教育。“作为新一代青年，我一定要担负起时代赋予我们的责任，请党放心，强国有我！”

据悉，在中国共产党成立100周年系列庆祝活动中，首都教育系统3万余名师生直接参与到庆祝大会、文艺演出、志愿服务、活动安保、模拟仿真、形象设计等任务中，圆满完成了各项服务保障工作。为将首都师生参与庆祝活动所激发的精气神和正能量传播开来，影响带动更多师生以实际行动投身全面建设社会主义现代化国家的伟大实践，北京市委教育工委、北京市教委、北京市委讲师团联合组建了“首都教育系统服务保障中国共产党成立100周年庆祝活动宣讲团”。

下一步，宣讲团将继续深入学校、机关等进行宣讲，引导广大师生进一步将庆祝活动激发的热情转化为担当作为、干事创业的实际行动。

(责编：李依环、秦华)