原标题：“海陆空”无人巡检平台 天大学子送给母校的“硬核”礼物

在天津大学2021届毕业典礼开始前，天津大学首届新工科毕业设计项目“天津大学智慧校园海陆空智能无人系统安全巡查平台”展示活动在该校卫津路校区体育场前广场举办。由无人机、无人船、无人车组成的“海陆空协同无人探测与追踪平台”，以高度智能化、无人化、便捷化、高效化的协同系统，模拟完成了校园安全巡检工作。这也是天津大学新工科建设实施以来，多学科交叉“项目制”协作教学成果的一次创新性实践和探索，是天津大学2021届毕业生送给母校的一份“硬核”礼物。

据介绍，该设计项目从天津大学北洋园校园实地出发，结合了校园环境优势，构建了一个由无人机、无人船、无人车组成的海陆空协同无人探测与追踪平台，以高度智能化、无人化、便捷化、高效化的协同系统，完成校园安全巡检工作。

项目分为5个小组，分别是编队控制小组、信息协同小组、目标识别小组、调度与可视化小组和能源协同优化小组，分别从水陆空无人系统协同火险巡查与救援系统，无人机、无人车协同校园安全巡查系统，无人机、无人船协同巡查湖面环卫状况及沿河安全系统，无人机能源巡查系统，无人车、无人船、无人机一体化小型物件运送系统等5个方向的课题开展研发工作。

“5个学院、21名本科生、15位指导教师，围绕项目开展跨学科的协同合作。与传统毕业设计零散的组织模式不同，新工科牵引下的毕业设计，以明确的目标为牵引，把多学科的同学组织在一起，包括无人车、无人机、无人艇三栖集群，编队控制、信息协同、目标识别、调度与可视化、能源协同优化5个小组。做毕业设计的过程中，大家相互学习和启发，共同完成了一个激动人心的工程系统。”无人驾驶交叉中心教授谢辉说。

在天津大学新工科教育中心主任顾佩华教授看来，这是一场本科生毕业设计的创新性改革，这个过程培养学生大团队协作意识、开阔的多学科视野，助力培养学生的工程领导力和团队领导力，既解决了自己身边的问题，又能瞄准国家战略需求。与此同时，学校对于毕业设计的评价模式也进行了一次创新性的改革，从毕业论文、测试报告、视频展示、实物展示入手，全方位全链条升华学生能力。（陈曦 陈明静 刘晓艳）

(责编：李依环、郝孟佳)