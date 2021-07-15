原标题：“救命神器”AED走进小学校园 为师生筑起生命防线

7月8日，首师大附小柳明校区迎来两台“救命神器”AED（自动体外除颤器）。据悉，这是AED首次走进北京市小学校园。

近年来，校园猝死事件时有发生，给家庭带来极大伤害和痛苦。据《中国心血管病报告2018》显示，我国每年猝死人数高达55万，而医院外发生猝死的救治成功率仅有1%左右。心脏骤停只有4分钟的黄金抢救时间，一旦超过4分钟，大脑就会发生不可逆转的损伤。室颤是导致猝死的致命性心律失常，而抢救室颤最有效的方法就是心脏电击除颤。尽早实施高质量的心肺复苏，进行自动体外除颤器除颤等急救措施对提高心脏骤停者的生存率十分重要。AED能够与时间赛跑，抢救更多的生命。AED能在1分钟内完成除颤，抢救成功率高达90%。

首师大附小柳明校区顺应国家完善公共场所急救设施配备标准的要求，在校园内安装设置AED，保证在突发情况下，满足及时对师生进行有效救治的急救条件。当日，中国人民解放军总医院心血管内科张然副主任在校园给老师进行细致的技术讲解和操作培训，确保AED在突发情况下发挥有效作用。

孩子是祖国的未来，需要全社会的呵护。在校园内大力普及应急救护知识，提高师生在紧急状态下避险逃生和自救互救能力，刻不容缓。校园AED的规范化布防和急救知识的普及，不但能保障学生在校园的生活更加安心，让家长更为放心，也同时提高了学生的急救能力和乐于助人的施救意识，从而使得学生力量逐渐成长为社会急救力量，进而提高国民整体的急救能力和素质。（周四发）

(责编：李依环、郝孟佳)