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青年对自动驾驶有哪些冷思考

2021年07月15日08:38 | 来源：中国青年报
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原标题：青年对自动驾驶有哪些冷思考

　　张丁元

　　夏博阳

　　王博雨

滕怀钰

　　近日发布的《2021年中国消费者自动驾驶信心指数调查》显示，中国消费者对自动驾驶技术信心指数达到了50分，远高于美国消费者的36分，说明中国消费者对自动驾驶的接受度更高。

　　有分析认为，在当下的中国汽车市场，对新技术接受程度较高的青年群体成为主力军，这也是自动驾驶在中国接受程度更高的原因之一。在青年群体看来，自动驾驶会怎样改变人们的生活？自动驾驶的发展还有哪些难题待解？

　　自动驾驶发展不能以安全为“赌注”

　　大连理工大学车辆工程专业 张丁元

　　不可否认，自从汽车发明以来，自动驾驶一直是人们梦寐以求的技术。时至今日，近百年的不断尝试与技术积淀让自动驾驶从未离大众如此之近。

　　自动驾驶的普及无疑对社会有着巨大影响。当自动驾驶全面到来时，传统司机与驾驶证是否还有存在的必要，与之相关的一系列产业又将何去何从，交通法规是否需要重新制定，这一系列的问题都是在变革到来时我们必须要考虑的。

　　同时，变革带来的不仅仅是问题，更多的是对人们生活方式的改变。

　　当自动驾驶得到普及之后，我们将不再需要为路线规划、时间管理、路况变化等一系列问题担忧，通勤时间也可以得到更高效的利用，物流成本也将再次大幅度下降。自动驾驶可以为我们的生活带来“从里到外的质的提升”，这一点毋庸置疑。

　　但是，如果问我在当下是否愿意使用自动驾驶功能，我的答案是否定的。

　　现阶段大部分自动驾驶系统并不能达到真正的自动驾驶水平，仅仅是能在封闭路段或是部分特殊路段进行自动驾驶，哪怕是目前最高级的自动驾驶系统也仅仅能达到L3自动驾驶。

　　甚至有厂商对只有L2自动驾驶标准的车辆进行大肆宣传，号称其可以达到自动驾驶的水平。这是以消费者的人身安全为“赌注”，以自动驾驶为噱头来骗取利润的极不负责的行为。

　　以系统思维筑牢自动驾驶安全网

　　华侨大学新闻传播专业 夏博阳

　　数字经济的发展带给人民生活便利和对美好生活的新期待，为世界文明的发展提供了技术支撑。但同时，虚实融合的信息社会也将不确定性放大化、可视化、情景化。数据是信息时代的石油，汽车是工业时代的明珠。因此，无论是遵循技术逻辑还是历史逻辑，智能汽车、自动驾驶自然就成为各方治理博弈的焦点。

　　自动驾驶的治理问题十分复杂。从产品层面看，不仅要解决技术鸿沟引发的伦理问题，更要关注由于技术代差引发的发展问题。比如，当高阶与低阶的自动驾驶汽车相撞时，如何科学、合理地评判技术差异对交通规则的影响。从产业层面看，自动驾驶的供应链纷繁复杂，评价体系尚在探索。技术与资本要构建正反馈的有序发展，这需要标准化建设与反垄断设计相向而行。

　　攻下技术高地后 自动驾驶必将迎来春天

　　大连理工大学车辆工程专业 王博雨

　　随着计算机技术和人工智能的发展，无人驾驶也逐步走向成熟。可以肯定的是，无人驾驶的大趋势是不可阻挡的，而作为新时代车辆专业的大学生，我不仅愿意体验无人驾驶汽车，更愿意为中国无人驾驶的发展贡献力量。

　　诚然，无人驾驶依然面临重重困难，但历史上没有哪项新技术的出现不是要跨越无数荆棘的，无人驾驶的普及必将为人类社会带来巨大变革。

　　首先，是人力的解放，人们不必在开车这件事上浪费自己的时间和心情，解放劳动力的同时也间接提高了人们日常的工作效率。

　　其次，根据世界卫生组织的死亡统计数据，全球每年约有120万人死于道路交通事故，每天有3242人死亡，而受到交通事故伤害的人数高达5000万，相当于全球5个最大城市人口的总和。而日产在2017年的报告就曾指出，L2乃至最低级别L1的自动驾驶就有可能降低25%的交通事故，可见自动驾驶在日趋完善后能对减少交通事故起到重要作用。

　　在节能减排方面，自动驾驶精确的油门控制可以大大减少不良驾驶习惯的燃油消耗，有研究显示，如果所有的汽车都采用自动驾驶，道路承载量可以提高20％，拥堵区的油耗可以降低83%。

　　最后，是自动驾驶对整个城市交通带来的大变革。自动驾驶不会像人类那样感到焦虑或发生“路怒症”，它既不会疲惫，也不会发生加塞、超速等违规情况，它还能利用GPS系统自动寻找不堵车的道路，因此道路通行效率将大大提高，现在的四车道可能只需要两车道就足够了。这将大大减少城市空间压力，留出更多用于绿化、基建的空间。

　　总而言之，自动驾驶必将全方位，深层次的改变人们的生活，让人民更幸福，生活更美好。只要攻克眼前的技术难关，等待我们的必将是美好的未来！

　　期待自动驾驶解锁更多应用场景

　　华北理工大学车辆工程专业 滕怀钰

　　自动驾驶汽车作为我们汽车领域的新兴产物，在其看似方便省力的外表下，抑或是在汽车制造技术趋于成熟的条件下，其实更多寄予了大家对于人工智能的厚望。

　　例如，越来越多城市投放了氢燃料电池公交车，然而由于加氢站的位置设定普遍偏僻，导致投放数量和线路都较为受限。自动驾驶汽车也或多或少会面临类似的社会性问题。因而相比于体验自动驾驶汽车，我更愿意在某些公共领域看到他们为社会发光发热。

　　我认为，随着自动驾驶汽车技术的飞速发展，也会愈发获得人们的信赖。从小方面说，可以较为显著减少了疲劳驾驶的发生，通行效率更高；路程上的时间可以使司机做更多个人的事情，办事效率得以提升。（程鸿鹤）

(责编：郝孟佳、李依环)

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