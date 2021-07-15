原标题：无锡一中：60多年前从严治团经验至今没过时

无锡一中社团联合会表彰十佳社团。 受访者供图

1955年编写的《青年团学校工作经验》。

编者按

1955年，当时的团江苏省委学校工作部整理编写了一本《青年团学校工作经验》，书中当时的南京师范学院附属中学、南京市第十一中学、无锡市第一中学、南通女子师范学校等多校共青团就本校学生的一些具体问题，总结分享心得体会。翻开这本不过34页、两万余字的小册子，不难发现，其中探讨的如何培养和教育学生干部、如何对学生进行思想政治教育、怎样帮助学生更好地走上就业岗位等问题，放诸当下依然是学校共青团绕不开的难题。

“所贵乎史者，述往以为来者师也。”历史最大的价值是带给人们的启示与思考。日前，记者来到了书中提及的几所学校，尽管60多年的时间里，有的更名易姓，有的事过境迁，但当年的这段“共青团记忆”如今仍然有迹可循，前人总结的经验方法也仍旧在指引着后辈们继续在共青团事业中探索前行。

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“各位老师好，本周各班收集上来的情况是这样的，一食堂……二食堂……请给出答复，什么时间整改，如何整改……”

在无锡一中，像这样火药味十足的座谈会，每两周便要举办一次。座谈的主角是无锡一中膳食管理委员会的学生干部，以及学校团委、德育处、总务处、食堂的负责人。每次会前，各班的生活委员会将近期学生监督反馈的食堂膳食质量问题上报，并在会上商讨解决。

如此做法的好处，不仅在于能够让学生们吃得更好，更关键的是，能够让学生干部参与到学校一日常规的管理工作中，充分发挥他们的积极主动性。

学生会如何产生吸引力

据现任无锡一中团委书记鲍静介绍，膳食管理委员会是学校学生自治委员会下设的一个分支机构，而学校对学生自主管理的尝试最早可追溯到上个世纪30年代。

1955年时的无锡一中团委在《青年团学校工作经验——在工作中培养和教育干部》一文中也有过相关总结：“我们注意了发挥团委会的集体领导作用和每个团委委员工作上的积极性、主动性，从实际工作中提高干部的工作能力。过去，团委书记（专职）工作上有些包办，工作只有他一人心中有数，其他委员有的孤立地搞部门工作，有的感到无事可做。”

所以，从上世纪50年代起，充分发挥学生自主管理便成为无锡一中激发团干部积极性、激活中学共青团工作的一大法宝。事实证明，也确有成效。

以团代会为例，在固有印象里，中学团代会很难对学生产生吸引力。但在无锡一中，每年的团代会可谓是全校学生的一件盛事。按照要求，团代会每三到五年举办一次，而无锡一中却是每年必办，每逢大会学生也都是热情高涨。这充分展现了无锡一中共青团工作的独到之处。

每届团代会，学校团委除组织学生干部换届选举等常规工作外，更主要的议程是借大会之机，就下一年的团委工作广泛征求民意。在会上，学校团委及新一任学生干部会根据全校学生的诉求期望，拟订一份工作议案和问题清单，其中包括衣食住行、学习生活等方方面面，并以此为新一年学生工作的施政方针。此后，团委会定期开展民主座谈或团日活动，来确保学生的诉求得到妥善解决。

另一个可为之注脚的是无锡一中的社团活动。在无锡一中，共有大大小小54个学生社团，学生参与积极，活动丰富多彩。究其原因，也与学生自主管理脱不开干系。

在记者采访当天，恰逢一件学生口中的社团界大事发生——社团联合会召开，会议要讨论通过三个申请成立的新社团，并评选上一阶段的十佳社团。在现场，学生要把自己对社团的看法摆在台面上充分讨论，比如，这些社团是怎么样的？在社团活动中究竟学到了什么？哪些社团比较水？哪些是僵尸社团？哪些活动组织得不大规范？如此一来，从社团成立到活动开展再到活动评价，全部由学生自主管理，好不好都由学生说了算，学生干部积极，同学热情，活动质量自然有了保障。

面对学生“干部通病”，学校团委不当“甩手掌柜”

当然，学校团委并不是就此当上了“甩手掌柜”，学生充分自主必然也会产生一系列问题，这时便需要团委老师出面解决。

比如，有些学生干部上任后，自认为变身“高层高管”，有了官气。有些学生干部处理不好人际关系，干部间、同学间经常发生矛盾。

在60多年前，无锡一中团委便经常针对学生干部的工作作风问题组织批评与自我批评，这样的传统也延续至今。每过一段时间，团委老师会将近期收集、发现的学生干部问题放到大会上提出来，但与过去不同，现在的孩子犯了错，如果还是批评一顿骂几句，恐怕行不通。

今年高二的校学生团委副书记龚翩翩坦言，在初中时，自己一度也会将团干部与“当官”画上等号，直到上了高中后她才发现，原来当干部是要为学生服务的。她说，针对此问题，团委老师会翻出几十年前的学生自治会章程，告诉大家那时候的学生是怎么看待干部身份的，那时候的干部是怎样改正自己错误的。在“问题大会”上，老师也不是简单的批评教育，而是围绕如何做好一名学生干部，总结教训，传授方法。

对于这些学生来说，当干部都是人生头一遭，谁都没经验，在他们的自我摸索中，碰钉子更是常事，这时，老师的经验方法就显得尤为重要。

就以学习和工作无法兼顾——这个学生干部普遍面临的难题为例，几乎每一个学生干部都承认，学生工作会占用时间，甚至影响学习成绩，也曾深受其扰。那究竟应该是工作为学习让路还是为了工作牺牲学习？在经历了一段“磨合期”后，大家普遍达成了共识。首先，学习绝不仅仅是应试学习，团日活动也是学习，学生工作也是一种锻炼，这些与提高学习成绩同等重要。既然选择了当干部，就要担起责任，不能敷衍了事。

其次，在学习与工作产生矛盾时，大家要学会如何整合碎片化时间以及合理规划时间，如果二者冲突，也要想方设法把两件事都处理好，因为这也是未来走上工作岗位时必备的技能和必然要面对的挑战。

学生们表示，能有如此“觉悟”，还要得益于老师的帮助和指导。学生干部唐嘉乐说，很多时候团委老师并不会干涉学生干部的工作，他们更多扮演着一个倾听者的角色，只要大家有了困惑，第一时间都会找老师交流。在同学心里，老师不仅仅是老师，还是懂学生的精神导师。

在现任校德育处副主任张建华看来，学生干部与团委就如同风筝和风筝线，线抓得紧了，学生束手束脚，没有施展才能的空间。抓得松了，风筝容易偏离轨道，迷失方向。关键是团委老师如何在不过度干预和有效引导之间找到平衡点。

向书本学习，向实践学习，向青年学习

不过，要想从根本上提高学生干部的素养和能力，系统化的学习必不可少。在理论层面，校团委专门为学生干部们组建了“求进学习社”，每月不定期组织干部读书看报，小到学习生活，大到国家政策，都是学生们热议的话题。在实践层面，每年暑期开展学生干部夏令营活动，让学生把理论知识同现实生活和实际行动结合起来。

作为团委和学生之间的桥梁，学生干部会根据各自班级、团支部的特点，将所学所得用学生易于接受的方式传递给同学。他们也会及时发现各班级、支部学生的思想动态和具体问题，在“求进学习社”上提出并讨论，由团委有针对性地开展系列活动。在德育处副主任张建华看来，这些学生干部织成了一张“互联网”，联结覆盖了从学校团委到每个团支部、每个青年学生间的各个角落。

张建华有一个毕业生联络群，他发现，很多学生干部到了大学里依然会选择投身到学生工作中，学生会主席继续做学生会主席，学生团干部还是积极参与到团的工作中。可见，三年的学生工作经历让他们锻炼成长了，有了收获才会愿意继续做这样的工作，在共青团岗位上发光发热。不久前，还有3名曾经的学生干部入选江苏省后备人才计划。

更多可喜的变化发生在普通学生身上。60多年前，在学校组织为抗美援朝捐款捐物的号召下，一批批一中青年奔赴抗美援朝前线，奔赴祖国建设一线。40多年前，在老校友钱伟长“我没有专业，国家需要就是我的专业”的感染下，无数学子投身科研，为破解“卡脖子”技术攻坚克难。

如今，越来越多的一中学生秉承了知识报国、以国为家的优良传统，面对疫情肆虐，有人表示将来要从医，以救死扶伤为己任；有人决心学农，要像袁隆平爷爷一样为端稳人民饭碗而奋斗；有人立志为师，要为中华民族的伟大复兴培养更多人才……

正是这样的变化让无锡一中共青团有信心继续沿着老一辈的经验智慧走下去，“我们没有办法保证在团委和学生干部的带动下，所有的学生都能有改变。但只要能在潜移默化中为学生们的心中种下一颗种子，不管它何时发芽，那都是我们共青团工作的价值所在。”张建华说。

中青报·中青网记者 金卓

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