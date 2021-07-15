原标题：山东大学：以校史传承讲活党史故事

在一所即将迎来120岁生日的大学里，阵阵青春的浪潮不断涌动。

山东大学持续创新党史学习教育形式与内容，将发扬百年党史精神与传承百廿山大红色基因有机结合，用广大师生喜闻乐见的方式掀起党史学习教育热潮。

立山大榜样，树家国情怀

“这是我们需要的故事。”文学院2019级硕士研究生、青年媒体菁英班学员薄雨昕刚刚采访完眼前这位受访者——山东大学驻确山县老臧庄社区驻村第一书记于德宁。担任扶贫干部的四年来，于德宁抓党建、促产业，让老臧庄社区焕然一新，奔波在各家各户之间落实防疫工作，身体力行践行党员职责。

薄雨昕在“山大有诗”栏目中用声音和文字娓娓讲述于德宁在老臧庄奉献与坚守的故事，“希望这样的事迹被更多的同学看到，影响更多新时代的青年”。在薄雨昕看来，这些在一线为人民奉献的优秀党员的故事，就是正在书写的、鲜活的党史。

“山大有诗”专栏是山东大学团委在建党百年之际组织筹备的献礼篇章，通过讲述山大人关于成长、奉献、家国的故事，给予山大青年精神力量和思想引导，迄今为止已在公众号平台连载五期。

此外，“建党百年 立校百廿”里的山大故事系列视频也通过新媒体平台传播。来自不同学院的山大青年学子，同前辈先贤对话，亲身演绎成仿吾、闻一多、罗荣桓等各个历史时期的山大人勇于担当、矢志报国的精彩故事，传承百廿山大的精神积淀，探求建党百年的不变初心，激励青年向上奋进。

山东大学团委更以“青春山大”公众号、“山东大学学生会”公众号、“山东大学研究生会”公众号及青春山大网站为宣传矩阵，推出“青年园”线上团刊、“学习党史”相关团橘表情包等内容鲜活、形式新颖、青年爱看的党史融媒体产品，用青年人感兴趣的方式讲述党史故事，让党史学习教育真正深入人心。

创新形式，激发学习党史热情

脱口秀、擂台赛……结合年轻人喜闻乐见的形式，以学生社团、学生会和研究生会等学生组织为主体，山东大学团委开展形式多样的党史学习教育活动。

在山东大学“学四史重温初心，扬青春砥砺奋斗”理论学习类社团活动和“建党百年砥砺奋进，百廿山大精彩有约”学院学生会活动里，涌现出一批诸如校学生会“百廿恰逢百年兴，宏思论道正当时”山大杯辩论赛事，管理学院、基础医学院、微电子学院面向团员青年的“一马当先，我型我秀”马克思主义理论脱口秀比赛、“品红色光影，铸时代新魂”集体观影活动、“学百廿‘四史’传百年精神”知识擂台赛等许多形式新颖多样、精彩纷呈的党史学习教育活动，青年人用热情和智慧创新着党史学习教育方式。

此外，山东大学团委承办了山东省“新时代·青年说”主题党史学习教育云宣讲，借助互联网传播优势，山大学子与全省155.2万青少年同上一堂课、一起学党史，不断扩大宣讲影响力、覆盖面。

哲学与社会发展学院2017级本科生、山东大学学生会执行主席刘政作为相关活动组织参与者说道：“我们面向全校各学院团员青年开展互动式党史宣讲，引导广大学生及党员知史爱党、知史爱国，从理论学习中获取不断前行的科学智慧。”他不断总结经验，在把党史讲给更多的人听的过程中，对党史有了更深刻的理解。

以赛促学，以学促践，也是党史学习教育的一大亮点。

新闻传播学院2019级本科生、第31期团校成员刘俊媛今年报名参加了第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛的全新赛道——红色专项赛。来自党史领域的专家学者开展赛事项目选题和写作指导，回答了“学什么”“如何学”“怎么做”这三个基本问题，也使作为参赛者的她对何为党史精神有了更清晰的认知。

此外，山东大学团委还联合新闻传播学院开展了“天使进山大·聆听光影”学党史送温暖活动，将文化普及、影视艺术传播和残疾人志愿服务等工作有机结合，将党史课堂、红色文化、高校文化惠及社会特殊困难群体，用情感饱满的电影影像传递沂蒙红嫂舍小家为大家支援前线、爱党爱军的感人故事，让广大学子在沉浸式的体验中感悟党史精神，传递党史力量。

躬身实践，体悟百年党史精神

学史要明理，学史更需力行。山东大学努力将党史学习教育同解决实际问题结合起来。

山东大学团委面向一校三地组建实践团队，通过深入党史馆、纪念馆、校史馆等爱国主义教育场馆，寻访老战士、老专家、老教师等“见证人”的方式，感悟信仰之力、理想之光、使命之艰、担当之要。

同时，山东大学团委带动全校1000多个团支部开展随手公益，办好身边小事，打造“学雷锋+主题团日+党史学习教育”三点联动格局，“校、院、团”三级青年联动，以实际行动服务师生，探寻雷锋精神的价值内核，在为同学服务、为社会服务中深化党史教育，筑牢党史学习教育校园阵地。

数学学院团委组织开展“我为学校做好事”雷锋月主题教育实践行动，该学院青年教师、团委负责人桑军帅介绍：“要在重温雷锋精神的同时接受党史教育，深刻感悟雷锋同志助人为乐的奉献精神，带动广大青年学好党史这门‘必修课’。”

山东大学各学院还立足专业特色，发挥学科资源优势，实现党史教育与学科发展双向互促。

近期，马克思主义学院青年师生在重要期刊发表党史教育、党建研究相关学术文章14篇，用理论诠释百年使命，以学术共鉴时代风华。

马克思主义学院2019级硕士研究生、学生兼职团干部高鹏认为：“从专业视角探究党史教育并将其转化为学术研究成果，从而进一步促进党建理论与实践研究，党史教育、党建研究可以说与我们的专业学习息息相关。”

这些年轻人以党史为“养料”，反哺马克思主义学科发展，破解学科发展难题，编写《初心如磐：山东大学马克思主义学院办学回顾》，开展“我为群众办实事”实践活动，以党史学习助力学科发展，推动形成马克思主义理论学科的“山大学派”。

政治学与公共管理学院则依托科学社会主义、政治学理论、国际政治等特色专业，面向本学院团员青年打造《科社名著选读》《当代国外社会主义国家政党政治专题》等党史课程，构建专业教育与党史教育紧密结合的育人模式。

翻译学院团委也将时代背景与本学院多语种优势相结合，推出创新体验式、互动式、情景式的双语团课模式。翻译学院青年教师、团委负责人周守玉说：“这样的双语团课既锻炼了语言能力，又加深了同学们对党史的理解，可以说一举两得。”

电气工程学院围绕党史学习积极拓展合作共建，与电力行业企业开展联学共建，以党建共建、党支部结对等形式，创新党史学习教育形式，为青年师生了解行业企业、服务电力事业发展搭建平台。

如今，在山东大学，各级团组织把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，开展形式丰富、有学科特色的党史教育活动，把学习成效转化为工作动力和工作实效，在学党史中悟思想，在办实事中开新局，助力建党百年新征程，筑造立校百廿新辉煌。

通讯员 方华 翁祥栋 中青报·中青网记者 邢婷

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