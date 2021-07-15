原标题：大学生主流思想出现跃升性变化

93.49%的同学对中国共产党“更加认同”、92.47%的同学认为身边同学的入党积极性“有提高”，95.99%的同学“非常愿意”和“比较愿意”加入中国共产党，93.9%的同学对中国经济社会发展“更有信心”、98.38%的同学“非常相信”和“比较相信”在党的领导下中国人民的生活会更加美好……

“七一”前夕，安徽师范大学一项学生思想状况问卷调查结果显示：在中国新冠肺炎疫情防控取得重大成果、脱贫攻坚取得决定性胜利、中国共产党迎来百年华诞之际，大学生主流思想出现跃升性变化，对坚持中国共产党领导、中国特色社会主义道路、社会经济发展前景、实施乡村振兴战略等的认同度有了显著提升。

调查显示，82.67%和15.6%的同学对党和政府疫情应对表示“非常满意”和“比较满意”；认为中国抗疫成功的最主要原因是“中国共产党的集中统一领导”“中国人民风雨同舟、众志成城”，分别占到93.3%、92.2%；新冠肺炎疫情期间，对外媒的不实、抹黑报道，87.2%的同学“感到非常愤怒”；76.2%的同学在疫情发生后，对以英美为代表的西方政治制度表示“更不认同”。

“疫情刚刚暴发的时候，我并不在国内，但我坚信国家可以很快控制住疫情的蔓延。”该校新闻与传播学院2018级网络与新媒体专业王儒钰说，她在学期间参加过多次党课学习，还接受过“青马工程”培训，“经过这次疫情，我更加深刻地理解了党全心全意为人民服务的宗旨，更加深刻地认识到党领导全国人民建设中国特色社会主义所取得的巨大成绩。”今年5月，王儒钰光荣地成为一名预备党员。

调查显示，对于举全党全社会之力开展脱贫攻坚战，98.8%的同学“非常认同”和“比较认同”，93.48%的同学“非常认同”和“比较认同”脱贫攻坚战让民众的生活有了显著提高，95.67%的同学“非常认同”和“比较认同”乡村振兴能够为青年一代提供建功立业的机会，96.6%的同学愿意为乡村振兴贡献自己的力量。

“精准扶贫真的帮助了我很多，脱贫攻坚取得全面胜利，令我骄傲和感动，它让我知道我能比想象的走得更远。”该校文学院2017级汉语言文学专业建档立卡学生王梦学由衷地说，人要学会感恩，国家给予我们帮助，我也应当努力学习，立志成才，接续传承中国共产党的红色基因，做对国家有贡献的人。

调查同时显示，98.98%的同学对“坚持党的领导，对我国的发展非常关键”表示“非常认同”和“比较认同”；98.11%的同学“非常认同”和“比较认同”中国共产党将保持长期稳定执政并引领中国民族实现伟大复兴；分别有69.77%、67.7%、61.5%的同学认为在百年未有之大变局中，中国的发展将面临“西方思潮侵袭”“霸权主义打压”“网络安全”的风险挑战，71.19%的同学认为我国主流意识形态面临的最主要威胁和挑战是“互联网带来的冲击”。

“这是一个可喜的变化。”安徽师范大学学工部部长刘晓宇表示，与前些年相比，青年大学生对民族未来、意识形态、国际政治等问题的关注度有明显提高，除了关心眼下的琐碎，也越来越关注“诗和远方”。“这表明，持之以恒、精益求精的思政课教育，正在当代大学生的心灵深处播下爱党爱国的‘种子’、埋下为民服务的‘芯子’、插入担当复兴大任的‘旗子’”。

“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。”以“丙辉漫谈”“丙辉教学法”而闻名的全国最美思政课教师、安徽师范大学马克思主义学院路丙辉教授说，“我要永远做一名有情怀的思政课教师，站好三尺讲台，甘当‘铺路石’，争做‘大先生’，教育、引导和帮助广大青年学生‘扣好人生的第一粒扣子’”。

“抗疫大战，人人都是参与者；脱贫攻坚，人人都是见证者。”安徽师范大学党委书记胡朝荣深有感慨地说，青年学生在亲历中感悟，在比较中鉴别，对中国共产党以人民为中心的责任与担当，对中国道路和中国制度在防范重大风险时的显著优势，对中国人民在共克时艰中体现出的磅礴力量，表现出强烈的认同，形成了高度的共识。“这也引发大学生对集体观念、爱国情怀、奉献精神的群体性反思、回归乃至重塑。”

据安徽师范大学党委宣传部常务副部长王刚介绍，这次问卷调查通过线下方式进行，按比例对各学院发放问卷1000份，回收有效问卷952份，问卷调查对象中，年级分布、专业分布较为均匀，家庭经济状况以一般居多，政治面貌以共青团员居多。

中青报·中青网记者 王磊

(责编：郝孟佳、李依环)