鹿杨 占雯佳

今年，教育部办公厅印发《关于加强中小学生手机管理工作的通知》，明确要求中小学生原则上不得将个人手机带入校园。然而，上有政策，下有对策。记者近日在淘宝、京东、拼多多、抖音等平台发现，多款名为“学生藏手机神器”的保温杯、仿真书热卖，商家甚至将“防检查”“防检测”“上课玩手机”等作为卖点向学生兜售。对此，家长们建议，电商平台对兜售此类产品的不良商家应从严治理。

纯黑的杯身，磨砂的手感，记者面前这个看似普通的保温杯却暗藏玄机。这款“藏手机神器”长28厘米，宽8厘米，可容纳500毫升水以及七英寸内的手机。低调的水杯外形很难让人联想到其中竟然可以放下一部智能手机。

手机究竟是怎么放进去的呢？记者发现，这款保温杯底部有个可拆卸的底盖，打开底盖就能发现杯子中间有一个暗格，空间刚好能容纳一部手机。另外底部还有一个防漏水的排水口，据商家描述，这个小孔也可用来连接耳机。

“这个水杯最大的卖点是可以躲避金属探测器。即使打开杯盖也只能看见金属的茶漏，而不会看到手机。以防万一，我们还在杯子提手处设计了一个金属扣，有金属探测器检查时可以很好地掩饰。”该商家客服人员介绍。为了帮买家下定购买的决心，客服进一步表示：“大部分检测设备都能防，很多学生在用，如果发现有机器能排查到的，可直接退货。”

打开该商品的评价页面可以看到，购买者纷纷表示“杯子非常好，手机隐藏挺隐蔽的”“很好用，从来没被查出来过”“真的完全看不出来，无敌了”。甚至还有买家询问：“高考能带进去吗？”一名账号名称旁显示“已买”的买家回复：“能啊。”

记者联系到一家生产藏手机水杯的厂商，在其产品介绍网页中并未看到“学生藏手机、防检测”的相关功能，厂商对其功能的描述为“可用于运动人士在跑步、游泳时携带手机，或是存放药品，同时携带两种饮料等”。

该厂商工作人员对记者说：“这个杯子上市5年了，销量一直不好，上个月不知道怎么回事销量突然上去了。”工作人员还表示，这款水杯的设计初衷并非为了“藏”手机，而是一款健身运动水杯，方便运动人士携带手机。然而，许多商家故意在商品主页、标题中都强调这是“拯救同学们手机的神器”，诱导学生消费。

电商平台上另一类藏手机神器是仿真书。从封皮上看是《小王子》《追风筝的人》《摆渡人》等热销书籍甚至是英语词典，但翻开后书页中藏着一个小格子正好能放手机。最讽刺的是，一款手机伪装书的商品介绍居然醒目标注了一句：“预防沉迷手机 养成好习惯”。

市民黄先生的孩子正在读小学六年级，他对此忧心忡忡：“这些夹层水杯和仿真书，学校检查时很难发现。商家这样赚孩子的钱也太没有底线了，平台应该尽快进行清理。”

记者同时采访到了高中老师侯女士，她表示，其所在的学校也会对学生进行手机检查，确实要提防少数学生网购这类“神器”蒙混过关。她表示，此前教育部发布通知，要求学生不得将手机带入校园，就是怕孩子们沉迷于手机游戏和视频。如学生确有带手机的需求，须经家长同意并提出书面申请。进校后，也要将手机交由学校统一保管，禁止带入课堂。她建议，家长们也要配合学校，严格督促管理孩子对手机的使用，同时留心孩子的书包里有没有可疑水杯或者仿真书。

北京公共法律援助中心的律师向记者表示，上述产品的生产如果符合相关流程就是合法的，但以藏手机神器的卖点大肆营销是不道德的行为。购买者尤其要注意这类水杯、仿真书的使用场所，如果把手机藏在里面带进考场后果会很严重。

(责编：吴楠、宋美琪)