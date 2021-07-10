张丽珊

原标题：期末了，有一种善解人意叫不问别人家孩子考多少分

把关心放在心里，等人家愿意告诉你时，你再听吧！因为毕竟，就算你不知道人家孩子的分数，也不影响你的生活。

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当你被别人询问孩子的成绩时，是什么心情？如果孩子成绩优秀，进步明显，你可能会觉得这是个分享快乐的机会，享受他人的羡慕和夸奖；但如果孩子成绩持续落后，或者退步明显，你可能会立刻陷入尴尬，觉得被对方戳中了痛点，很闹心。当然，如果询问的是你的至亲好友，你可能会倾诉内心的委屈和焦虑……

当你询问别人家孩子成绩之前，请先自问：我打听人家孩子的成绩动机是什么？希望达到什么效果？给对方家长造成怎样的心理感受？会影响别人家庭的亲子关系吗？可能你之前从来没有考虑过这些，无意中让别人家孩子和家长不舒服。

喜欢追问的人大致可分为以下类型：“高度卷入型”。他们的出发点是善意的。家中长辈亲人、看着孩子长大的父母的挚友，发自内心关心着孩子，希望分享孩子成绩优异的喜悦，分担孩子成绩落败的痛苦。他们会安慰孩子“你其实很聪明，就是不努力，以后努力了，成绩自然会提高”。他们替孩子父母教育孩子：“你父母舍不得吃穿，把钱都花到补习班了，以后一定要对得起父母的付出。”但孩子听了可能却觉得“你并不了解我的真实情况呀！何必管那么多。”问多了，孩子不再喜欢参加这种聚会。

“客套关心型”。表面上很关心，其实并没走心。问话者往往是邻居、父母的同事，在他们的心目中，问孩子成绩是成年人之间最轻松和亲切的话题。“你家孩子看着就聪明，考多少分？”其实无论父母说多少分，他们都会回应“不错，以后肯定能上重点校”。他们对于考试的难易程度、孩子的分数在哪个层次全然不在意。问者无心，但听者还是难免不往心里去。孩子成绩好时，父母渴望多说会儿；孩子成绩不好时，父母也虚应一下，但孩子心里却说“干吗没事议论我的成绩，这是我的隐私”。

“取长补短学习型”。询问的人本身可能就是焦虑型父母，他们希望博采众人之长，了解周围所有的孩子，尤其是跟自家孩子同龄，或者比自家孩子年长的孩子的学习情况，以此为参照，不断完善，督促自家孩子学习。他们不仅问别人家孩子的成绩，还要问每天的学习时间，上多少课外班，是否可以推荐更好的补习老师，恳请成绩好的同学将学习方法传授给自己的孩子……他们自带的焦虑情绪具有传播性，被这种家长盯上的父母心态比较复杂，一方面感觉被“窥视”，另一方面又不免被他们“带节奏”，自己也跟着担忧起来，顺便也打听一下其他人家孩子的学习成绩。

这类家长回家就会跟孩子说“你看某某多听话，上了某某课外班，成绩那么好！”“你看某某每天学到半夜一点，从来不用父母督促。”孩子听完，可能马上就逆反：“你看某某的爸爸多会赚钱、职位又高，你怎么不比一比……”亲子间立刻启动互相伤害模式，攀比成为主基调。孩子最烦这种到处打听者，甚至希望爸妈别再搭理这种人了。

“包打听型”。这种类型的人，“打听”的出发点不够单纯，他们将孩子日常生活的碎片信息整合在一起，勾画出孩子的成长轨迹图，以此作为一种跟家长们交往的社交谈资……“你看看某某忙于工作，不管孩子，结果高考成绩不理想，事业再成功有什么意义呢？” 随意评点别人家的孩子和家庭，仿佛“业余心理专家”“升学策划人”，这种人一般在家长圈里口碑不佳。实际上，他们完全没想到，随意评判他人的做法，也间接影响到了自家孩子在同学中的形象……

其实，每个孩子都有自己独特的成长轨迹，一味打听别人孩子的学习情况，并不会让自家孩子提高一分。今年4月高三“一模”后，一位同学找我做咨询，她因为跟同学的人际矛盾影响心态，由年级中等滑到倒数30名。我对孩子的心理状态和学习基础、学习能力进行了评估，特别留意到她妈妈全部的注意力都在不停地打听高考信息，机构办班情况，别人家孩子考多少分，是正常高考还是参加艺考，然后回家给自家孩子出各种主意，想法一天三变，随意数落和唠叨，搞得孩子心烦意乱……于是，我每周跟她见面咨询时，都会强调让妈妈退出各种“家长群”，避免“被焦虑”。妈妈听取了我的建议，在屏蔽信息中不断调整心态。在对孩子进行了从心理辅导到学法指导后，孩子高考成绩最终超越本省“一本”线5分，年级排名中上等。

每个成年人都管控好自己的好奇和焦虑，不要成为令人生厌的“包打听”。太多的咨询案例表明，造成家长焦虑和亲子矛盾的直接原因就是各路亲朋好友追问学习成绩。期末考试阶段，请把关心放在心里，等人家愿意告诉你时，你再听吧！因为毕竟，就算你不知道人家孩子的分数，也不影响你的生活。

（作者为心航路教育心理机构创始人）

(责编：吴楠、宋美琪)