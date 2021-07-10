中青报·中青网记者 刘世昕

原标题：青年志愿者擎起“百年接力 强国有我”旗帜

7月1日，北京林业大学生物学院辅导员夏芸枫以志愿者身份来到天安门广场，见证祖辈们为之奋斗，用生命换来的百年荣光。

广场上唱响的《国际歌》，象征中国共产党成立100周年的100响礼炮，青少年铿锵有力的宣誓，每一幕都令她心潮澎湃，激动不已。

夏芸枫的曾外祖父是陈荫林，七曾外祖父是陈潭秋。100年前，在湖北武汉，这对年轻兄弟走上了救亡图存的道路。哥哥陈潭秋是中国共产党最早的创始人之一，也是参加中国共产党一大的13位代表之一。弟弟陈荫林在哥哥的影响下，也走上革命救国的道路，参加了“八一”南昌起义。两兄弟都为革命牺牲，英年早逝。

作为革命先辈的后代，夏芸枫说，她希望近距离地见证中国共产党成立100周年的高光时刻，以此告慰先辈，今天的盛世如他们所愿。当《义勇军进行曲》响起时，她面向天安门方向，情不自禁地站得笔直。

据悉，北京高校有近万名志愿者服务“庆祝中国共产党成立100周年系列”活动。年轻的志愿者中，有的人刚刚入党；有的人是战“疫”期间志愿服务的顶梁柱；有的人来自边疆，见证了脱贫攻坚战给家乡带来的变化；还有的人家中长辈从战火中走来，为今天的岁月静好负过伤。

在这次志愿服务中，“七一勋章”获得者、在党50年的党员代表是他们的服务对象，他们为保障庆祝中国共产党成立100周年大会、庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》圆满顺利举行甘作一颗颗螺丝钉，而这一切正是一堂生动鲜活的思政课。

盛世如您所愿

“七一”这天，为给庆祝大会做志愿服务，夏芸枫很早就到岗了。晨光铺满天安门广场，参会者陆续从她身边走过。其中有许多白发苍苍的长者，胸前挂满奖章，虽已步履蹒跚，但目光坚毅，仍保持着战士的姿态与自信。

“七一”庆典上，《国际歌》响起的瞬间，夏芸枫在心里默默告诉曾外祖父，今天的中国已经站起来、富起来，正走向强起来，民族复兴的伟业渐行渐近。她还想说，儿孙辈里的每一位党员都践行着入党誓词，“积极工作，为共产主义奋斗终身……”在夏芸枫看来，这就是一家四代中国共产党员跨越百年的初心对话。

被《国际歌》牵动思绪的还有20岁的冮正。文艺演出《伟大的征程》开篇时，国际歌奏响的瞬间，正在鸟巢外做志愿者的冮正不由得泪流满面。

他记得自己8岁时，姥姥就教他唱《国际歌》。冮正的姥姥高启昭1947年参加中共上海地下党，一辈子只有一个信念，“为共产主义奋斗终身”。20岁出头时，她把家里准备的丰厚嫁妆变卖，提供给进步学生做转移的经费；粉碎“四人帮”后补发的两万元工资，她全部上交了党费；汶川地震后，她也把手头的积蓄交了特殊党费。

作为场外志愿者，冮正看不到现场精彩的晚会，他甘愿做志愿活动的一颗螺丝钉。冮正说，姥姥就是他身边“坚定理想信念”的榜样。他的名字寄托了姥姥的期望，希望他做一个“忠诚、坚定、纯洁、正直”的人。做一名坚定共产党员的信念像火炬一样传递到了冮正手里，他说，这支火炬将照亮他在新时代接续奋斗的征程。

中国加油

24岁的师昊在中国地质大学念研究生一年级。他来自甘肃省天水市张家川回族自治县，曾参加西部计划志愿服务在新疆支教。在这次庆祝活动中，他既是庆祝大会天安门广场的志愿者，也是文艺演出《伟大征程》中大学生合唱的助演。

庆祝大会上习近平总书记宣布我国已全面建成小康社会，文艺演出中讲述各地的脱贫故事，都让他热血沸腾。他的家乡曾经是贫困县，支教的地方也不富裕，但他眼见着最近几年家乡发生了翻天覆地的变化，老百姓真的过上了好日子，远在新疆的学生也总是捎来变化的消息。

当晚会舞台背景打出“中国加油”字样时，师昊说，那一刻他热泪盈眶。作为来自贫困地区的学子，他真正体会到摘掉贫困的帽子是一项伟大的壮举。

过去师昊可能不太清楚“为共产主义奋斗终身”到底要怎么做，习总书记讲话里提到了多种精神，给他们这一代年轻人指明了奋斗方向。这让师昊坚定了信念，如果祖国和党需要，时刻都能顶上去。

维吾尔族青年艾可拜尔目前在首都经贸大学团委工作，这次他既是大会时段广场的志愿者，也是晚会的助演人员。

27岁的艾可拜尔已经有9年党龄，从新疆到北京上大学，再留在北京工作，他说自己“托了共产党的福”，他是家里的第一个党员。在晚会现场，当演员们唱起《唱支山歌给党听》时，艾可拜尔激动地站起来，跟着唱起来，“这支歌唱出了人们的心声，我打心底想唱支歌儿给党听”。

一堂具体生动的思政课

文艺演出中情景交响歌舞《人民至上》讲述了2020年全国人民携手助力武汉战“疫”的故事。当舞台背景上出现志愿者奔跑的身影时，中国社会科学院大学大二学生、00后赵习尧的思绪被拉回到一年前。

当时放寒假在云南老家的赵习尧，通过线上提供志愿服务，为一位感染了新冠肺炎医护人员的孩子进行一对一的辅导。他陪伴这名初中生度过了最难过的一段日子，正是在服务他人时，这个年轻人对共产党员的责任有了更深刻的认识，他萌发了向党组织靠拢的强烈愿望。

赵习尧说，从疫情期间做志愿服务，到在庆祝大会做一名引导员，都让我们年轻一代更好地了解国家、了解中国共产党，上了一堂具体而生动的思政课。

中国传媒大学大二学生敖艺华的曾外祖父、中国共产党早期党员龚苑香，曾在广东领导农民运动，后壮烈牺牲。她只知道，曾外祖父是革命先烈，但细节不清楚。这次参加庆祝大会的志愿服务后，她突然有了一种强烈的愿望，想更加深入地了解曾外祖父的历史，了解中国共产党百年的历史。

敖艺华在学校学习录音制作，她要用100分钟的声音展现中国共产党100年历史，经历了这次志愿服务后，她对党史有了深入理解，更多故事在她脑海中活了起来。

团北京市委书记李军会说，这次庆祝活动的志愿者正是新时代青年的代表，他们身上有着强国的历史使命、深厚的家国情怀、开阔的国际视野。100年前中国共产党人开天辟地建立伟大的党时，先辈们梦想中的国家和青年，应该就是今天的样子。

(责编：吴楠、宋美琪)