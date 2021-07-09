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北京大学成立未来技术学院

赵婀娜 张静旖
2021年07月09日15:16 |
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如果心脏细胞可以再生？

如果有一种新药可以精准治疗脱发?

如果每名癌症患者都能找到特效药？

如果能看清神经活动的过程？

如果，以上的“如果”都成了现实

我们将会拥有怎样的未来？

日前，正式揭牌的北京大学未来技术学院将瞄准生命健康领域，围绕生物医学工程和分子医学两大前沿交叉学科，旨在发展未来10-15年的前沿性、革命性、颠覆性生命健康技术。

北京大学未来技术学院创新人才培养模式，采用产学研一体化的人才培养体系，本硕博三阶段培养目标各有侧重，深度培育具有领导力、创新力、思辨能力与沟通能力的综合性人才。此外，在教学组织形式上，北大未来技术学院将专业基础知识学习与交叉学科融合创新培养相结合，依托重大科研项目、重点平台，联手转化研究基地和高科技企业等，进一步实现理论知识向技术、生产领域的对接与转化。

截至目前，参与组建北大未来技术学院的科学家团队在心脏再生医学、转化医学等领域现已取得突破性研究进展，形成了包括高通量微肿瘤芯片、2.2克微型化可佩戴式双光子荧光显微镜、超灵敏海森结构光超分辨率显微镜等技术在内的一批重大原创性成果。

来源：人民日报中央厨房-半亩方塘工作室

(责编：温璐、熊旭)

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