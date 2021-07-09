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125周年特别纪念版!上海交大2021本科录取通知书来啦

2021年07月09日11:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月9日电 上海交通大学新版录取通知书正面是交通大学的“紫气东来门”，代表着交大受天之祜，四方来贺的高等学府的气派。学校牌匾被设计成锁住礼盒的结构，摘下后可被做为125周年特别定制版校徽，盒子内有配套定制的磁吸。

新版录取通知书礼盒开箱后，左侧盒面呈现交大的校徽标志和代表凝聚交大文化内涵的“思源”、“致远”的古体拓印，右侧则是交大第十一任校长唐文治先生在交通大学第三十届毕业典礼致辞中对“第一等人才”的论述：“须知吾人欲成学问，当为第一等学问；欲成事业，当为第一等事业；欲成人才，当为第一等人才。而欲成第一等学问、事业、人才，必先砥砺第一等品行。”

录取通知书盒子的底面展现着交大从南洋公学至今日之上海交通大学历经的校名、时期和校印。在交大建校125周年的今天，时刻提醒着同学们母校今日之辉煌不易，学问之路途要漫漫求索，未来之笔墨将交由你我。

录取通知书内封正面由生宣纸包裹，宣纸表面勾勒与录取通知书外层礼盒相呼应的“紫气东来门”线描，右上角拓有建校125周年特别纪念版标志。录取通知书内封背面为双层设计，将外层打开可以在平面上进行立体的展示和保存。

若将通知书内封外层拉开倒转则可以看到隐藏其下的125周年纪念标志和“上海交通大学125周年录取通知书”字样。

录取通知书内还精心制作交大特别版贴纸送给每位2021级新生，扫码还可添加交大专属表情包！同时，5款限量版徽章，会随机隐藏出现在500位2021级新生的录取通知书内！

(责编：温璐、熊旭)

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