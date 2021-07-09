原标题：重庆勇救落水儿童牺牲教师王红旭获见义勇为先进个人称号

图为王红旭的妻子陈璐希（图中）、许林盛（图右）、张广荣（图左）在颁奖后合影。 梁大龙 摄

中新网重庆7月8日电 (刘相琳 彭紫薇)重庆市见义勇为基金会8日向勇救落水儿童的王红旭家属颁发王红旭“见义勇为先进个人”证书及奖金、抚慰金，为许林盛、张广荣颁发“见义勇为先进个人”证书及奖金。

6月1日18时许，重庆大渡口区万发码头长江段两名儿童意外落水。原大渡口区育才小学教师王红旭、巴南区典雅小学教师许林盛、重庆(香港)中原营销策划顾问有限公司中新城上城分行经理张广荣3人先后跳入江水施救，并在现场民众帮助下成功将两名儿童救起。王红旭因施救后体力不支被江水冲走不幸罹难。

为表彰先进、弘扬正气，重庆市政府决定追授王红旭“见义勇为先进个人”称号，授予许林盛、张广荣同志“见义勇为先进个人”称号。

王红旭的妻子陈璐希说，在过去的30多个日夜里，她没有一日不会想起王红旭，想起王红旭带给她和孩子的爱与快乐。她永远忘不了6月1日那天，王红旭没有半点迟疑，奔跑去救人的背影。她了解他、懂得他，如果时光倒回，他仍然会奋不顾身，依然会如此选择。作为相伴相知的妻子，丧夫之痛，难以言表，尽管王红旭最后连一句告别的话都不曾留下，但是她理解王红旭，崇拜他，王红旭将是她和孩子永远的骄傲。

许林盛说，这次救人不是一两个人的功劳，更是一群人的义举。如果没有那么多素不相识的人手拉着手，在江边搭成人链，就不可能救起这两个孩子。王红旭回不来了，但他会努力像王红旭一样争做一名优秀的好老师，做好本职工作，努力为国家培育一大批优秀的、健康的学生，用实际行动去引领更多的人投身到见义勇为事业中，让见义勇为行为代代相传。

张广荣说，重庆是一座英雄之城，在他看来，他只是做了应该做的事情，相信换作任何一个人都会伸出援手救人。见义勇为是中华民族的传统美德，在今后的工作和生活中，他将以此为起点，从小事做起，传递社会正能量，尽自己的力量，带领更多的身边人，去温暖更多需要帮助的人。

重庆市委常委、政法委书记刘强在颁奖现场表示，见义勇为是中华民族的传统美德，是社会主义核心价值观的生动体现。在重庆市委、市政府的重视和关心支持下，在社会各方面的大力倡导和积极推动下，见义勇为精神在重庆不断传承发扬，见义勇为英雄人物不断涌现。下一步，重庆将进一步弘扬见义勇为精神，营造崇尚见义勇为、支持见义勇为、投身见义勇为的社会风尚，确保见义勇为精神在巴渝大地不断发扬光大，真正汇聚成维护社会公平正义、深化平安重庆建设的强大正能量，为重庆经济社会发展作出新的更大的贡献。(完)

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