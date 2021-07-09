殷锦绣

原标题：高考后长假迷茫？ 给未来的自己写封信吧

有些同学希望自己上大学后，成为与现在截然相反的人。这有多大可能性呢？

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每年夏天，最受关注的事情就是高考了。高考完的学子们，不仅受到学弟学妹们的羡慕，连大人们都感叹：年轻真好，假期真好呀！

小A是今年的高考生，考完第二天，他睡到了中午12点，起床后却有点迷茫，不知道该做什么。于是他上网提问：高考完后的暑假做什么呢？

有人立刻回应：“当然是想玩什么就玩什么，以后可再也没有这样轻松的暑假了。大学里也很忙很累，抓紧玩吧。”

也有人认真列出书单：“要抓紧学习呀，不然上了大学还是会落后的。”

小A翻看大家的建议，更迷茫了：老师不是说上了大学就轻松了吗？大学生活到底是什么样的，我上大学后会怎样呢？

进入大学后，我就会“变一个人”吗？

高考生们考完以后，往往对大学充满了憧憬，同时也有对未知的迷茫，其中有些人，希望自己成为与现在截然相反的人。

比如有的“小透明”同学会想：以前是我没有发挥的机会，所以才害羞、内向。等我上了大学后，一定要开朗乐观，展现领导才能，成为学生会主席、校园风云人物。

也有些受够了父母零花钱管制的同学畅想：这点钱够什么，等我入学就开始创业，毕业就可以身价百万了。

期盼十分美好，但这些同学可能并没有想过学生会主席具体做什么，创业的日常又是什么。

心理学家发现，人们可能会倾向于将未来的自我，加工成与现在自我关系不大的“陌生人”。甚至人们在加工未来自我时，思考方式、大脑的激活区域，都与想到现在自我时有所不同。具体来说，人们对未来自我的加工是抽象的，而对现在自我的加工是具体的。

所以，同学们在畅想进入大学后的自己时，可能会建构一个用各种美好形容词堆砌的形象，思考“我要成为这样的人”；但在想到现在的自己时，思考的却是“我是不是又胖了”，以及怎么解决今天的晚饭等低层次的事了。

这在心理学上，是未来自我连续性（future self-continuity）不够高的表现。

未来自我连续性，顾名思义，就是人们将现在自我和未来自我知觉为一个整体的程度。未来自我连续性高的人认为其未来自我（比如大学毕业后的自己）与现在自我之间有很多相似之处，在想象未来的自己时会有更生动清晰的画面，对未来的自己也有着更为积极的评价。

而期盼自己“完全变成另一个样子”——比如想成为学生会主席或创业身价百万的同学，虽然对未来自己的评价十分积极，却只能明白未来的自己跟现在截然不同，这种想象会比较抽象而模糊。

现在做的事，都是在塑造未来的我

未来自我连续性的高低，与人们的日常行为、学业表现、身心健康等都有关系。

俗话说，“少壮不努力，老大徒伤悲”。但如果一个人自我连续性低，觉得未来是未来的事情，跟现在的自己关系不大，就可能会只想着过一天是一天了；只有当一个人自我连续性高，认为未来的自己与当前的自己不可分割、紧密相连的时候，才更有可能现在“努力”，以免将来“徒伤悲”。

加拿大心理学者Blouin-Hudon等人在对大学生的一项研究中发现，未来自我连续性与拖延倾向之间存在显著负相关, 也就是学生的未来自我连续性越低，越倾向于拖拖拉拉。这可能是因为，短时间内的拖延、逃避，比如扔下作业去刷剧，可以缓解人们当下面对作业时的压力，但拖延并不能让作业自行完成，这就给未来的自己带去了更多的压力、焦虑等负面情绪。

同样，美国心理学者Adelman等人的研究则发现，未来自我连续性高的大学生，会更多地考虑现在行为对未来结果的影响，进而促使他们提升自我控制能力。自控能力强的大学生，更可能获得较高的学业成就。

除了学业，未来自我连续性还会影响人的其他方面。心理学家曾通过让人们给20年后的自己写信的方式，来让人们提升现在自我与未来自我的连续性，随后发现，这些人跟另外一批给近期的自己写信的人比起来，每天“锻炼身体”的时长更长。也就是说，增强未来自我连续性增加了人们锻炼身体的行为，只有现在“每天锻炼一小时”，未来才能“为祖国健康工作50年”。

给自己的未来写信，将畅想变为现实

既然未来自我连续性高好处多多，那么如何能提高未来自我连续性呢？

可以通过给未来的自己写信、想象等方式。

就像前文中提到的研究那样，给20年后的自己写一封信，可以提升自我连续性，如果觉得这个时间段过长，给四五年后大学毕业时的自己写封信，也行。

那时的自己跟现在的自己有哪些相似之处呢？那时的自己，每天的日程安排是怎样的呢？获得了哪些成就，具有哪些优秀的品质？找出越来越多相似点，把未来的自己想得越清晰，在合理程度上越积极，就越有助于我们提升未来自我连续性。

如果你不擅长写作，或者觉得写信的形式过于隆重，那么不写信，只进行这部分想象，也能起到同样的作用。最好选择一个未来特定的时间点，然后再对这一时间点的自己进行想象，更有助于想象的具体、清晰程度。

提升未来自我连续性能帮我们克服拖延，加强自我控制，表现更佳，当然，最重要的部分还是付诸行动。

想成为学生会主席，可以从了解学生活动的进展流程、练习人际交往技巧开始；想创业身价百万，可以从了解创业过程、寻找可行的商机开始；想在大学当个学霸，也可以现在就开始着手了解专业课程，读一些入门书籍。写信和想象已经为我们铺开了道路，而向前走，就是我们现在要做的努力啦。

那么，你希望大学毕业后的自己是什么模样呢？为了想象中的模样，从这个暑假开始，可以做点什么吗？

(责编：郝孟佳、温璐)