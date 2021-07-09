原标题：发光、唱歌、开盲盒……高校录取通知书陆续发出

随着全国多地高考志愿填报陆续完成，高考招生录取工作也陆续展开，部分高校已经开始寄送录取通知书。多地教育部门明确，将严防冒名顶替上大学等行为，并提示考生和家长谨防受骗。

7月8日，四川第一封录取通知书从电子科大发出。张浪 摄

各地高招录取工作陆续开启

近期，全国各省份陆续确定了高考招生录取时间，大多数都集中在7月上旬，不少院校已经开始了录取通知书的投递工作。

例如，今年北京高招录取工作于7月6日至30日进行，录取工作全都实行远程网上录取。其中，本科提前批录取时间为7月6日至14日，本科普通批录取时间为7月16日至21日。

宁夏今年的录取工作分为六个批次，在7月5日至8月15日之间进行。其中，第一批录取院校本科(含地方专项计划、预科和定向)时间为7月16日至23日；提前录取的高职(专科)专业时间为8月5日至6日。

广东省2021年普通高校招生将于7月8日-8月15日举行，其中，提前批为7月8日-17日；本科批为7月15日-29日；专科批为7月30日-8月15日。

今年，为方便考生及时查询录取情况，官方也开辟了多种途径。

例如在甘肃，考生除了通过省教育考试院网站查询外，还可以通过省教育考试院APP客户端，甘肃省教育厅微信公众号、微博，以及“乐智高考通”微信小程序等多种方式进行查询。

7月8日上午，四川省2021年普通高校招生第一封录取通知书从电子科大发出。图为考生收到录取通知书。张浪 摄

会唱歌、黑科技……哪家录取通知书最有创意？

当前，各高校的录取工作正在进行中，不过，一些高校的录取通知书已经发出。

由于极富创意和设计感，还包含各种特殊寓意，各大高校的录取通知书近期频频抢占热搜，引起公众的关注。

例如，北京今年第一封普招录取通知书是从北京语言大学发出的。

录取通知书以中国传统剪纸艺术为灵感，将“中国风”与当下流行的“像素风”表现形式融合起来，向学生传达“传统与现代”、“中华文化与世界文化”相互交织、融合与发展的理念。

图为上海大学录取通知书。

上海大学今年的录取通知书则充分体现了“黑科技”。本科生们会收到一颗“未来芯”，启动“未来芯”钥匙校徽背后的按钮，便可以点亮“未来芯”，将其靠近手机即可读取微信小程序“上大锦SHU”(音同“上大锦书”)，新生能够第一时间观看“红色传承”宣传片，同时获取个人专属电子录取通知书。

打开南京航空航天大学的录取通知书礼盒，映入眼帘的是立体层叠纸雕，在层层云团之中，长征五号火箭发射升空，北斗组网赫然眼前，C919客机穿破云层向更高处飞去。此外，星星、月亮、直10、火星探测器均以不同样式的镭射图案展现。

该校还特别在录取通知书礼盒中，增加了一个盲盒的互动环节，7种不同的航空、航天、民航飞行器，随机选取2种放进每位同学的通知书中。

图为东南大学录取通知书。

东南大学的录取通知书已经不满足于留在纸上，还会唱歌！打开通知书礼盒，东大校歌悠扬响起的同时，学校地标大礼堂也被点亮。此外，通知书纸张在光线照射下还会出现校训“止于至善”。

图为青岛农业大学的录取通知书。供图

青岛农业大学的录取通知书采用立体纸艺设计，含四层纵深场景结构，寓意大学生们将开启四年美好生活。通知书也可作为纪念相框，将自己的个性照片，放到特色地点打卡。

教育部发布高招预警：别被“内部指标”骗了

在高考招生录取环节，如何保障公正透明是社会关注的焦点。

其实，早在今年5月，教育部已经明确提出，要强化监督检查，加大违规查处力度，对考试招生违规违纪行为坚持发现一起，查处一起，零容忍，全力维护考试招生公平公正。

近日，教育部发布预警，再次提醒广大考生和家长，只有高考成绩达到报考高校录取分数要求的，才会被高校录取，切勿存侥幸心理、勿信不实传言，明辨诈骗伎俩，避免上当受骗。

教育部提醒，高考录取期间，一些不法分子往往利用家长盼子成龙、盼女成凤的心态，通过伪造文件、私刻印章、设立报名处和咨询电话等方式，假冒高校招生人员、校领导亲戚等，谎称手中掌握高校“内部指标”“机动计划”“定向招生计划”“低分高录”“补录”等实施诈骗。

资料图：2021年6月16日，北京高考数学评卷点，工作人员正在阅卷 杨可佳 摄

教育部称，高考录取过程中不存在所谓的“内部指标”，考生及家长要高度警惕此类“花钱能买大学名额”的诈骗信息。

此外，近年来，一些不法分子或中介故意混淆学历与非学历教育之间的区别，以自考助学班、网络教育班、合作办学等入学通知书蒙骗考生及家长。部分办学机构打着学历教育的幌子，实际招收非学历教育学员。

教育部称，不同的招生类别，其入学条件并不一样。普通高等学历教育学生须通过高考招录。上述所谓的“录取通知书”不是国家承认学历的普通高校的录取通知书，“入学”后也不能进行新生学籍电子注册，更拿不到普通高校的毕业证书。

资料图：6月8日，广西南宁第二十九中学考点外，考生家长捧着花与考生拥抱。陈冠言 摄

“冒名顶替上大学”也得重点打击

除了提醒考生和家长防诈骗，多地教育部门还强调，将严防冒名顶替上大学等行为。

例如，7月6日，河北的2021年普通高校招生录取工作正式启动。当地明确，要严把学籍审核、身份核验、资格审核、新生入学复查等重要关口，严防冒名顶替上大学，维护高考招生公平公正。

值得一提的是，为保障高考录取通知书寄递服务，中国邮政集团7月2日召开了电视电话会议，要求主动跟踪每一封录取通知书，直至最后一件妥投，确保“零误投、零丢失”。

投递前必须先电话联系收件人本人，做好按址上门投递服务工作，并落实投递签收要求，收件人签收联按要求拍照上传，签收联带回归档。(完)

(责编：袁勃、牛镛)