原标题：64.9%受访者坦言考证是为了缓解职场压力

考证被不少年轻人看作职业发展中必须要做的事。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网，对1515名职场人进行的一项调查显示，64.9%的受访者坦言考证是为了缓解职场压力，给自己创造更多机会；45.8%的受访者觉得是因为缺乏明确的目标，为考证而考证。

89.0%受访者认为证书对职业发展有帮助

冯琪佳目前读研究生二年级，她感觉身边不少同学都在忙着考证，自己在这样的氛围下，也考了不少证书。她感觉，有些证书对知识储备要求高，在备考的过程中可以提升专业能力，但也有一些证书，考试主要靠刷题，未来不一定用得上。

在金融行业工作的凌征，只考了金融风险管理师证书。他表示自己会考虑职业发展的相关性和业内的认可度，“如果只是头脑一热就去考，对职业发展没有帮助，还不如把时间投入到能切实提升工作能力的事情上”。

调查中，89.0%的受访者认为证书对自己的职业发展有帮助，24.6%的受访者认为有很大帮助。交互分析发现，工龄1-3年的受访者认为有帮助的比例更高（93.0%）。

90后郑云薇在某科研院所工作两年了，她坦言，多考一些证书，可以让心里多几分踏实，“可能会对职业发展有帮助，但更主要的是有备无患”。

64.9%受访者表示考证是为了缓解职场压力

90后朱丽娜工作6年了，她感觉现在人才市场竞争激烈，为了争取合适的岗位，大家会通过考证来让简历更好看，“考证也能在一定程度上拓宽职业发展空间，给职业生涯提供多样的选择”。

对于职场中的考证热现象，调查中，64.9%的受访者认为是为了缓解职场压力，给自己创造更多机会；46.9%的受访者指出是为了不断学习，有规划地提升业务技能；23.7%的受访者表示是职业晋升的硬性要求。

朱丽娜觉得，如果是在学有余力、精力比较充沛的前提下，可以通过考证来增加简历的含金量，但如果只图数量，则并不明智。

在凌征看来考证热的现象不够理性，应该把更多精力放到实际技能的提升上，“证书是锦上添花的，不能本末倒置”。

调查中，45.8%的受访者认为考证热是因为缺乏明确的目标，为考证而考证；44.0%的受访者认为是受培训机构宣传引导，是一种盲目行为。

郑云薇感觉考证热的现象会慢慢冷下来。“大家会意识到一些证书没有太多作用，然后去改变自己的行为，热度也会因此降下来”。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 陈文琪

(责编：郝孟佳、温璐)