原标题：合肥工业大学：为学生全面发展配备“智慧管家”

毕业之前，合肥工业大学2021届的每一名本科毕业生都收到了一份专属的“第二课堂成绩单”。这份成绩单是该校人才培养体系中的重要组成部分，也是学生毕业的一项“硬指标”。

自2016年入选全国首批高校共青团“第二课堂成绩单”试点单位以来，该校持续推动第二课堂及其课程化、体系化、规范化建设，不断凸显第二课堂在人才培养体系中的重要作用，形成了第一课堂和第二课堂深度融合、课内课外高效协同的育人机制，让学生真正实现德智体美劳全面发展。

“3+X”模块打造育人新格局

“我们研发的这套装置可以模拟异物嵌入梳齿板与踏板面之间，触发自动扶梯/自动人行道及时停车，完成梳齿板安全保护的可靠性测试……”

近日，2021年第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛合肥工业大学选拔赛结果正式揭晓，该校2018级本科生霍纪德和同学自主设计的《一种自动扶梯梳齿板安全保护检测装置》荣获特等奖，同时获奖的还有另外99件作品，学校将按获奖等级在第二课堂“科技创新”模块给予所有获奖学生对应星级。

近年来，合肥工业大学深入实施“立德树人、能力导向、创新创业”三位一体教育教学集成体系，将第二课堂达标要求纳入人才培养方案和本科生毕业标准，力求实现“德智体美劳”五育并举。

在第二课堂模块化育人体系中，设置“思政学习”“科技创新”“体育健身”3个必修模块和“公益服务”“社会实践”“创业活动”等6个选修模块，每个模块均细化了培养目标、项目内容和评价标准，所有成绩采用“五星”评价，1星为合格，最高成绩为5星。

按照第二课堂育人目标指向，全校各相关单位不断丰富各模块项目供给、活动供给、内容供给，最大限度满足学生第二课堂发展需求。据统计，2020年度，该校第二课堂共发布项目2338项，参与学生近30万人次。

该校明确规定，从2019级本科生开始，第二课堂所有必修模块和至少1个选修模块均达标方可毕业，成绩单由学校统一发放，并放入毕业生档案。

“在深化新时代教育评价改革的大背景下，学校紧抓人才培养核心关键，构建科学化的第二课堂育人模式，引导学生在理论联系实际、知行合一中提升综合素质，实现全面发展。”合肥工业大学校长梁樑说。

学生成长的一面镜子

“不填表格、不用跑腿，在系统发布的活动中，点击‘我要报名’即可一键生成任务表单，最快活动结束当天就能查到成绩。”2017级本科生黄俊涛通过系统报名参加了多个第二课堂项目。在合肥市沁心湖社区，他和同学们长期开展探访孤寡老人和老党员、为中小学生辅导学业等志愿服务工作，总时长近200个小时，这些都在系统中按时长自动换算成了对应的星级。

该校率先自主研发了基于PC端和移动端的“第二课堂成绩单”信息管理系统，集项目发布、项目审核、学生报名、成绩导入、成绩公示和学生评价等功能于一体，能够全方位满足教师开展第二课堂工作和学生参加第二课堂项目的个性化需求。

系统中“第二课堂教学计划”可自动生成菜单式清单，教师根据模块分类发布项目。学生可以在微信小程序中实时查看，动动手指就快速完成报名。通过客观记录、科学评价、分级认证，系统全面记录和评估学生参与第二课堂的经历和成果。

现在，打开该校“第二课堂成绩单大数据中心”界面，全校学生的所有重要数据一目了然。基于先进的互联网和大数据技术，该中心具备了对总项目数、参与人次、获奖人次、志愿服务时长等进行实时监控，对精品项目质量、项目目标达成度、各学院学生平均星级、学生兴趣分布等进行智慧分析的功能，全面实现了对第二课堂项目实施质量、育人成效和供需动态的科学评估，为动态调整课程项目体系、促进项目完善提供了有力支撑。

“系统对第二课堂的记录和评价就像是一面镜子，帮助我们养成习惯，主动对标九大模块，有计划地强弱项、补短板，自觉通过各模块的锻炼不断提升综合素质。”黄俊涛说。

人才培养改革的新突破口

“高速出入口停车收费，不仅费时费力，还带来了安全隐患，我们开发了完整的动态数据网络平台收费系统，实现了不停车收费和实时导航等功能。”在校期间，该校2020届毕业生沈佳莹和同学们自主开发的《互联网环境下基于动态服务水平的虚拟收费站设计》在学校交通科技大赛中脱颖而出。同时，她还在文体活动、公益服务和社会实践中表现突出，荣获多个国家级和省部级奖项。

2020年走进毕业生就业市场时，3项满星的第二课堂成绩单让沈佳莹满怀信心。如今，在华为科技有限公司，她不仅在本职工作上是一把好手，更是单位的文艺骨干，综合才能得以体现。

“通过第二课堂成绩单，我们可以系统地掌握学生课堂之外的发展情况和能力水平，从而清晰地了解毕业生的综合素质。”中国机械工业集团有限公司人力资源部马君副处长表示，集团公司每年都会招聘合工大毕业生，第二课堂成绩单更为直观地体现了毕业生的综合素质，有利于提升招聘工作的人岗匹配度。

据统计，近年来，用人单位对该校毕业生和毕业生对学校就业工作的满意度均超过95%，来校招聘企业从2015年的2910家增长到2020年的5258家，本科生签约薪酬增长了53%，研究生签约薪酬增长了45%。

这张精心设计的“第二课堂成绩单”，不仅为用人单位提供选人用人参考，还成为学生综合素质测评、评奖评优、推优入党、研究生推免等工作的关键评价指标。

如今，该校第二课堂成绩单的影响已经拓展到校园之外。不久前，该校出版发行了国内首部关于高校第二课堂教育的精品教材，用深入浅出的语言和详实丰富的实例对该校第二课堂的相关经验做法进行系统介绍，以较强的政策性、理论性、实践性为推进第二课堂教育提供了理论支撑和实践指引。

学校还创办了《第二课堂教育研究与实践》杂志，及时全面报道学校第二课堂的生动实践和成绩，搭建起“第二课堂成绩单”建设信息动态与学术交流平台。

“通过‘第二课堂成绩单’建设，学校持续深化人才培养体系改革，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。”合肥工业大学党委书记余其俊表示，学校将进一步推进两个课堂深入融合，不断提升人才培养质量和水平，为全面建设社会主义现代化国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

中青报·中青网记者 王磊 王海涵 通讯员 刘红平 周慧

(责编：郝孟佳、温璐)