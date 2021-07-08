原标题：“团团”出实招为大学生就业护航

“太棒了，我拿到offer了！”浙江工商大学信息与电子工程学院学生谢山水向结对帮扶老师、学院团委书记李鹏飞报喜。作为一名即将毕业的学生，谢山水在校成绩不错，但对面试很不自信，“尝试过几家企业，面试之后都没下文了”。

校团委负责人郑晓春说：“许多学生反馈面试难，觉得面试重难点抓不住，我们为此开发了‘E职伴解’AI面试门诊系统，系统可产生10万个数据点，结合学生信息、场景问答等给出指导，让学生通过模拟面试克服畏难心理，提升求职能力。”

精准聚焦困难学生，团干部“点对点”提供就业帮扶

浙江工商大学团委提供的就业服务是共青团开展困难学生就业精准帮扶工作的一个缩影。

今年以来，按照党史学习教育“我为群众办实事”主题实践活动要求，各级团干部尤其高校团干部，将帮扶对象精准锁定为一般普通院校的2021届困难家庭学生，全团28925名团干部与59619名困难家庭毕业生结成对子，为帮扶对象提供就业指导、推荐岗位信息和生活帮助，将帮助学生拿到offer作为标准，将实打实为学生解决“急难愁盼”作为实效。目前，已帮助30417名困难家庭毕业生成功拿到offer。

“如果不是团中央的老师，现在我还不知道有这么多就业政策，也不知道除了校招还有那么多招聘渠道。”北京航空航天大学学生沙妮娅感叹。

今年2月，在共青团服务2021届毕业生就业工作的一次入校调研中，团中央青年发展部的干部与当时仍未找到工作的哈萨克族学生沙妮娅现场结了对子。青年发展部组成了帮扶小组，详细了解了沙妮娅找工作的诉求，认真研究她的综合情况，一方面尽力对接就业信息，一方面通过电话、微信跟进她的求职进展和心理状态。

“老师提供的信息非常全面，一直在帮我。我意识到只想留京的想法不太符合实际，以前没人点醒我。”拓宽求职范围的沙妮娅终于在6月底，收到了外地一家石化企业的录取通知。

畅通线上对接渠道，让数据多跑路，学生少跑腿

“多亏了校团委提供平台、穿线搭桥，为我们提供这么多有针对性的岗位信息，我们才可以无后顾之忧地投递简历、参与招聘。”贵州师范大学大四学生向小念说。

贵州师范大学团委依托团中央、团省委搭建的“团团微就业”线上就业平台，主动与学校招生就业处联动，共同组织了“千校万岗”空中双选招聘活动。同时，利用微信、视频等新媒体手段，通过班级团支部群，更精准、及时将岗位就业信息送达学生手中。

去年疫情以来，为适应学生线上求职需求，团中央升级“团团微就业”青年就业服务信息化平台，350个城市入驻1万余家企业，提供超100万个就业岗位。同时，开辟“扬帆计划”全国大学生实习服务平台，及时推送岗位信息。

各地团组织依托现有信息平台资源为学生织密就业服务网，开展特色就业服务工作。

团江苏省委打造了江苏特色的“团团微就业·青春留苏”云服务和直播荐岗两大服务平台。据统计，仅2021年3月，开展了18场“送岗直通车”直播荐岗活动，提供近1500家企业的5.2万个岗位。

团河南省委推出“新青年OFFER节”“助学·励志”空中双选会，形成省级主会场和18个市级、N个高校分会场的“1+18+N”全省线上就业服务合力。

吉林打造“吉团团就业帮”、四川开发“求职团团帮”、江西搭建“洪青云聘”、浙江建立“亲青创”、贵州开发“团团职通车”小程序等，努力实现毕业生线上求职“零”距离。

增加岗位信息供给，团内团外齐聚力

参与“千校万岗·直播送岗位”全国青联委员专场的红星美凯龙北京HR何磊介绍，“毕业生有需求，企业有需要，非常感谢团中央帮我们搭建这么好的平台，这种直播的形式也特别好。”

在2021年“春招”的关键时期，“千校万岗·直播送岗位”全国青联委员专场于6月6日晚举行，5家全国青联委员所在企业提供4000余个招聘岗位信息，点击观看超过110万次，直播期间共收到学生现场投递简历696份。

同时，团中央正在向各级青联委员所在企业募集岗位。截至目前，共有923个企业提供了2.1万个就业岗位，近日将在“团团微就业”共青团服务青年就业官方平台的“青联委员”专区全面发布。

团中央今年继续开展“千校万岗·央企云招聘”就业服务活动，充分协调央企、国企及头部民企岗位，已向2021届毕业生提供360家企业的13000余个岗位信息。

各地团组织也广泛动员青联、青年企业家协会、农村青年致富带头人协会会员单位等参与就业服务工作。

团江苏省委组建工作专班，广泛发动青联、青商、各界别人士，瞄准重点企业要岗位，整合省市县3级7000多家青商企业资源，号召面向贫困家庭大学生、普通高校毕业生开展定向招聘。

团山东省委聚焦本地“十强”产业、支柱产业的发展需求，对接海尔、海信、重汽等1.2万家企业，为65.4万名学子推送34.3万个岗位，聚合政府、企业、高校三方资源，统筹校地团组织机制化、常态化密切协同，实现政策集成、资源共享、工作联动、信息互通。

团长春市委推动“学社衔接”，动员团属青创园区71家企业提供“青”字号岗位1094个，开发“新兴业态”岗位1046个，向市发改委、工信局、人社局等募集岗位269个。

深化就业观引导，帮助学生做好职业生涯规划

“我们邀请‘青年就业助推官’直播访谈、走进校园、录制就业指导公益视频，挖掘已成功就业的优秀毕业生担任‘青年就业小明星’，讲述奋斗故事、分享成长心得，都是希望引导毕业生将自己的职业规划融入国家发展大局，树立‘行行可建功、处处能立业、劳动最光荣’的就业观、成才观。”河南团省委青年发展部部长周祥介绍。

四川和重庆两地团组织基于榜样就是“鲜活的价值观”理念，定期开办“双城青才讲堂”，带领“五四青年奖章”获得者、知名企业HR走进校园，从就业背景、就业方向、个人准备等方面对学生职业生涯规划“把脉问诊”。

团广东省委重点加强职业导师队伍建设，邀请青年企业家、职业经理人、人力资源专家组成省、市、高校职业导师团，建设“易学堂”在线学习平台，开发上线100节职业指导课程，依托“12355青年之声”线上平台和线下活动开设“展翅计划·职聊室”职业咨询专区，就近就便帮助青年定位职业发展方向。

围绕学生现实需求，力所能及办实事、解难题

重庆三峡学院距离主城区300多公里，学生如果想要从学校到市区参加大型双选会，仅是坐高铁就需要196元。近3年来，重庆三峡学院团委累计提供专项交通补助2.4万余元，还专门为困难毕业生实施求职期间的经济援助，让大学生在求职路上暖意满满、不再孤单。

团广东省委实施青年安居计划，上线“青年安居”信息查询系统，为青年群体尤其是应届毕业生纾解住房困难；与省住建厅开展毕业生住房保障服务行动，支持各地降低或免除申请公租房购买社保期限的条件。

团山东省委建设覆盖11个市62个县（市、区）近百处的“青年驿站”，为求职大学生提供集免费住宿、政策解读、技能培训、岗位推介、青年联谊等功能于一体的“一站式”服务，方便求职学子拎包入住，处处营造暖心留人环境。

据了解，今年开展党史学习教育以来，各级团组织将帮助2021届毕业生找工作作为“我为群众办实事”主题实践活动重要内容，努力为毕业生提供全方位、暖人心、有实效的就业服务，以实际行动践行党员承诺，用学生更充分就业向建党100周年献礼。

中青报·中青网记者 杨宝光

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