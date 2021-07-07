人民网北京7月7日电 （记者孙竞）“请党放心，强国有我！”在庆祝中国共产党成立100周年大会上，共青团员和少先队员代表集体致献词，让无数人热血沸腾。日前，献词的主要执笔者之一、国家京剧院编剧池浚在接受人民网记者采访时表示，他们在创作过程中，采集并提炼了数千名年轻人的话语，俯下身来向孩子们学习，力求用青少年的表达方式，抒发对党的心声。

池浚介绍，献词从3月初开始创作，撰写组查阅了近百份文字和音视频资料，包括历史文献、政策、公文、社论、讲稿、书信等等，提炼近10万字素材，修改了50余稿。创作期间，他们召开十余次专题讨论会、创作会，并邀请党史专家进组指导。

“从一开始，我们就确定了青少年代表面向天安门城楼，以领颂和合诵方式来致献词的形式。因此，从创作第一稿开始，就按照这样的预设来撰写文字了。”池浚说。

青春朝气永在，百年仍是少年。“青春”是献词中着力强调的气质和气息。为了采用具有时代气质的少年儿童表达，池浚和撰写组采集并提炼了数千名年轻人的话语，向孩子们学习，用孩子的眼睛注视，用孩子的手指触摸，用孩子的心灵感受，用孩子的语言诉说，回应党和国家领导人对青少年的教导与期望，体现晚辈对长辈、共青团员和少先队员对党的深情表白。

池浚介绍，整篇献词分为四个部分。第一部分表达的是青少年在此时此刻，面对此情此景的感受，强调“在场感”，是青少年代表在天安门广场这一刹那的真情流露；第二个部门讲述的青少年心中党的模样，确立“身份感”，通过青少年的亲身体会，表达对党的真切认知；第三部分体现“时代感”，展现了一代代青年作为历史的见证者、时代的亲历者、未来的创造者，锻造“站起来、富起来、强起来”的百年征程；第四部分表达“未来感”，对党许下青春的誓言，不辱时代使命，不负党的期望，继往开来，接力奋斗。

献词中的每句话，都经过了仔细推敲和反复打磨，吸收了各方面专家的意见和建议。在“故事里，有开放的特区敢为人先。”一句中，池浚使用了“敢为人先”这个词。他表示，“敢为人先”能够体现改革开放时期特有的时代精神。

创作过程中，池浚多次来到天安门广场，登上天安门城楼，设身处地体验。他最初落笔的就是：“今天，我们站在天安门广场，紧贴着祖国的心房。”这句饱含深情、娓娓道来的话语，也成为了献词的开篇之句。

结尾处，池浚希望体现“一代人有一代人的担当”，展望“未来”、志在“奋斗”、重在“有我”。因此，“请党放心，强国有我”便成了最铿锵有力的青春誓言。

“献词以讲述为主、抒情为辅、叙事为补，层次分明，语言朴素，节奏明快。希望以最富有朝气、最富有梦想的年轻人为主体，祝福百年华诞，致敬百年风华，以青春之我献身青春之党，将青春梦融入中国梦。”池浚最后表示。

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