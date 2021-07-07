原标题：草堂书院重建 讲学之门大开

杜甫草堂博物馆“2021年第八届我是草堂小小讲解员”选拔现场。资料图片

孩子们在草堂书院上课。资料图片

成都草堂书院最早建于元代，明清时期，草堂书院历经多次修葺与扩建，规模大至“收书三十万卷”。遗憾的是，到晚清民国时期，草堂书院湮灭在了战火硝烟之中。

“我们于2017年启动恢复重建草堂书院工程，历时四年，今年草堂书院携书香文气再度回归。”杜甫草堂博物馆副馆长马红说。

重建的草堂书院总占地面积近4000平方米，主要有两重三进四合院的中国传统古建筑院落和一幢单体古建三大主体建筑。建筑古朴典雅、气势宏伟，主要有展示书院文化的序厅、开展书院教育活动的小讲堂、缅怀文人先贤的名人书房、提供书院藏书阅读的图书馆、开展书院学术活动的研修室、开展百人以上的讲座论坛的大型学术报告厅以及面向未成年人开展社教活动的仰止堂。

“高堂有讲习，两楹列书室”

融合清代祠堂园林和杜甫旧居古朴典雅之风韵，楹柱、门窗与小青瓦坡屋面掩映于浓绿之中，建筑与景观空间虚实相接……楠木林深处，今年建成开放的草堂书院为中小学生、市民、国学爱好者以及国学研究者大开讲学之门。今年上半年，草堂书院已完成各种形式的教育项目50多次，活动参与人数共近5000人次。

“高堂有讲习，两楹列书室，又为草堂再增研习中华经典之传习基地与庋藏中华文脉之遗产宝库，更便学者雅集研讨，述学立论，绍往圣，开来学。”四川省历史学会会长谭继和撰写的《重建草堂书院记》诉说着书院的历史。而今重建的草堂书院，以子美契稷心引领风尚，以少陵广厦情广播仁爱，把学问写进群众心坎里。

“大家可以在参观杜甫草堂和拜谒诗圣的同时，聆听各个领域专家的讲座，也可以在图书馆阅读一本好书，让自己的心灵得到涤荡。”马红说，草堂书院以古代书院为基础，融入现代的智慧化手段，其空间以诗歌为主题，是博物馆、书院和学院三者的结合，既延续书院传统职能，又兼具学术研究与文化教育属性。

图书馆是草堂书院的心脏，肩负着普及以杜甫文化为代表的优秀传统文化的重任。草堂书院图书馆共有30000余册馆藏资料，藏书以文学类、诗歌类为主，齐全的精刻本、手抄本和外译本杜诗更是全球仅有。

“杜甫是第一个给成都人文之美和自然之美定调的人，这种文化积淀和传承正是当今研究杜甫、感念杜甫、剖析杜甫的最大意义。”四川省作协主席阿来说，草堂书院将成为成都又一文化地标，为成都打造“诗歌之城”与“书香城市”再添新动力。

讲学弘道传承文化基因

诗词、剪纸、泥塑、扎染、传拓、书画装裱、盆景、园林……社教团队围绕墨韵书香、诗意园林、非遗技艺、礼乐雅韵四大主题，自主研发40余门公益课程，在草堂书院次第展开。

书院教育是学校教育的补充，是培养全面发展的人的好地方。自2012年起，杜甫草堂就开设了“草堂一课”，为成都及全国各地中小学的青少年提供了在滋养诗圣之地学习传统文化的绝佳平台。

“草堂一课”不将教学场所限于教室，茅屋、万佛楼、陈列馆等都是孩子们自行探索、习得知识的好地方，这不仅为孩子们提供了有趣的教学内容，还锻炼着孩子们自主学习能力和思考能力。

草堂书院的开放，将进一步拓展公众教育的载体空间。中国杜甫研究学会副会长、闽南师范大学中文系教授林继中说：“在以杜诗为灵魂的草堂办书院，未来可期。”林继中认为，书院管理人要像“山长”（古时书院管理者的称谓）一样，要有一家之言和独立的思想，带动书院思想传承和人才培养，塑造更多立世之人，为更多人的生活提供指引。

据了解，复旦大学中国语言文学系教授、博士生导师、文科资深教授陈尚君，四川大学杰出教授、博士生导师曹顺庆，浙江大学特聘教授、中文系主任、博士生导师胡可先等60位国内知名学者和文化名人还将作为书院专家，在草堂书院呈现重量级的文化讲坛和学术讲座。

推动杜甫研究再上新台阶

“以草堂书院为中心，我们真正地联络了全国的杜甫研究，联络了全国的古代文学研究，联络了全国的中国传统文化研究。”刘跃进说，草堂书院不再仅是纪念、瞻仰诗圣杜甫的地方，更增加了学术研究的维度。

近年来，四川推进实施历史名人文化传承创新工程，深入挖掘提炼历史名人的思想精髓和道德精华，凝练时代所需的精神价值，推动中华优秀传统文化传承发展。杜甫入选首批四川历史名人，对杜甫其人、其诗、其精神的学术研究也上升到了新的高度。

目前，草堂书院已成为中国杜甫研究会（草堂）秘书处、中国社会科学院、中国人民大学、浙江大学、西南大学等高校或研究院的科研基地。随着杜甫草堂成为越来越多高校或研究院的科研基地，将为深挖“杜甫文化”的内核、推动“杜甫文化”广泛传播提供可能。

以传承薪火、讲学弘道为使命，以打造中国诗歌教育推广中心为目标的草堂书院，正在成为传承弘扬优秀传统文化的宣传阵地。同时，草堂书院还成立星光熠熠的专家库，为书院有关中华文化交流、出版、评奖、讲座、研学等学术活动和教育课程开发实践提供指导、咨询。

近年来，杜甫草堂不断加强与岳麓书院、白鹿洞书院等全国知名书院的交流，探寻着如何传播杜诗中不灭的人文精神。成都市委宣传部副部长、市新闻出版局局长师江认为，草堂书院将推动杜甫文化实现创造性转换和创新性发展，将杜甫研究推向新的高度，助力具有天府特色的城市文化建设，丰富天府市民的文化生活。

草堂书院的影响力也开始走向国外。曼彻斯特城市大学曼彻斯特诗歌博物馆馆长贝基·斯温表示，作为高校图书馆联盟和英国文化教育协会“中英文化连线—线上合作交流”项目的参与方，非常期待与草堂书院合作，一起分享诗歌，联合举办活动，发展长期伙伴关系。

“这两年我在比利时、德国留学和访学，发现很多国外朋友越来越喜欢杜甫、越来越愿意研究杜甫，杜甫一定程度上已经成为国际社会了解中国的一个窗口，草堂书院要培养更多能够在国际社会传播杜甫文化、讲好中国故事的青年才俊。”旅欧青年访问学者杨刚说。

（本报记者 周洪双 李晓东 本报通讯员 陈晨）

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