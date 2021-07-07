原标题：三问美育科目进中考

“单色少舞班成长系统2.0正式上线啦，艺术科目将被纳入中考，现已有多省开始美育中考改革试点。在丰富孩子美育知识的同时，也可以使孩子的学业道路多一重选择。”暑假来临，网上一些艺术培训机构的广告以“美育中考”为招牌，吸引家长和学生报名。

近日，各省市中考相继落幕，然而与中考相关的话题却频上热搜，其中，美育科目进中考备受学生、家长关注。四川、宁夏等省区发布消息，将开展美育中考或扩大试点范围。日前，记者采访了相关专家、基层教研员、部分省区教育厅负责人。

一问：艺术“天赋”差异是否影响考试公平？

中办、国办印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（以下简称《意见》）提出，探索将艺术类科目纳入中考改革试点，纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。据悉，目前湖南、江苏、云南、河南等省已将美育科目作为正式考核内容加入中考范围，其他地区也在加快美育进中考的脚步。教育部在相关新闻发布会上提出，将进一步总结地方将艺术科目纳入中考的经验做法，丰富完善艺术测评和美育中考的实践，2022年力争实现美育中考“全覆盖”。

然而，在不少初中家长和学生的眼中，增加一门考试科目往往意味着书包又沉重几分。美育中考的来临是否会“增负”？相比文化课的学习，一些家长认为艺术类科目学习在很大程度上对天赋有要求，付出和投入不一定能得高分，这是否意味着对一些学生而言不公平？

“美育中考的所考内容是作为每一个普通学生都应知应会、必备的知识和能力，而这并不需要依靠天赋才能掌握。一个学校如果按照国家课程方案开齐开足美育课程，按照艺术课程标准上好美育课，一个学生如果按照老师要求认真上课并积极参加美育实践活动等，就根本不需要靠天赋，也不需要靠校外辅导来确保考试通过或拿到高分。”湖南师范大学教授、全国高校美育教学指导委员会副主任委员郭声健分析，“但是家长的这种担忧恰恰提醒我们，如果美育中考照搬特长生考试的内容、形式与标准，那么就难以避免造成对学生的不公平。”

“知识技能与审美能力有难易之别，美育中考所考查内容应当是必备的、基础的；专项特长则有高低之分，考查的应该是以兴趣爱好为基本内涵与主要标志的专项特长，而不是以技术指标来衡量特长有多专业。”郭声健分析，“要让美育中考真正落实育人要求，考试就必须摒弃专业化、技术化的传统思维，转变知识技能、审美体验、专项特长彼此割裂的评价模式，基于真实、生活的审美情境来考查学生解决实际问题所具备的知识和能力。”

“从目前状况来讲，真正全面考察学生的艺术特长可能还有些难度，应该逐步探索，对于天赋要求较高的项目，可以适当降低考试难度。对于开放性的题目，只要大的方向、大的原则没有偏移即可，而非必须准确答出某些关键词、字眼才能给分，因为对美的理解因人而异，不能要求每个孩子想法都一样。在把控考核方向、标准中，既不能给学生增加太大负担，又能促进学生美育能力的培养。”内蒙古科右前旗教师发展中心美术教研员王艳梅说。

郭声健补充道，对于审美体验与应用的能力、艺术专项特长等相对主观的评价，应当基于美育中考的性质和目标，确立合理评价标准。“以歌唱考试为例，如果我们的考试只是着眼于专业评价，只看学生唱得准不准、节奏感强不强、声音好听不好听，那是不公平的，因为歌唱的确有天赋的因素。但如果从育人出发，着眼于学生自身的进步和发展，首先看学生敢不敢唱，歌唱时自信不自信；再看他爱不爱唱，歌唱兴趣强不强；然后再看学生会不会唱，歌唱得好不好。这样的话，或许就能够基本保证考试的公平。”

二问：考查艺术知识的同时如何兼顾审美素养？

今年3月，4万余名四川绵阳考生进入艺术中考考场。据该市教育考试院官网信息，中考艺术学科艺术科目考查满分为20分（占总分数2.2%），分为音乐和美术两部分，各占10分。有别于传统的纸笔考试，试题以视频、音频、文字形式呈现在计算机上，考生通过看视频、文字，听音频在计算机上完成答题。

“背美术知识点背到头秃，我都怀疑自己是个艺术特长生。”西南地区某市一位学生这样发微博吐槽。记者注意到，对于美育中考的形式，不少地区依然侧重考核有标准答案的艺术基础知识，而艺术素养、特长则较少纳入。

“目前美育中考考察基础知识较多，除为了确保公平之外，还有便于操作的原因，毕竟有标准答案和精确的评分标准。但是，艺术学科是实践性、体验性强的学科，即使是基础知识打满分的学生，也有可能对美的艺术和美的事物无动于衷。《意见》明确了美育学科核心素养为审美感知、艺术表现、文化理解、创意实践四个方面，很显然，这些都难以通过传统的纸笔考试方式考核评价，必须通过实践性、体验性的内容与方式来进行评价。”郭声健表示。

“我认为可以从学生的鉴赏能力、实践能力两方面来考查，结合课程标准设计一些开放性题目，鉴赏题主要考查学生审美判断、艺术感知、语言表达等方面，实践题可以增加弹性，拓展学生的可选范围，让学生选择一两项其擅长的。例如参考简答论述题的模式，从美术基础知识和深层理解上展开，既考察基础知识的掌握，也可让学生阐述对作品的理解，发挥美育的浸润效果。”王艳梅分析道。

郭声健提出，在考查内容方面，除了合理确定知识考核所占比重，知识考试要尽可能地与生活场景相结合，考查学生应用知识解决问题的能力之外，还应将过程性评价与终结性考试相结合。他建议，现在正在实施的中小学生艺术素质测评成绩应该纳入美育中考分数中。

三问：如何让学生既追求分数又收获有质量的美育？

“纳入中考后学校领导、老师、家长、学生的重视程度会有很大提高，学校会积极开课，也会更加重视美育教育教学资源的配置。”湖南省教育厅体育卫生与艺术教育处艺术专干张志敏表示，通过在衡阳等地调研，美育纳入中考的确起到了督促学校开齐开足音乐美术课程的作用，教育教学设施和条件，如师资、场地、器材等也会积极作相应改善。

郭声健表示，从政策出台的初衷看，考试可以倒逼不重视美育特别是那些不能开齐开足美育课的地方和学校把课开起来，引导那些以功利化追求为目的而导致美育仅面向少数人的地方和学校能真正实现美育面向人人，让每一个学生都能享受公平而有质量的美育。

“长期以来，艺术教育的功利化、技术化问题严重弱化了美育的育人功效，一提艺术教育，可能就是考级、考特长生、升学考试加分等功利化思维；一做艺术教育，可能就是练技、炫技等技术化、专业化倾向。所以，强化育人意识是推进实施美育中考首先必须解决的问题。”郭声健说。

“现在的美育教学课堂应该更加多元，不少美术课程需要的工具、材料比较多，如泥塑课、版画课，实施起来比较难，中考后的下一步应该更多增加些同学们平时难接触的艺术形式，拓宽学生的接触面和视野。”王艳梅表示。

“下一步美育改革，我们会继续落实中办国办所发《意见》，进一步配齐师资力量，改善学校美育教学的条件。除了考试外，加强学校美育的最关键做法还是加强课程建设，按照国家课程标准将美育课程开齐开好，至于教学质量提高、学习质量提高，可能是今后努力的方向。”张志敏表示。

（本报记者 周世祥）

(责编：郝孟佳、温璐)